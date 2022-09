Euroopan unionin energiaministerit kokoustavat perjantaina Brysselissä sähkön hintakriisin lievittämiseksi tehtävistä toimista.

EU:n energiaministerit kokoontuvat perjantaina Brysseliin etsimään poliittista yhteisymmärrystä useista keinoista, joilla sähkön hintakriisiä voisi taittaa.

Pohjalla on EU-komission esitys, jonka mukaan aikeina olisi leikata sähkön talvikulutusta ja huippukulutusta, säätää tuottokatto muun muassa ydin- ja uusiutuvalle energialle sekä luoda solidaarisuusmaksu fossiilisten polttoaineiden tuottajille.

Ministereiltä odotetaan kokouksesta poliittista yhteisymmärrystä komission esitykseen kyseisistä kolmesta keinosta, minkä lisäksi heiltä haluttaisiin komissiolle myös osviittaa mahdollisista uusista keinoista energian hintojen taittamiseksi.

Käytännössä yksi uusi keino voisi olla venäläisen kaasun asettaminen tuottokaton piiriin.

Aihetta tunnusteltiin jo energiaministerien edellisessä tapaamisessa, mutta se ei lopulta tuon jälkeen edennyt komission esitykseksi.

Esimerkiksi Suomea perjantain kokouksessa edustava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) totesi energiaministerien edellisen kokouksen jälkeen, että kaasun hintakaton edistäminen vaatii komissiolta merkittäviä neuvottelutaitoja.

Osa maista on halunnut saada kaasun hintakaton kaikelle kaasulle.

Sähkön hintakriisissä on kuitenkin kyse tarjonnan puutteesta. Halpa hinta voi lisätä kysyntää, minkä lisäksi ehdot eivät voi olla sellaiset, että toimitusvarmuus alkaa niiden takia vaarantua.

Sähkön hintakriisin ydinsyy on se, että Venäjä on Ukrainan sodan laajentumisen jälkeen pelaillut kaasutoimituksilla ja aiheuttanut sillä tarjonnan puutetta. Tästä syystä ainoa kestävä pikakeino sähkön hintakriisiin on kulutuksen leikkaaminen.

Komission esityksen mukaan talvikysynnässä jäsenvaltioiden tulisi vähentää kuukausittaista nettosähkönkulutusta 10 prosentilla verrattuna keskimääräiseen kulutukseen verrokkiajankohtana. Huipputunteina nettosähkön kulutusta tulisi leikata ainakin viisi prosenttia.

Fossiilisten polttoaineiden tuottajille ja jalostajille suunnattu solidaarisuusmaksu puolestaan koskisi vain sellaisia yhtiöitä, joiden liikevaihdosta 75 prosenttia tulisi fossiilisista tuotteista.

Suomalaisiin yhtiöihin solidaarisuusmaksu ei näillä rajauksilla olisi osumassa lainkaan.

Sähkön hinnan markkinoilla määrää se tuottaja, jota tarvitaan viimeiseksi tyydyttämään kysyntä. Tästä syystä myös muiden energiamuotojen kuin kaasun hinnat ovat nousseet.

Näihin ylisuuriin tuottoihin olisi komission esityksen perusteella tarkoitus iskeä tuottokatolla, jonka yksityiskohdista päätettäneen myös energiaministerien kokouksessa.