Presidentti Sauli Niinistö puhuu suomalaismedialle tiedostustilaisuudessaan Norjassa. HS seuraa tiedotustilaisuutta hetki hetkeltä.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön vierailu Norjassa jatkuu tiistaina. Niinistön ohjelmaan kuuluvat muun muassa Norjan puolustusministerin Bjørn Arild Gramin tapaaminen ja vierailu maan parlamentissa.

Niinistö järjesti suomalaismedialle tiedotustilaisuuden tiistaina keskipäivän aikaan. HS seurasi tilaisuuden tekstimuodossa hetki hetkeltä. Seuranta löytyy jutun alta.

Niinistön odotetaan vastaavan median kysymyksiin muun muassa Venäjän hyökkäyssodan ajankohtaisesta tilanteesta.

Maanantaina Niinistö kuvasi Venäjän ohjusiskuja Ukrainaan ”uudeksi vaiheeksi” sodassa.

”Näyttää siltä, että sodassa on uusi vaihe alkamassa, ja se on tilanteen laajentuminen. Toivottavasti tämä on nyt sodan viimeinen laajentuminen”, Niinistö sanoi.

Venäjä teki maanantaina ohjusiskuja lukuisiin ukrainalaisiin kaupunkeihin. Ukrainan mukaan Venäjä ampui kaupunkeja yhteensä yli 80 ohjuksella ja yli 20 ”itsemurhalennokilla”. Useat ohjuksista osuivat siviilirakennuksiin. Kohteina on ollut yli kymmenen ukrainalaiskaupunkia.

Niinistö tapasi maanantaina Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren. Niinistö ja Støre tuomitsivat Venäjän iskut ja kutsuivat niitä terrorismiksi siviilejä vastaan. He vaativat Venäjää lopettamaan iskut Ukrainaa vastaan.