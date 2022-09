Presidentti Niinistö ei lähde vielä arvailemaan, kuka putket on rikkonut.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo, että Nord Stream -kaasuputkessa ilmenneet laajat vauriot ovat nostaneet turvallisuusuhan koko Euroopassa uudelle tasolle.

”Monien ajatuksissa on kasvanut uhka omasta turvallisuudesta tai ainakin syvä huoli siitä on lisääntynyt. Turvallisuustekijät ovat ylipäätään nousseet jälleen esille kaikkialla, eikä vain tämän putken takia. Turvallisuusajattelun pitäisi nousta taas vahvemmin pintaan.”

Niinistö ei ota kantaa, pitäisikö viranomaisten uudelleen arvioida venäläisten matkustajien turvallisuusluokitusta Suomelle.

Hallituksen on määrä päättää torstaina periaatepäätöksestä, joka pysäyttää venäläisten turistien saapumisen Suomeen. Kieltoa ei kuitenkaan perustella turvallisuusuhan nousulla vaan vetoamalla siihen, että Suomeen tulevat turistit heikentävät Suomen kansainvälistä mainetta.

”Totean vain, että minulla on käsitys, että ihmisten turvallisuustunne on heikentynyt viime viikkojen tapahtumien jälkeen.”

Nord Stream -putken hajoamisen ohella viime aikojen suuria uutisia oli, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti viime viikolla ”osittaisesta” liikekannallepanosta ja korosti Venäjän olevan sodassa lännen kanssa.

Itämeren pohjassa Venäjältä Saksaan kulkevassa Nord Stream -kaasuputkilinjassa havaittiin alkuviikosta isoja vuotoja Tanskaan kuuluvan Bornholmin saaren lähellä.

Kaasuputkia operoiva Nord Stream AG -yhtiö kertoi tiistaina, että kolme yhtiön kaasuputkijärjestelmän linjaa ehti vaurioitua yhden päivän aikana.

Niinistö sanoo, että räjähdykset tulivat hänelle täytenä yllätyksenä. Hän sanoo, että kun on puhuttu Nord Stream -putken turvallisuusuhista, hän ei muista, että kukaan olisi ajatellut jonkun räjäyttävän putken pirstalaiksi.

Tanska ja Ruotsi pitävät selvänä, että kyseessä on sabotaasi, mutta tiedossa ei ole, kuka sen on tehnyt. Monet tutkijat arvelevat syyllisen olevan Venäjä.

Niinistö ei lähde ennen selvitysten valmistumista arvelemaan, kuka putken hajotti.

”Kansainvälisen diplomatian vanha viisaus on kysyä, kuka tästä hyötyy? On aika vaikea arvioida, hyötyykö kukaan. Onko hyötyä sitten se, että muille aiheutuu suurempi vahinko kuin itselle? Nämä ovat kysymyksiä, joihin en osaa vastata suoraan. Luulen että on vaikea löytää henkilö, joka sanoo, kuka tässä eniten häviää. Tämän takia tämä on toistaiseksi mysteeri.”

Mitä Venäjä tästä häviää muuta kuin sen, että sen rahantekoputki on nyt pahasti rikki?

”Se on aika paljon miljardeja. Etenkin jos se putki katoaa lopullisesti, on se aika moinen tappio Venäjälle. Voi myös kysyä, häviääkö Eurooppa edes niin paljon, jos kaasua ei olisi muutenkaan enää ollut tulossa sen kautta? Tämä on aika vaikea yhtälö.”

”Turvallisuusuhkaa tämä joka tapauksessa nostaa, sillä jokuhan sabotaasin on tehnyt.”

Niinistön mukaan EU:n toimet tulevat riippumaan siitä, mitä selvityksissä löytyy.

”Kaikki riippuu siitä, mitä tutkimuksissa selviää. Siinä mielessä asiat muuttuvat, että käsittääkseni ainakin kaasutoimitukset näitä putkia pitkin päättyvät nyt. En tiedä, kuinka korjauskelpoisia ne edes ovat.”

Niinistö arvelee, että voi olla vaikea saada absoluuttisen varmasti selville, kuka putket rikkoi.

”Kyllä tämä varmasti meidän suomalaisten tavoin kaikkialla hätkähdyttää ja herättää näkemään, kuinka haavoittavainen avoin yhteiskunta on.”

Miten suomalaisten pitäisi reagoida todennäköiseen putkisabotaasiin?

”Meillä on jo pyritty aika paljon haarukoimaan riskitekijöitä. Olen painottanut meidän vapaaehtoisten merkitystä maanpuolustuksessa. Olen jo vuosia sitten sanonutkin, että on hyvä jokaisessa hommassa tarkkailla poikkeavia ilmiötä. Tämä on nyt tarpeen.”