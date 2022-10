Pääministeri loivensi arvosteluaan keskuspankkeja kohtaan ja päätyi epäsuorasti arvostelemaan myös oman hallituksensa talouspolitiikkaa, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Teemu Muhonen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) perusteli loppuviikosta Twitter-viestiään keskuspankkien toiminnasta. Marin lainasi viikko sitten lehtikirjoituksesta kohtaa, jossa sanottiin ”rahapolitiikan ideoita” viallisiksi ja arvioitiin ”keskuspankkien suojelevan uskottavuuttaan ajamalla taloudet taantumaan”.

Pääministerin Twitter-viesti herätti arvostelua, koska hän vaikutti moittivan itsenäisten keskuspankkien päätöksiä nostaa ohjauskorkoja. Prahan epävirallisen huippukokouksen yhteydessä torstaina Marin sanoi toimittajille, ettei hän pyrkinyt suitsimaan Euroopan keskuspankin itsenäisyyttä.

”Kyllä minun mielestäni poliitikot voivat myös keskustella yleisestä talouspolitiikan koordinaatiosta, joka tällä hetkellä on valitettavan ohutta. Me tarvitsisimme enemmänkin keskustelua siitä, millä tavalla yhteensovitetaan näitä toimia niin, että emme yhdessä pahenna tilannetta entisestään”, hän sanoi.

Pääministeri loivensi arvosteluaan keskuspankkeja kohtaan, mutta samalla hän puhui itsensä pussiin. Hän nimittäin tuli epäsuorasti kyseenalaistaneeksi myös oman hallituksensa talouspolitiikan.

Euroopan keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaa hillitäkseen inflaatiota eli kuluttajahintojen kohoamista. Inflaatio kiihtyi Eurostatin mukaan Suomessa syyskuussa yli kahdeksaan prosenttiin ja koko euroalueella kymmeneen prosenttiin.

Inflaatio johtuu osin tarjontahäiriöistä, joista suurin on energiakriisi. Energian tarjontaa ei pystytä nopeasti lisäämään, joten hintojen liian nopeaan nousuun pitää puuttua muilla keinoin.

Rahapolitiikan kiristämisellä hintojen nousua voi hillitä, mutta ohjauskoron nostot myös lisäävät talouden taantuman riskiä.

Torstaina Marin ei kuitenkaan syyttänyt tilanteesta keskuspankkeja. Sen sijaan hän nosti esiin tukitoimet, joita yksittäiset euroalueen valtiot ovat laatineet korkeiden energian hintojen kurittamille kansalaisilleen.

”Tämä on juuri sitä yhteistä koordinaation puutetta, jota me tällä hetkellä Euroopassa näemme. Kun energian hinta on kallista, valtiot pyrkivät totta kai kompensoimaan sitä kuluttajille. Tämä kenties pahentaa inflaatiota, eli tämä yhteinen koordinaatio puuttuu.”

Marin viittasi koordinaation puutteella siis siihen, että keskuspankki ja valtiot toimivat vastakkaisiin suuntiin: keskuspankki pyrkii taltuttamaan inflaatiota rahapolitiikalla, mutta valtiot taas kiihdyttävät inflaatiota avokätisellä finanssipolitiikalla. Näin keskuspankille syntyy painetta yhä uusiin koronnostoihin.

Huomio on aiheellinen, mutta herättää kysymyksen: miksei Marinin oma hallitus sitten kiristä talouspolitiikkaansa ja pyri näin hillitsemään hintojen nousua?

Hallitus antoi syyskuussa ensi vuodelle budjettiesityksen, jossa alijäämä on 8,1 miljardia euroa. Hallitus päätti miljardiluokan tukitoimista hintojen noususta kärsiville kansalaisille.

Esimerkiksi HS:n haastattelemat taloustieteilijät moittivat silloin hallitusta hintojen nousua kiihdyttävästä elvytyksestä.

Suomen tukitoimet ovat pieniä verrattuna monien muiden euroalueen valtioiden vastaaviin.

Silti Marinin hallitus ei näytä omilla toimillaan ainakaan edistäneen sitä talouspolitiikan koordinaatiota, jota pääministeri nyt muilta peräänkuuluttaa.