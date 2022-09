Yhdysvaltalainen Time-lehti valitsi Viron pääministerin Kaja Kallaksen vaikutusvaltaisten nousevien johtajien listalle.

Viron pääministeri Kaja Kallas on valittu yhdysvaltalaisen Time-lehden TIME 100 Next -listalle, johon on koottu sata vaikutusvaltaista ”nousevaa johtajaa”.

Kallaksen esittelee lehden verkkosivuilla keskiviikkona julkaistussa lyhyessä tekstissä Suomen pääministeri Sanna Marin (sd). Marin itse valittiin samalle listalle viime vuoden helmikuussa.

Marin kertoo tekstissä, kuinka Kallas otti häneen ensimmäistä kertaa yhteyttä vain muutamaa tuntia sen jälkeen, kun Kallas astui Viron pääministerin virkaan tammikuussa 2021.

”Siitä lähtien olemme tehneet tiivistä yhteistyötä vahvistaen sekä kahdenvälisiä suhteitamme että Euroopan unionin sisällä”, Marin kirjoittaa.

Marin jatkaa olevansa Kallaksen kanssa monessa suhteessa samankaltainen.

”Olemme molemmat kunnianhimoisia ilmasto- ja energiapolitiikan muuttamisen suhteen. Painotamme uusiutuvan energian merkitystä ja haluamme vähentää maidemme riippuvuutta Venäjän tuottamasta fossiilisesta energiasta.”

Marin huomauttaa, että Kallas on toiminut aktiivisesti EU-maiden yhteisessä, Ukrainaa tukevassa rintamassa. Kallas on ollut horjumaton tuki myös Suomen Nato-hakuprosessissa koko ajan, hän toteaa.

”Kaja Kallas johtaa maataan vahvalla eurooppalaisella vakaumuksella, joka epäilemättä syvenee entisestään alueemme vahvistuneen yhteisen puolustuksen myötä”, Marin sanoo.

Time-lehden listaus sadasta maailman vaikutusvaltaisimmasta henkilöstä on perinne, jonka lehti aloitti vuonna 1999.