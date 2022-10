Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan näyttää siltä, että Valko-Venäjä on osallistumassa sotaan vahvemmin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto kommentoi Venäjän ja Ukrainan tapahtumia maanantaina Brysselistä käsin. Kuva on huhtikuulta.

Suomi tuomitsee Venäjän iskut siviilikohteisiin, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Hän kommentoi asiaa maanantaina tiedotustilaisuudessaan.

Haaviston mukaan Venäjän toiminnassa on kyse sotarikoksista.

”Tällaiset on kielletty myös humanitaarisessa oikeudessa ja ne ovat sotarikoksia. Useita toimia on jo käynnistetty aiemmin Venäjän edustajien saamiseksi oikeuteen. On erityisen tärkeää, että kaikki sotarikokset tutkitaan ja syylliset joutuvat vastaamaan teoistaan”, hän sanoi.

Venäjä ampui maanantaina kymmeniä ohjuksia ympäri Ukrainaa, muun muassa pääkaupunki Kiovaan. Haaviston mukaan tämä on osoitus osoitus Venäjän toiminta­kapasiteetista.

”Sodan eskaloituminen on ollut viime päivien trendi. Esimerkiksi Itämeren kaasuputkien räjäyttäminen toi uudelle alueelle tämän konfliktin, ja se on erittäin huolestuttava piirre.”

Lisäksi esimerkki eskaloitumisesta oli lauantainen Kertšinsalmen sillan räjähdys, josta Venäjä syyttää Ukrainaa. Haaviston mukaan on kuitenkin muistettava, että Ukraina käy puolustus­taistelua ja yrittää ajaa hyökkääjän pois.

Maanantaina Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukašenka sanoi, että Ukrainan suunnittelisi iskua Valko-Venäjälle. Lukašenkan mukaan Venäjä ja Valko-Venäjä aikovat ottaa käyttöön yhteiset alueelliset joukot.

Haaviston mukaan Lukašenkan lausunnot ”indikoivat, että Valko-Venäjä on osallistumassa vahvemmin sotaan”.

”Suomi kehottaa Valko-Venäjää harkitsemaan kahdesti tällaisiin joukkoihin yhtymistä, jos tarkoituksena on hyökätä Ukrainaan”, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan Suomi katsoo, että Valko-Venäjä on jo tähän asti ollut osallinen laittomaan hyökkäykseen, sillä venäläiset hyökkääjät ovat kulkeneet maan läpi. Suomi pitäisi Haaviston mukaan äärimmäisen tuomittavana, jos Valko-Venäjä uhkaisi Ukrainaa sotilaallisesti.

”Jos siellä lähdetään peitsi tanassa liikkeelle, sillä on suuret historialliset vaikutukset.”

Haaviston mukaan Suomi tukee Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen. Hän korosti, että Suomi on päättänyt lähettää Ukrainaan tähän mennessä yhdeksän aseapupakettia.

Haavisto kommentoi tapahtumia Brysselistä, missä hän tapasi muun muassa EU:n ulkosuhteiden korkean edustajan Josep Borrellin. Haaviston mukaan myös aseapu Ukrainalle nousi esiin keskusteluissa.

”Ukraina on pyytänyt aseistusta asutuskeskusten suojaksi, ja niitä listoja käydään nyt tarkasti läpi. Suomikin on noudattanut toivelistoja. Ymmärrän, että ilmapuolustus on erittäin tärkeää ukrainalaisille asutuskeskusten suojelemiseksi.”