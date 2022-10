Hoitajien palkkakiistassa saatiin sovinto maanantaina. Neuvotteluosapuolilla vaikutti kuitenkin tuoreeltaan olevan eri käsitys siitä, mistä sopu syntyi.

Sairaanhoitaja Jarno Koskisen mielestä hoitajien palkkakiistassa saatu sovinto vaikuttaa ”varovaisen hyvältä.”

”Jos 17,3 prosentin korotus toteutuu, niin onhan se merkittävä parannus peruspalkkatasoon”, Koskinen sanoo.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara sekä neuvotteluosapuolet, eli hoitajaliitot Tehy ja Super sekä kuntatyönantajaa edustava KT kertoivat maanantai-iltana, että palkkakiistassa on saatu sovinto.

Sajavaaran mukaan sovun avaimena oli yhteisymmärrys siitä, miten palkkojen yhteensovittaminen ja hyvinvointialueilla hoidetaan ja miten palkkausjärjestelmää kehitetään.

Neuvotteluosapuolilla vaikutti kuitenkin tuoreeltaan olevan eri käsitys siitä, mistä sopu syntyi. KT:n toimitusjohtajan Markku Jalosen mukaan sopu syntyi palkkaharmonisaatiorahoista, kun taas Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan niistä ei sovittu, koska ne ovat lakisääteisiä.

Lue lisää: Hoitajien palkka­kiistassa syntyi sopu, joukko­irtisanoutumisten uhka väistyy

Hoitajaliittojen mukaan hoitajien palkat kuitenkin nousevat selvästi. Tehy kirjoittaa sivuillaan, että tehyläisten tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee viidessä vuodessa vähintään 17,3 prosenttia.

Koskiselle se tarkoittaisi sitä, että hänen nykyinen runsaan 2 600 euron peruspalkkansa olisi noussut vuonna 2027 yli 3 000 euroon.

Koskinen työskentelee kolmivuorotyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) Acuta-päivystyksessä. Koskinen piti aiemmin syksyllä HS:lle päiväkirjaa työstään yhdessä kollegansa kanssa.

Lue lisää: Sairaalassa kiirii taas pahaenteinen hälytys – Sairaanhoitaja Jenni Kangasniemi on saanut tarpeekseen ja hän laittoi nimensä irtisanoutuvien listaan

Palkkasopuun sisältyy paikallisia eriä. Niiden osalta työpaikoilla neuvotellaan erikseen, miten rahat jaetaan.

"On ihan perusteltua, että käytetään paikallista harkintaa. Kaikki sairaanhoitajantyö on osaamista ja ammattitaitoa vaativaa, mutta kyllä kuormitus on erilaista riippuen työpaikasta”, Koskinen sanoo.

Hän kertoo olevansa ainakin tuoreeltaan sopimuksen julkistamisen jälkeen positiivisin mielin lopputuloksesta.

”Jos palkkaa tulee lisää, niin nyt meillä hoitajillakin on näytön paikka. Meidän täytyy alkaa näyttää myös hyviä puolia tästä meidän duunistamme, jotta nuoret alkaisivat hakemaan alalle aktiivisemmin. Nyt sosiaalinen media on ollut täynnä alan epäkohtien alleviivaamista.”