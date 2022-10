Suomessa ei riittävästi tunnisteta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää korruption mahdollisuutta. Korruption keskeinen ongelma meillä on pyöröovi-ilmiö eli päättäjien siirtyminen uusiin tehtäviin yksityisellä puolella, sanovat asiantuntijat.

Suomessa tehdyt Nord Stream -kaasuputkiin liittyvät poliittiset päätökset ovat herättäneet jälkikäteen kiivasta keskustelua ja myös voimakasta arvostelua.

Muun muassa työelämäprofessori Martti J. Kari sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa keskiviikkona, että suomalaisen yhteiskunnan täytyy vielä käydä asiaa perusteellisesti läpi.

”Muuten meille jää edelleen korruptiorakenteita niin syvälle, että emme koskaan tervehdy kansakuntana”, Kari sanoi.

Lue lisää: Eero Heinäluoma puolusti aikanaan Venäjän kaasuputkia – näin hän arvioi asiaa nyt

Lue lisää: Martti J. Kari tyrmää poliitikkojen Nord Stream -puheet: ”Älyllistä epä­rehellisyyttä”

Korruptiota Suomessa ja ulkomailla selvittänyt Ilkka Penttinen Fouto muistuttaa, että Suomi on Transparency Internationalin vertailussa vähiten korruptoituneiden maiden kärjessä.

”Tutkimus on samaan aikaan alleviivannut, että Suomi on pärjännyt huonosti ulkomaankauppaan eli vientiin ja tuontiin liittyvässä korruptiovertailussa. Kotimainen korruptio on Suomessa verrattain vähäistä, mutta etenkin ulkomaisissa suhteissa on huomattavia riskejä.”

Penttinen Fouto toimii Transparency Internationalin Suomen-osastossa. Järjestö tunnetaan läpinäkyvän hallinnon edistämisestä ja korruptionvastaisesta työstä.

”Turvallisuus ja ulkopolitiikka on äärimmäisen korruptioherkkää aluetta, ja siinä pitäisi olla erityisen tarkkana”, Penttinen Fouto sanoo.

Penttinen Fouton mukaan Suomessa on muutama korruptioon liittyvä helmasynti, joista yksi on jääviys ja toinen pyöröovi-ilmiö. Pyöröovi-ilmiöllä tarkoitetaan sitä, miten korkeat päättäjät siirtyvät vaikkapa etujärjestöjen ja yritysten tehtäviin. Nord Stream -kaasuputkissa ilmiö liittyy etenkin Paavo Lipposeen, josta tuli poliittisen uransa jälkeen putkia rakentaneen yhtiön konsultti Suomessa.

HS kertoi Lipposen roolista laajassa artikkelissa sunnuntaina.

Lue lisää: HS selvitti, kuinka Paavo Lipponen lobbasi vuosien ajan kaasuputkia Venäjältä Saksaan

”Tässä kaasuputkitapauksessa johtavien poliitikkojen siirtyminen liike-elämän konsultiksi, joka työskentelee ulkopoliittisesti herkällä alueella, liittyy huomattavia riskejä kuten mihin tahansa vastaavaan toimintaan, kun otetaan huomioon, mitä Venäjä on tehnyt viime vuosina”, Pentinen Fouto sanoo.

Hän huomauttaa, että Venäjä on käyttänyt ainakin vuodesta 2008 saakka korruptiota ulkopolitiikan välineenä.

”Heillä on ollut demokratian hajauttaminen ja horjuttaminen tavoitteena etenkin Keski- ja Itä-Euroopassa. Nord Stream ei siis missään mielessä ole yksittäistapaus. Se on jopa jossain mielessä kaiken Venäjän ulkopoliittisen vaikutustyön rinnalla yksityiskohtana pieni, mutta en toki vähättele tapausta mitenkään.”

Korruptiota selvittänyt Penttinen Fouto ei halua puhua kaasuputkihankkeen päätöksenteon yhteydessä suoraan korruptiosta. Korruptio ei ole käsitteenä musta­valkoinen, hän muistuttaa.

”On selkeästi laitonta ja rikollista toimintaa, jonka rinnalla on myös paljon eettisesti kyseenalaista toimintaa. Esimerkiksi tämä pyöröovi-ilmiö. Onko ok, kun päättäjä siirtyy suoraan lobbarin puolelle? Tämä on tätä harmaata jääviyden aluetta, mikä on suomalaisen päätöksenteon helmasynti.”

Korruptiota on monen tasoista, muistuttaa myös tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen Poliisi­ammattikorkea­koulusta.

”Lahjonnan ulkopuolella muu korruptio on aina usvaista tai sumeaa”, hän sanoo.

Muttilaisen mukaan toisessa ääripäässä ovat yksilön lahjonta ja toisessa moni­mutkainen päätöksentekoprosessiin vaikuttaminen, jossa on verkostoja ja rakenteellista mädännäisyyttä.

”Nämä ovat tietenkin eri sarjan asioita”, Muttilainen sanoo.

Hänen mukaansa vakiintuneen määritelmän mukaan korruptiossa pitäisi täyttyä kolme asiaa: vastuullinen asema, väärinkäyttö ja syntynyt taloudellinen tai muu etu. Monimutkaisissa rakenteellisissa tapauksissa tämän selvittäminen on vaikeaa.

”Nord Stream -tyyppisissä konsultointitapauksissa, joissa on vastuullinen asema ja siitä tulee yksityistä etua, mutta ei ole väärinkäytöstä vaan normaali palkkio, niin ei siinä ole mitään epäselvää. Jos siis palkkio ei ole ylisuuri.”

Suomalaisten päätöksentekijöiden rooleista kaasuputkihankkeessa ei ole tutkittua tietoa. Myös Penttinen Fouto sanoo, että pelkkä konsultointi ei ole kyseenalaista.

”Siihen voi kuitenkin liittyä valtavia korruptioriskejä, ja sieltä aukeavat ovet myös ulko- ja turvallisuuspoliittisten riskien suuntaan.”

Penttinen Fouto ottaa esiin entisen pääministeri Esko Ahon toiminnan venäläispankin hallituksessa ja kansanedustaja Harry Harkimon yhteydet venäläiseen rahaan.

”Etenkin kun puhutaan sellaisista toimijoista kuten entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies, nämä riskit on otettava huomioon. Meillä on myös nykyisiä kansanedustajia ja entisiä päättäjiä, joilla läheisiä suhteita Venäjän poliittiseen elämään ja liike-elämään. Tämä ei ole yksittäistapaus, vaan meillä on rakenteellinen heikkous turvallisuus­poliittisesti, mikäli korruptioriskejä ei tunnisteta osaksi turvallisuuspolitiikkaa.”

Hänen mukaansa Suomessa sekä päättäjät että yksityinen sektori ovat suhtautuneet todella sallivasti yhteistoimintaan autokraattisen ja voimakkaasti korruptoituneen naapurivaltion kanssa. Riskejä pitäisi tarpeen tullen säädellä, havainnoida ja torjua niitä.

Tutkimusjohtaja Muttilainen Poliisi­ammattikorkea­koulusta sanoo, että Suomessa on todettavissa monia vakiintuneita korruptiorakenteita. Näihin kuuluvat muun muassa hyvä veli -verkostot, poliittiset virkanimitykset sekä tapa, jolla politiikasta siirrytään yksityiselle puolelle.

”Suomessa on tunnistettu isoiksi riskialueiksi lisäksi rakentaminen ja kaavoitus sekä hankintapuoli, jossa liikkuu isoja rahoja”, Muttilainen sanoo.