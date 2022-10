Perheministeri Krista Kiurun (sd) mukaan oma onni äidiksi tulosta on saanut tuntemaan surua niiden puolesta, jotka eivät ole samaa päässeet kokemaan. Hän kertoi haluavansa ottaa vielä loppukaudellaan esiin politiikkatoimia, joilla voitaisiin tukea ihmisiä kohti heidän toivomaansa lapsilukua.

Perhe- ja peruspalveluministeriksi palannut Krista Kiuru (sd) kuvaili torstaina pitämänsä tiedotustilaisuuden päätteeksi, miten kiitollinen ja iloinen hän on äidiksi tulostaan.

”Kuinka suuri onni ja autuus on perheministerinä sanoa, että äitiys on hieno ihme. On kauneinta, mitä suomalaiselle voi tapahtua, että saa olla jonkun lapsen isä tai äiti. Olen todella iloinen, että minunkin kohdallani tällainen ihme kävi”, hän sanoi.

Kiuru, 47, sai tyttären maaliskuussa. Hän on aiemmin kertonut toivoneensa lasta yli kymmenen vuotta, mutta ei ollut koskaan aiemmin onnistunut tulemaan raskaaksi.

”Olen hyvin kiitollinen siitä, että riskiodottajana sain itsekin kokea, miten hyvää huolta minusta pidettiin, että tällaisia pieniä ihmeitä saa vielä tehdä.”

Kiurun mukaan oma onni äidiksi tulosta on saanut tuntemaan surua niiden puolesta, jotka eivät ole samaa päässeet kokemaan. Hän kertoi haluavansa ottaa vielä loppukaudellaan esiin toimia, joilla voitaisiin tukea ihmisiä kohti heidän toivomaansa lapsilukua.

Kiurun mukaan tällaisia toimia voitaisiin pohtia joko hallituksen sisällä tai terveydenhoitoalan ammattilaisten kesken.

Kiuru kertoi myös olleensa aiemmin hyvin työorientoitunut, mutta äitiys on muuttanut hänen prioriteettejaan.

”Jokainen tunti on tärkeä, ja haluan käyttää ne niin, että niistä on erityinen hyöty”, hän sanoi.