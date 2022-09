Oikeustieteilijöiden mielestä hallituksen päätös rajoittaa venäläisturistien pääsyä Suomeen ei riko oikeusvaltion periaatteita, mutta epäkohtiakin löytyy runsaasti.

Oikeusoppineiden mielestä hallituksen periaatepäätös, jolla rajoitetaan voimakkaasti venäläisten turismiperäistä matkustamista Suomeen, on juridisesti kestävällä pohjalla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että hallitus sulkee rajan venäläisturisteilta kansainvälisten suhteiden turvaamiseksi.

Periaatepäätös sisältää kuitenkin useita poikkeuskategorioita, ja venäläiset voivat yhä saapua Suomeen esimerkiksi perhesyiden, opiskelun ja töiden vuoksi. Uudet rajoitukset astuvat voimaan heti perjantaina.

Britannian tiedeakatemian oikeustieteen tutkimusprofessorina Oxfordin yliopistossa toimivan Martin Scheininin mukaan keskeistä on ennen muuta se, että kansainvälinen tilanne muuttui. Se mahdollisti sellaisen keinon, joka ei aiemmin ollut käytettävissä.

”Tilanne muuttui viikko sitten maanantaina Baltian maiden johdosta. Kun ne pysäyttivät omalta osaltaan venäläisten pääsyn, asiasta tuli Suomelle kansainvälinen mainehaitta ja Suomen suhteet muihin ystävällismielisiin EU-maihin vaikeutuivat”, Scheinin sanoo.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijatohtori Milka Sormunen sanoo, että Suomen viimeaikainen viisumipolitiikka on näyttäytynyt epäjohdonmukaisena, mutta hänenkin mielestään hallituksen periaatepäätös on juridisesti kestävä.

Sormunen ei näe, että päätös rapistaisi Suomen oikeusvaltioperiaatteita, kuten julkisuudessa on esitetty.

”Oikeusvaltion kannalta on hyvä asia, että pohditaan erilaisia vaihtoehtoja ja sitä, mitkä vaihtoehdot ovat oikeudellisesti perusteltuja ja mitkä eivät”, Sormunen toteaa.

Myös hänen mielestään muuttunut turvallisuustilanne mahdollistaa päätöksen.

”Se on ihan järkevä näkökohta, että liikekannallepano Venäjällä on muuttanut olosuhteita”, Sormunen sanoo.

Hallitus perustaa päätöksen Schengen-alueen viisumisäännösten pykälään, jonka perusteella matkustajan tulo alueelle voidaan kieltää Suomen kansainvälisten suhteiden turvaamiseksi.

Scheinin kertoo yllättyneensä tästä ratkaisusta.

”Se on hyvin luova ja innovatiivinen. En olisi sitä itse keksinyt, mutta kun se tuli julkisuuteen muutama päivä sitten, niin olin heti sitä mieltä, että tämä ratkaisu ei riko oikeusvaltion periaatteita.”

Sormunen taas sanoo ajatelleensa jo aiemmin, että tällainen tulkinta on mahdollinen silloin, kun kyse on nimenomaan turismin vuoksi matkustamisesta.

Scheinin kertoo olleensa aiemmin sitä mieltä, että kaikkien venäläisten leimaaminen turvallisuusuhaksi olisi ollut oikeusvaltiolle vaarallinen päätös, koska sitä varten olisi tarvittu laki. Kansainvälisten suhteiden vaarantuminen on kuitenkin eri asia.

”Silloin kansalaisuudesta tulee hyväksyttävä yksiköllinen peruste evätä maahantulo taikka viisumi. Edelleen tehdään yksilölliset päätökset, mutta peruste on kollektiivinen”, Scheinin sanoo.

Muun muassa politiikan tutkija Johanna Vuorelma on kritisoinut Suomen viisumipäätöksiä epäjohdonmukaisuudesta: ensin todettiin, että Schengen-säännöstö ei mahdollista muutosta, mutta lopulta löydettiin rajoitukset mahdollistava kohta.

Scheinin korostaa, että ympäröivä tilanne muuttui, ja siksi käytettävissä olevat keinotkin muuttuivat.

KritisoitavAAKIN periaatepäätöksestä löytyy.

Scheininin mukaan Baltian maiden linjaukset venäläisten maahantulosta ovat oikeudellisesti kyseenalaisia, ja hallituksen periaatepäätöksessä tämä linja oikeutetaan.

Periaatepäätöksessä todetaan, että ”maarajan Venäjän kanssa omaavat EU-maat ovat maahantulorajoitustensa kautta luomassa uutta valtiokäytäntöä ja tulkintaa Schengen-käytänteistä”.

”Ei oikeudenvastainen toiminta luo valtiokäytäntöä, mutta Suomen kansainväliset suhteet voivat vaarantua, vaikka ei siunattaisi sitä, mitä he tekevät.”

Sormusen mukaan tulkintaan liittyy epävarmuutta, koska kansainvälisiin suhteisiin liittyvää pykälää ei ole aiemmin sovellettu kollektiivisesti.

Yksi ongelmakohta liittyy Sormusen mielestä siihen, tehdäänkö viisumipäätökset todella yksilöllisesti ja pääseekö maahan poikkeuskategorioiden turvin. Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) totesi tiedotustilaisuudessa, että venäläisten maahantulo arvioidaan maahantulopuhutteluissa, ja kussakin tapauksessa tehdään ”yksilöllinen kokonaisharkinta”.

Sormusen mukaan oikeustieteilijät ovat kansainvälisestikin eri linjoilla siitä, mitä yksilöllinen käsittely tarkoittaa. Hän on perusoikeuksien näkökulmasta huolissaan, kykeneekö Rajavartiolaitos todella luotettavasti arvioimaan hakijan motiivit maahantulolle.

”Siinä annetaan aika paljon vastuuta rajaviranomaiselle”, Sormunen toteaa.

Lisäksi hän näkee ongelmia siinä, ettei Suomessa ole tällä hetkellä voimassa humanitaarista viisumia.

”Kun sitä ei ole, käytännössä tämä voi vaikeuttaa myös turvapaikanhakua, koska rajalle voi olla mahdotonta päästä ilman turistiviisumia.”

Sormunen myös korostaa, että viisumikysymys on oikeudellisesti monimutkainen, joten siksi myös viestintä on saattanut osin epäonnistua. Se taas on voinut saada Suomen poliittisen prosessin näyttämään sekavalta.

Hallitusta on syytetty ”juridisesta kikkailusta” sen etsiessä keinoja rajoittaa venäläisten matkustusta Suomeen. Sormusen mielestä hallituksen periaatepäätöksessä ei ollut kyse kikkailusta.

”En näe, että tässä oli kyse siitä, että suurennuslasilla on etsitty syitä ja väännetty ne sitten haluttuun tulkintaan.”

Mitä mieltä Scheinin on tällaisesta termistä?

”Kikkailua käytetään ainakin jääkiekossa sellaisista suorituksista, jotka ovat taitavia ja menevät sääntökirjan mukaan. Jos kikkailee sääntökirjan mukaisesti yleisö taputtaa”, Scheinin toteaa.