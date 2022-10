Katainen toimi valtiovarainministerinä, kun Suomi myönsi osaltaan tarvittavat luvat ensimmäisen kaasuputken rakentamiseksi.

Sitran yliasiamies, entinen pääministeri Jyrki Katainen (kok) sanoo Uutissuomalaisen haastattelussa Nord Stream -kaasuputken rakentamisen osoittautuneen virhearvioksi.

Katainen toimi valtiovarainministerinä vuosina 2009 ja 2010, kun Suomi myönsi osaltaan tarvittavat luvat ensimmäisen Nord Stream -putken rakentamiseksi.

Suuri joukko Suomen johtavia päättäjiä painotti vuosien varrella Nord Stream -kaasuputkien rakentamisen olevan Suomelle ympäristönsuojelullinen eikä turvallisuuspoliittinen kysymys.

Molemmat Nord Stream -kaasuputket räjähtivät syyskuun 26. päivänä. Yleinen epäilys on, että kyse on sabotaasista, jolla on turvallisuuspoliittisia motiiveja.

Uutissuomalainen kysyi seitsemältä entiseltä johtavalta poliitikolta, mitä he ajattelevat kaasuputkia koskevista vanhoista lausunnoistaan.