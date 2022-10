Helsingin Sanomat kertoi lauantaina, että Fjäder ei suostu pitämään käyttämättömiä lomiaan varapuheenjohtajien vaatimuksesta huolimatta. Uutisen jälkeen Fjäder taipui pitämään ainakin kaksi viikkoa lomaa.

Sture Fjäder on jättämässä tehtävänsä marraskuun puolivälissä.

Korkeakoulutettujen työntekijöiden kattojärjestössä Akavassa on päästy sopuun väistyvän puheenjohtajan Sture Fjäderin jäämisestä lomalle ennen kuin hän jättää tehtävänsä marraskuun puolivälissä.

Fjäder jää lomalle lokakuun lopulla ja hän katsoo myös tarkemmin läpi lähiviikkojen ohjelmansa. Asiasta raportoidaan tiistaina kokoontuvalle Akavan hallitukselle.

Helsingin Sanomat kertoi lauantaina, että Fjäder ei suostuisi pitämään käyttämättömiä lomiaan varapuheenjohtajien vaatimuksesta huolimatta. Fjäder perusteli linjaustaan sillä, ettei hän oman näkemyksensä mukaan ehdi pitää lomaa.

”Puheenjohtaja päättää itse, milloin pitää lomansa. Ja nyt en pysty, koska olen marraskuun puoliväliin saakka kiinni kaiken maailman jutuissa. Kierrän nyt tapaamassa ihmisiä, joiden kanssa olen tehnyt paljon yhteistyötä, ja sanon näkemiin. Sekin on yksi oikeuksistani”, Fjäder sanoi.

Hänen on määrä matkustaa tapaamaan ihmisiä muun muassa Ruotsiin ja Tanskaan.

Fjäder on jättämässä tehtävänsä marraskuun puolivälissä, jolloin Akavalle valitaan uusi puheenjohtaja. Hän luopui valtaosasta tehtäviään jo elokuussa, jolloin hän ilmoitti pyrkivänsä eduskuntaan kokoomuksen listoilta ensi kevään vaaleissa.

Fjäder saa Akavasta palkkaa vuoden loppuun saakka.

Akavan varapuheenjohtajistolle kävi syyskuussa ilmi, että Fjäderillä on runsaasti käyttämättömiä lomapäiviä. Jos hän ei käytä niitä, hän voi saada ne rahana. Varapuheenjohtajisto on katsonut, että Fjäderin tulisi käyttää lomapäiviään, sillä hänellä on enää vähän varsinaisia työtehtäviä.