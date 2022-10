”Lähipäivät näyttävät, pyrkiikö Venäjä tätä uutta roolitusta käyttämään hyväkseen tai toimiiko Venäjä toisella tavalla”, presidentti Sauli Niinistö sanoo.

Venäjä kertoi perjantaina pakkoliittäneensä neljä Ukrainan maakuntaa eli Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueet itseensä.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Venäjä pyrkii perjantain julistuksilla luomaan oikeutusta Ukrainan sodalle.

”Tässä on silmänkääntötemppu. Venäjä on hyökännyt noille alueille ja tämän [pakkoliitoksen] jälkeen he sanovat, että he puolustavat niitä ja Ukraina hyökkäät”, Niinistö sanoi Ylellä lauantaina.

”Saattaa olla, että tässä pyritään myös jonkinlaiseen isänmaalliseen hengenluomiseen, että nyt äiti-Venäjää loukataan. Kuinka paljon sitten venäläisessä kansantuntemuksessa nähdään, että joku Herson olisi olennainen Venäjää, se jää nähtäväksi”, Niinistö jatkoi.

Venäjä julisti viime viikolla ”osittaisen liikekannallepanon”, joka on käynnistynyt kangerrellen. Monet Venäjän rajat ovat ruuhkautuneet ja arviolta yli 260 000 venäläistä miestä on paennut rintamalle joutumisen uhkaa ulkomaille.

Niinistön mukaan ei ole varmaa, miten pakkoliitokset vaikuttavat käytännössä Ukrainan sodan kulkuun.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi perjantai-iltana, että Venäjä voisi perustella jatkossa entistä kovempia sotatoimia, koska näkee nyt itseensä liittämät alueet osana Venäjää.

”Venäjä yrittää varmaankin viestiä, että jokainen isku näille alueille on isku Venäjän maaperälle, ja voisi sen perusteella oikeuttaa entistä kovemmat vastatoimet”, Haavisto sanoi eilen.

Niinistön mukaan Putinilla on nyt ”kaikki panokset pelissä” ja että kyse on paitsi Venäjän myös Putinin itsensä kohtalosta.

Putin piti perjantaina duumassa puheen, jonka päätteeksi hän allekirjoitti neljän Ukrainan maakunnan, Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden liittämisestä osaksi Venäjää.

Muun muassa Euroopan unioni, sotilasliitto Nato ja Suomi tuomitsivat alueiden liittämisen laittomiksi heti perjantaina.