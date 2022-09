Tanskan puolustus­ministeri HS:lle: Räjähdykset Bornholmin lähistöllä korostavat, miten jännitteinen koko Itämeri on

Tanskan puolustusministeri Morten Bødskov vastasi torstaina Helsingin Sanomien kysymyksiin kaasuputkivuodoista.

Tanskan puolustusministeri Morten Bødskov esiintyi rauhoittavasti torstaina Tanskaan kuuluvalla Bornholmin saarella.

Hän korosti, että Bornholmin lähistöllä alkuviikosta sattuneet, laajasti sabotaasiksi tulkitut kaasuputkivuodot eivät ole lisänneet Tanskan kokemaa sotilaallista uhkaa.

Moni bornholmilainen on huolestunut tilanteesta, kuten kävi ilmi muun muassa HS:n keskiviikkona tapaamien saarelaisten puheista.

Vuodot kaasuputkissa eivät Bødskovinkaan mielestä olleet mitenkään vahinko.

”Tietoinen teko, hyvin vakava sellainen”, puolustusministeri sanoi Bornholmin lentokentällä, jossa hän samalla tutustui Tanskan ilmavoimien kalustoon, tapasi lentäjiä sekä paikallishallinnon edustajia.

Bornholmissa vieraili torstaina puolustusministeri Morten Bødskovin (keskellä) ohella myös maan ympäristöministeri Lea Wermelin (vas.). Oikealla on ilmavoimien hävittäjätoimintaa Bornholmissa johtava upseeri, joka ei turvallisuussyistä halunnut esiintyä nimellään.

Helsingin Sanomien kysymykseen siitä, vaikuttaako sabotaasiksi laajalti epäilty vuoto koko Itämeren turvallisuuteen, puolustusministeri vastasi:

”Itämerta on vuosia pidetty alueena, jossa on kovia jännitteitä. Olemme nähneet, miten Venäjä on testannut rajojamme ilmassa ja merellä. Räjähdykset Bornholmin lähistöllä vain korostavat tätä”, Bødskov sanoi.

Bødskov toimii ministerinä Tanskan hallituksessa, jonka muodostavat sosiaalidemokraatit.

Bødskovilla ei ollut antaa lisätietoja neljännestä vuotokohdasta, josta ruotsalaiset kertoivat myöhään keskiviikkoiltana.

Kun HS kysyi puolustusministeriltä ajatusta siitä, miksi sabotaasiksi yleisesti uskotut vuodot ja räjähdykset tapahtuivat juuri Bornholmin lähistöllä, Bødskov korosti, että vuotokohta on Tanskan aluevesien ulkopuolella ja että vaurioituneet putket eivät ole Tanskan.

”Olemme täällä asiaa selvittämässä”, ministeri sanoi ja viittasi katseella Tanskan ilmavoimien F-16-hävittäjään, jonka vieressä haastattelua antoi.

”Fakta on, että menee luultavasti päiviä ennen kuin meillä on lisää tietoa.”

Tanskan ilmavoimien F-16-hävittäjät odottavat lentoonlähtöä Bornholmin lentokentällä kangaskattoisissa hangaareissa.

Bornholm on strategisesti tärkeä saari ja samalla myös Tanskan itäisin osa, lähimpänä Venäjää. Ei ole sattumaa, että Tanska siirsi saarelle kaksi F-16-hävittäjää pian Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

”Bornholm on tärkeä, on aina ollut ja tulee aina olemaan”, ministeri paalutti.

Hänen mukaansa Tanska aikoo lisätä Itämeren alueelle puolustuksellista voimaa entisestään, jos tilanne kiristyy.

Tanskan puolustusministeri vahvisti myös aiemmat tiedot, että vuototutkintaa johtaa tällä haavaa Tanskan poliisi, joka pitää yhteyttä poliisiin Ruotsissa ja Saksassa. Puolustusministeri korosti, että Tanska ei ole asiassa yksin.

”Poliittisella tasolla käymme keskustelua kaikkien kollegoideni kanssa erityisesti Itämeren alueella ja eilen vierailin lisäksi Jens Stoltenbergin vieraana Naton-päämajassa Brysselissä. Puhuin myöhään eilisiltana myös yhdysvaltalaisen virkaveljeni Lloyd Austinin kanssa”, ministeri sanoi.

Perään hän muistutti tuntevansa Suomen puolustusministeri Antti Kaikkosen pitkältä ajalta, nuorisotoiminnan vuosilta.