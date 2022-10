Presidentti Sauli Niinistö muistuttaa, että Unkarissa opposition esityksiä äänestetään järjestään nurin. Hän ei silti lähtisi siitä, että Unkarin Nato-ratifiointi on automaattisesti selvä.

Presidentti Sauli Niinistö sanoo, että Unkarin parlamentin maanantaisesta Nato-ratifioinnin torjumisesta on kaksi tulkintaa.

”Ensimmäinen on se, että ylipäätään opposition esityksiä äänestetään siellä automaattisesti nurin. Toinen on sitten se, että Unkarilla on huomattava määrä EU-lakilastia, joka aiheuttaa toiminnallisia paineita”, hän sanoo.

”Onko siinä sitten kyse myös vaikuttamishalusta, niin sitä en osaa sanoa.”

Niinistö kommentoi asiaa lähtiessään laivalla kotimatkalle Tallinnasta, missä hän tapasi tiistaina Viron presidentin Alar Karisin ja Viron pääministerin Kaja Kallaksen.

Niinistö ei tulkitse Unkarin tapausta vielä uudeksi ongelmaksi Suomen Nato-tiellä.

”Minä en ole kokonaisuuteenkaan nähden mitenkään levottomalla mielellä”, hän sanoo.

Niinistö muistuttaa, että 28 Naton jäsenmaata ovat jo selvästi ilmaisseet, että Suomi ja Ruotsi ovat tervetulleita jäseninä.

UNKARIN pääministerin Viktor Orbánin Fidesz-puolue tyrmäsi maanantaina parlamentissa sosialistien ehdotuksen, jonka mukaan Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä sotilasliitto Natossa olisi äänestetty tiistaina. Asiasta kertoi Nepszava-lehti.

Ehdotus kaatui äänin 117–39.

Kyse ei ollut ratifioinnin lopullisesta torjumisesta vaan esitetyn äänestyksen torjumisesta.

Unkari ja Turkki ovat ainoat Nato-maat, jotka eivät vielä ole hyväksyneet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó on aikaisemmin todennut, että Unkari kannattaa maiden jäsenyyttä, mutta Turkin aikaisemmin esittämät turvallisuushuolet tulee myös ottaa huomioon.

Niinistö arvioi, että Turkki on asiassa ratkaisija.

”Edelleenkin kai sieltä toistetaan sanomaa, että ollaan jollain tavalla solidaarisia tai halutaan Turkin murheita ymmärtää. Kyllä minä näen, että Turkki tässä ratkaisija on”, hän sanoi Unkariin viitaten.

Oliko Unkarin toiminta yllätys?

”Ei vielä. Sanotaan, että jatkossa se sitten nähdään”, Niinistö sanoo.

”Se seikka, että siellä opposition ehdotukset siellä äänestetään nurin lienee maan tapa. Mutta en nyt lähtisi siitäkään, että tämä on automaattisesti mitenkään selvä.”

Niinistö nosti esiin Unkariin liittyen myös ajankohtaiset EU-asiat.

”Tässä on nyt osin kiusallisiakin EU-aiheita esillä”, hän sanoi.

Niinistö ei halunnut täsmentää asiaa eikä kommentoinut sitä, onko Unkari linkittänyt EU-aiheita Nato-ratifiointiin.

EU-komissio on esittänyt Unkarin saamien EU-budjettirahojen osittaista jäädyttämistä oikeusvaltiorikkomusten takia. Näin tehdään, mikäli Unkari ei tee korjaavia toimia.

