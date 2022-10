Kiireettömän hoidon hoitotakuu on kiristymässä ensin 14 päivään ja sen jälkeen 7 päivään. Hyvinvointialueilla arvioidaan, että hoitotakuun toteuttamisesta tulee kallista ja vaikeaa.

Jos potilas soittaa Suomessa terveyskeskukseen kiireettömällä asialla, hänen on nykyisen lain mukaan päästävä hoitoon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua.

Vajaan vuoden päästä hoitoon pääsyn on määrä nopeutua merkittävästi. Eduskunta käsittelee parhaillaan terveydenhuoltolain muutosta, joka lyhentäisi perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon hoitotakuun 14 päivään ensi vuoden syyskuusta alkaen. Se tarkoittaa, että potilaan on päästävä hoitoon joko lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle kahdessa viikossa siitä, kun potilas on terveyskeskukseen soittanut.

Aika kiristyisi 7 päivään marraskuussa 2024. Suun terveydenhuollossa olisi päästävä kiireettömään hoitoon kolmen kuukauden sisällä.

Laki on parhaillaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä. HS:n tietojen mukaan valiokunta ei ole esittämässä muutoksia aikarajoihin.

Hyvinvointialueilta kuitenkin kerrotaan, että hoitotakuun toteuttamisesta tulee kallista ja vaikeaa. Etelä-Savon hyvinvointialueen johtaja Santeri Seppälän mukaan lain kiristäminen ajaa hyvinvointialueen erittäin hankalaan tilanteeseen. Hoitajamitoituksen ja hoitotakuun kiristykset vaativat Seppälän mukaan yhteensä satoja työntekijöitä lisää.

”Ja meillä on tälläkin hetkellä 500 tehtävää täyttämättä”, Seppälä kertoo.

Etelä-Savossa ei Seppälän mukaan olla tällä hetkellä lähelläkään edes kiristyksen ensimmäistä määräaikaa, eli 14 päivää.

”Puhutaan ennemmin kuukausista. Savonlinnassa ajat menevät tällä hetkellä ensi vuoden puolelle.”

Jo aiemmin hallitus on päättänyt lisätä hoitajien määrää vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa niin, että huhtikuusta alkaen 20 hoidettavaa kohti on oltava 13 hoitajaa. Mitoitus kiristyy 14 hoitajaan ensi vuoden huhtikuussa.

Seppälän mukaan valtion osoittamat rahat hoitotakuun toteuttamiseen kattavat todellisuudessa Etelä-Savossa vain 10 prosenttia kustannuksista. Lisäksi ensi vuonna täytyy kiristää myös hoitajamitoitusta, mikä myös syö resursseja.

”Tehdään merkittävät tiukennukset, joihin kumpaankaan ei ole varattu tarpeeksi rahaa”, Seppälä sanoo.

Etelä-Savon hyvinvointialueen ensi vuoden budjetti on Seppälän mukaan jo valmiiksi 95 miljoonaa euroa alijäämäinen. Sen umpeen kurominen tarkoittaisi tuhansien työntekijöiden vähentämistä.

”Miten säästää, kun samaan aikaan tulee tiukennukset, jotka vaativat, että palkkaamme satoja ihmisiä lisää? Jommankumman täytyy joustaa, talousmallin tai hoidon.”

Hyvinvointialueiden ensi vuoden rahat on jo jaettu, eivätkä poliitikot ole ainakaan toistaiseksi näyttäneet vihreää valoa sille, että alueet saisivatkin jo tässä vaiheessa ylimääräistä rahoitusta. Sote-uudistuksessa idea on, että valtio antaa alueille tietyn rahapotin, jonka pitäisi riittää, kun toimintaa tehostetaan.

Seppälän mukaan tehostaminen ei ole kuitenkaan ihan yksinkertaista. Hoitotakuun kiristäminen vaatii muun muassa etäpalvelujen lisäämistä, mutta todellisuudessa niiden käyttö on Etelä-Savon ikääntyneen väestön kanssa rajallista.

”Mummojen ja pappojen lonkkakipuja ei oikein voi tutkia etänä.”

Iso kysymysmerkki on myös työntekijöiden saatavuus. Koko Suomi kärsii pahasta hoitajapulasta.

”Perusterveydenhuollossa ihmiset venyivät jo korona-aikana, joten sellaiset keinot, että puristetaan heistä vielä vähän lisää, on jo käytetty. Jos taas hoitajia houkutellaan rahalla, se on pois jostain muualta järjestelmästä. Tietysti jos rahaa olisi kuin roskaa, niin voisi ostaa palveluja yksityisiltä lääkäriasemilta”, Seppälä sanoo.

”Mutta kun on jo valmiiksi se alijäämä, niin tämä muodostaa mahdottoman yhtälön.”

Tilanne näyttää yhtä heikolta Helsingissä. Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen arvioi, että 14 päivän hoitotakuun toteutuminen ensi syyskuussa ei ole mahdollista koko kaupungin tasolla.

”Ei näytä siltä, että saisimme palkattua niin paljon henkilöstöä, kuin se vaatisi. Digitaaliset ratkaisutkaan eivät ole vielä tarpeeksi pitkällä."

Kiireettömään hoitoon pääsyn keskiarvo Helsingin terveysasemilla oli lokakuussa 36 päivää. Turpeisen mukaan määräaikojen kiristäminen vaatii pysyvää perusterveydenhuollon kapasiteetin lisäämistä.

”Nykyisellä porukalla se ei onnistu. Perusterveydenhuolto tarvitsee lisää määrärahaa ja henkilöstöä.”

Lisäksi hoitoon pääsyn nopeuttaminen vaatii Turpeisen mukaan Helsingissä uusia palvelusetelijärjestelyjä ja investointeja digitaalisiin ratkaisuihin.

Pullonkaulan muodostaa kuitenkin myös Helsingissä työvoimapula.

”Eihän meillä ole mitään ylimääräistä reserviä, jota voisimme käyttää, ja lisäkoulutus on hidasta.”

Turpeisen mukaan hoitoon pääsyn nopeuttaminen on kannatettava asia, mutta hänestä ei ole selvää, että se toteutuisi parhaiten juuri hoitotakuun avulla.

”Ennemmin pitäisi panostaa hoidon jatkuvuuteen ja palvelun vaikuttavuuteen. Jos menemme tällaisiin vuorokausipakotteisiin, onko se vaikuttavaa? Osaava henkilökunta ja se, mitä vastaanotolla tehdään, ovat tärkeämpiä asioita kuin aikarajat.”

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tilastojen mukaan valtakunnallisesti tarkasteltuna ei tulevista aikarajoista olla mahdottoman kaukana.

Tilastojen mukaan 59 prosenttia asiakkaista pääsi viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista kiireettömälle lääkärin avosairaanhoidon käynnille maaliskuussa 2022. Kahdessa viikossa käynnille pääsi 71 prosenttia asiakkaista.

Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria, ja maaliskuun tilastojen mukaan kaikilla Suomen alueilla oli myös yli kolme kuukautta lääkärin vastaanottokäyntiä odottaneita potilaita. Hoitajapula on myös jatkuvasti edennyt pahempaan suuntaan.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) katsotaan, että hoitotakuun kiristys on kuitenkin mahdollista toteuttaa koko maassa ensi vuonna.

STM:n lääkintöneuvos Tapani Hämäläinen perustelee näkemystä sillä, että hoitotakuun kiristystä on porrastettu, ja valtio on ohjannut kiristyksen toteuttamiseen rahaa. Lisäksi ministeriön monialainen työryhmä on esittänyt toimenpiteitä hoitajapulan helpottamiseksi.

”STM:n näkemys on, että näiden toimien yhteisvaikutus on sellainen, että hoitotakuu on toteutettavissa”, Hämäläinen sanoo.

STM:n työryhmä on esittänyt muun muassa ohjelmaa työhyvinvointia edistävien toimien tukemiseksi, hoiva-avustajien käytön lisäämistä ja keinoja kansainvälisen rekrytoinnin vauhdittamiseksi. Työryhmää johtava STM:n osastopäällikkö Satu Koskela on kuitenkin myöntänyt, että nopeita ratkaisuja hoitajapulaan ei työryhmästä ole tulossa.

