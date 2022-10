Pääministeripuolueen mielestä myös menojen sopeuttamista tarvitaan ensi vaalikaudella. Tällä vaalikaudella puolueen politiikkaa on perustunut siihen, ettei leikkauksia tarvita.

Pääministeripuolue Sdp:n mielestä julkisia menoja pitää leikata ensi vuonna alkavalla vaalikaudella. Asiasta kertoo puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

”Avainasemassa ovat kasvua ja työllisyyttä tukevat toimet, mutta kyllä myös sopeutusta tarvitaan. Tähän kuuluu niin lisätulojen läpikäynti kuin menopuolen sopeutuksetkin. Meillä on puolueen sisäinen valmistelutyö käynnissä ensi vaalikauden talouslinjasta. Sen tuloksista voidaan kertoa, kun työ valmistuu ensi vuoden puolella”, Lindtman sanoo.

Tulo- ja menopuolen sopeutus tarkoittaa veronkorotusten ja menoleikkausten yhdistelmää, joka tähtää julkisen velkaantumisen vähentämiseen. Lindtman ei vielä halua kommentoida Sdp:n näkemyksiä leikkaustarpeen suuruudesta tai leikkauskohteita.

Joka tapauksessa linja on Sdp:lle uusi. Tällä vaalikaudella puolueen politiikka on perustunut sille, ettei menoja tarvitse leikata. Edellinen pääministeri Antti Rinne (sd) sanoi jo hallitusneuvottelujen aikana, ettei leikkauksia tarvita lainkaan.

Rinteen linja on pääosin pitänyt Sanna Marinin kaudella. Ensi vuodelle hallitus tekee ainoat verrattain pienet menoleikkauksensa, jotka keskusta sai vaadittua pitkäksi venyneessä kehysriihessä keväällä 2021.

Koko kuluvan vaalikauden ajan Sdp on arvostellut voimakkaasti oppositiopuolue kokoomusta tämän esittämistä leikkausvaatimuksista. Nyt Lindtman sanoo, etteivät suuret sopeutukset olisi olleet kriisien keskellä järkeviä mutta ensi vaalikaudella julkisen talouden tasapainottaminen on välttämätöntä.

Sdp on moittinut etenkin kokoomuksen leikkausesityksiä sosiaaliturvaan. Ylen perjantaina julkaisemassa puoluekyselyssä Sdp kuitenkin vastasi menoleikkauksia koskevaan kysymykseen muun muassa näin: ”Pitää jahdata kannustinloukkuja, jotta työn vastaanottaminen on kannattavaa.”

Kannustinloukkujen purkaminen menoleikkauksilla tarkoittaa tyypillisesti juuri sosiaaliturvan leikkaamista.

Antti Lindtman, kannattaako Sdp:kin nyt sosiaaliturvan leikkauksia?

”Emme kannata. Kannustinloukkujen purkaminen voi tarkoittaa myös esimerkiksi päivähoitomaksujen alentamista tai sosiaaliturvan suojaosien korottamista. Kokoomuksen esittämät miljardiluokan leikkaukset sosiaaliturvaan ovat mielestämme tylyä politiikkaa etenkin hintojen voimakkaan nousun keskellä.”

Voitteko enää vaatia oppositiolta leikkauslistoja, kun kannatatte nyt itsekin menojen leikkaamista? Eikö teidän pitäisi esittää silloin oma listanne?

”Ihmisille on tuotava turvaa ensi talven vaikeuksiin. Oppositio on vaatinut leikkauksia jo ensi vuodelle, ja silloin sen on yksilöitävä puheensa budjetista päätettäessä. Kokoomus on peruutellut sosiaaliturvan leikkausvaatimuksistaan, esittänyt miljardiluokan veronkevennyksiä ja samaan aikaan vaatinut velanoton vähentämistä. Tähän yhdistelmään olemme peräänkuuluttaneet johdonmukaisuutta. Me esittelemme myöhemmin omat näkemyksemme ensi vaalikauden talouspolitiikasta.”

Mielipidekyselyjä johtava kokoomus on esitellyt puolueista tarkimmin tavoitteensa ensi vaalikauden talouspolitiikalle. Puolueen mielestä taloutta pitäisi sopeuttaa kahden vaalikauden ajan noin puolesta miljardista miljardiin euroon vuosittain.

Vastapainoksi kokoomus tavoittelee ansiotuloverotuksen keventämistä kahdella miljardilla eurolla ensi vaalikaudella. Kokoomus siis vähentäisi julkisen talouden tuloja veronkevennyksillä, mutta pyrkisi sopeuttamaan taloutta vielä suuremmilla menoleikkauksilla.