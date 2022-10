Helsingin, Espoon ja Vantaan työllisyyspalvelujen johtajat pitävät hyvänä ajatuksena, että vastuu työvoimapalvelujen järjestämisestä siirtyy valtiolta kunnille. Ongelmia aiheuttavat kuitenkin pula rahasta ja henkilökunnasta.

Sanna Marinin (sd) hallitus on perustellut työvoimapalvelujen siirtoa valtiolta kunnille työllisyyden kohentamisella. Valtionvarainministeriön arvion mukaan uudistus voisi tuoda Suomeen 7 000–10 000 lisätyöllistä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Vastuun työvoimapalvelujen järjestämisestä on määrä siirtyä valtiolta kunnille koko maassa vuoden 2025 alussa. Hallitus antaa asiasta esityksen eduskunnalle tänään torstaina. Sitä on määrä esitellä iltapäivällä tiedotustilaisuudessa.

Suuri joukko Suomen kuntia, muun muassa Helsinki, Espoo ja Vantaa, on ollut viime vuodesta asti mukana kokeilussa, jossa työttömiä työnhakijoita on siirretty niiden vastuulle.

Helsingin Sanomat kysyi pääkaupunkiseudun työllisyyspalvelujen johtajilta, minkälaisia ajatuksia pysyvä siirto herättää.

Helsingin, Espoon ja Vantaan työllisyyspalvelujen johtajat korostavat, että kunnilla on valtion te-palveluja parempi tuntemus siitä, millainen työvoiman tarve kunnan alueella on.

”Uskomme, että pystymme kuntatasolla vaikuttamaan paremmin työllisyyden hoitoon, koska tunnemme omat asiakkaamme ja pystymme kilpailuttamaan palveluita sen mukaan, mikä meidän asiakaskuntamme tarve on”, sanoo Vantaan työllisyyspalvelujen johtaja Susanna Taipale-Vuorinen.

Taipale-Vuorisen näkemyksen jakavat Helsingin työllisyyspalvelujen johtaja Annukka Sorjonen ja Espoon työllisyyspalvelujen päällikkö Hilla-Maaria Sipilä.

”Sinänsä on hyvä ajatus, että kunnilla on mahdollisuus tarjota kuntalaisille enemmän lähipalveluja ja sovittaa samalla yhteen kunnan omia elinkeino- ja koulutuspalveluja työllisyyden hoidon kanssa”, Sipilä sanoo.

Lue lisää: Työttömyyden selättämiseen rakennettiin pääkaupunkiseudulla mittava kokeilu – Onnistumista ei kuitenkaan mitata missään

Eri puolilla Suomea käynnissä olleissa kokeiluissa on kuitenkin havaittu ongelmia, jotka johtuvat rahapulasta ja henkilökunnan puutteesta.

”Kokemus on, ettei henkilökunnan määrä ole tällä hetkellä riittävä suhteessa asiakasmäärään”, Helsingin työllisyyspalvelujen johtaja Sorjonen sanoo.

Kuntakokeilussa mukana olevat kuusi suurinta kaupunkia julkaisivat syyskuun lopulla yhteisen tiedotteen, jossa ne varoittivat työvoimapalvelujen aliresurssoinnin riskeistä.

Kaupunkien mukaan tuleva te-palvelujen rahoitusmalli ei ota riittävästi huomioon kaupunkien kasvavaa väestöä eikä esimerkiksi maahanmuuttajataustaisen väestön osuutta ja pitkäaikaistyöttömien määrää.

Niukat resurssit lisäävät työllisyyspalvelujen johtajien huolta siitä, onnistuvatko kunnat huomioimaan riittävästi työvoimapalveluissa olevien asiakkaiden erilaisia tarpeita.

”Kokeilun aikana on huomattu, että pääkaupunkiseudulla on paljon vieraskielisiä asiakkaita, jotka vaativat enemmän kasvokkain tapaamista kuin toiset. Resursseja tuntuu kuitenkin olevan vaikea kohdentaa vastaamaan tällaisten asiakkaiden tarpeita”, Espoon työllisyyspalvelujen päällikkö Sipilä sanoo.

Vantaan työllisyyspalvelujen johtaja Taipale-Vuorinen nostaa esiin saman ongelman.

”Työnhakijoita on erilaisia. Toiset ovat aktiivisia työnhakijoita, joilla on osaaminen työnhakuun. Sitten on taas työnhakijoita, jotka ovat voineet olla pitkään samalla työnantajalla ja heidän työnhakutaitonsa ovat vanhentuneet. Jälkimmäinen ryhmä tarvitsee aivan eri tavalla palveluita kuin ensimmäinen ryhmä.”

Työvoimapalvelujen kunnallistamista voi hyvin perustein luonnehtia historialliseksi päätökseksi. Päätös on myös harvinaislaatuinen, sillä kaikista maailman maista vastaavanlaisen on Suomea ennen tehnyt ainoastaan Tanska.

Marinin hallitus on perustellut työvoimapalvelujen siirtoa valtiolta kunnille työllisyyden kohentamisella. Valtionvarainministeriön arvion mukaan uudistus voisi tuoda Suomeen 7 000–10 000 lisätyöllistä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Suomessa vuosina 2012–2015 ja vuosina 2017–2018 tehdyistä kuntakokeiluista kerätty tutkimustieto on kuitenkin ristiriidassa arvion kanssa.

Kokeiluista viimeisin alkoi vuoden 2021 maaliskuussa, ja sen on tarkoitus jatkua vuoden 2024 loppuun saakka. Kokeilussa on mukana yhteensä 118 kuntaa, mukaan lukien suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.

Työn ja talouden tutkimuslaitoksen Laboren viime vuonna julkaiseman tutkimuksen mukaan ensimmäisellä kuntakokeilulla ei ollut merkittävää vaikutusta työttömyyteen tai työttömien aktivointiasteeseen. Kokeilusta toinen taas johti lähinnä aktivointiasteen kohoamiseen.

Aktivointiasteen kohoamisesta ei tutkimuksen mukaan voida päätellä, että kokeilu olisi suoranaisesti lisännyt työllisyyttä. Aktivointiasteen kohoaminen kertoo työttömien siirtymisestä kuntouttavan työtoiminnan tai työnhakuvalmennuksen piiriin, jolloin heitä ei enää tilastoida työttömiksi.