Suomelle kokous on yksi askel Nato-tiellä, kun liittokunnan ovet avautuvat aiempaa laajemmin, kirjoittaa HS:n Nato-kirjeenvaihtaja Elina Kervinen.

Kun Naton puolustusministerit kokoontuvat keskiviikkona ja torstaina syys­kokoukseensa Brysseliin, on hetki äärimmäisen jännitteinen.

Hyökkäyssota Ukrainassa on siirtynyt uuteen vaiheeseen, kun Venäjä on tehnyt laajoja iskuja kaupunkeihin. Taustalla ovat myös Nord Stream -kaasuputkien ja Kertšinsalmen sillan räjähdykset.

Turvallisuuspoliittinen tilanne on siis aina vain jännittyneempi Euroopassa.

Venäjän hyökkäyssota ja Ukrainan tukeminen värittävätkin vahvasti puolustusministerien tapaamista, jossa Suomikin on mukana.

Mitä kokoukselta odotetaan?

Suomi pääsee yhä vahvemmin kiinni Nato-työhön

Suomalaisia Natossa kiinnostaa luonnollisesti tällä hetkellä eniten se, milloin liittokunnan ovet viimein aukeavat lopullisesti.

Suomen ja Ruotsin jäsenyys on ratifioimatta vielä kahdessa jäsenmaassa, Turkissa ja Unkarissa. Asia ei ole puolustus­ministeri­kokouksen virallista agendaa, eikä suuria uutisia jäsenyyksien nytkähtämisestä odoteta.

Keskusteluja silti käytäneen, kun puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) tapaa Turkin puolustusministerin Hulusi Akarin kahdenvälisesti keskiviikkona. Hän tapaa kokouksen aikana myös Unkarin puolustusministerin Kristóf Szalay-Bobrovniczkyn.

Kaikkonen, Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist ja Yhdysvaltojen puolustus­ministeri Lloyd Austin tapaavat lisäksi kolmenvälisesti torstaina.

Turkki on viime aikoina osoittanut ratifiointiuhkauksensa ennen muuta Ruotsille. HS:n tiistain tietojen mukaan Ruotsilla ja Turkilla ei ole tulossa kahdenvälistä tapaamista, mutta keskusteluhetkiä löytynee epävirallisemmin.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (vas.) tapasi Naton pääsihterin Jens Stoltenbergin ja Ruotsin puolutusministeri Peter Hultqvistin Brysselissä maaliskuussa.

Suomelle kokous on kiinnostava ennen muuta siksi, että se on jälleen yksi askel Suomen Nato-tiellä. Kaikkonen esikuntineen pääsee nyt ensi kertaa toden teolla ottamaan tuntumaa siihen, miten liittokunta tekee päätöksiä.

Naton pitkäaikaisena kumppanimaana Suomi on saanut osallistua Naton puolustus­ministeri­kokouksiin tähänkin saakka. Kutsu on kuitenkin käynyt vain rajattuun osaan tapaamisista. Kun Suomesta on nyt tullut Naton tarkkailijajäsen, Suomi pääsee osallistumaan liki koko kokoukseen.

Naton täysjäseniin verrattuna ero kulkee yhä Naton ydinaseiden suunnitteluryhmän ovella. Sinne Suomella ei toistaiseksi ole asiaa. Ryhmä linjaa Naton ydinase­pelotteeseen liittyvistä kysymyksistä, ja siihen kuuluvat kaikki jäsenmaat paitsi Ranska, joka on päättänyt jäädä pois ryhmästä.

Muissa kokouksissa Kaikkosella on puheoikeus, mutta päätöksentekoon hän ei saa toistaiseksi osallistua.

Ukrainan tukeminen vahvasti agendalla

Kaksipäiväisen kokouksen keskeistä agendaa on Ukrainan tukeminen. Sitä käsitellään heti keskiviikkona kokoonpanossa, jossa mukana on kymmeniä maita, myös Naton ulkopuolelta.

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov osallistuu tapaamiseen, kuten myös keskiviikon työillalliselle puolustusministerien kanssa.

Venäjän viime päivien laajat iskut kaupunkeihin ovat osoittaneet muun muassa edistyneen ilmapuolustuksen kiireisen tarpeen Ukrainassa. Suurista Nato-maista Saksa ja Yhdysvallat kertoivat jo ennen kokousta oman tukensa kasvattamisesta.

Saksa on luvannut aiemmin Ukrainalle kaupunkien suojeluun sopeutuvia Iris-T-ilmapuolustus­järjestelmiä, ja saksalaislehti Der Spiegelin tietojen mukaan Ukraina sai sellaisen järjestelmän Saksalta tiistaina.

Valkoinen talo puolestaan tiedotti Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin luvanneen Ukrainalle tuen jatkumista ja muun muassa edistyneitä ilmapuolustusjärjestelmiä.

”Viestimme on selvä. Nato seisoo Ukrainan tukena. Niin kauan kuin tarvitaan”, sanoi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kokousta edeltävässä lehdistötilaisuudessa tiistaina.

Sodan jatkuessa Natossa tiedostetaan samalla, että liittolaismaiden omat puolustus­materiaali­varastot alkavat huveta jatkuvien asetoimitusten myötä.

Stoltenbergin mukaan Nato käy nyt keskustelua sekä jäsenmaiden että puolustus­teollisuuden kanssa siitä, kuinka puolustus­materiaali­tuotantoa voidaan vauhdittaa ja varastoja täydentää.

Natossa raja Ukrainan tukemisessa on vedetty vahvaan poliittiseen tukeen ja esimerkiksi puolustus­materiaali­tukeen. Tähän linjaan ei ole näkyvissä muutoksia.

Stoltenberg toisti tiistaina useaan kertaan painottamansa viestin: Nato ei ole osapuoli sodassa. Sama viesti kuului ennakoivassa lehdistötilaisuudessa Yhdysvaltojen Nato-lähettiläältä Julianne Smithiltä.

Naton puolustus ja kriittinen infrastruktuuri keskusteluissa

Kokouksen keskeistä agendaa on myös se, miten Nato asemoi oman puolustuksensa ja pelotteensa tämän hetken turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.

Nato päätti jo Krimin valtauksen jälkimainingeissa sijoittaa monikansallisia taistelu­osastoja itäisiin jäsenmaihin. Sittemmin niitä on vahvistettu ja niiden määrää on kasvatettu neljästä kahdeksaan.

Madridin huippukokouksessa kesällä liittolaiset antoivat lupauksia itäisten jäsenmaiden puolustuksen vahvistamisesta edelleen. Nyt muun muassa näiden päätösten edistymistä seurataan ja mietitään seuraavia askelia.

Erilaisia näkemyksiä Naton sisällä on varmasti yhä siitä, kuinka laajaa läsnäolon itäisissä jäsenmaissa pitäisi olla ja kuinka paljon siihen tulisi sijoittaa voimavaroja.

Tilannetta tuskin helpottaa se, että Ukrainan tukeminen ja muun muassa energian hintaan liittyvät murheet painavat jäsenmaiden budjetteja.

Puolustusministerien on tiettävästi määrä käydä alustavaa keskustelua myös Naton uudistuvasta komento­rakenteesta, mikä kiinnostanee myös tulevaa jäsenmaata Suomea. Käytännössä kyse on siitä, mistä ja miten minkäkin maan joukkoja tulevaisuudessa johdetaan. Kovin lopullisia päätöksiä asiasta ei vielä tästä kokouksesta odoteta.

Agendalla on lisäksi Nord Stream -kaasuputkien räjähdysten jälkimainingeissa kriittisen infrastruktuurin suojeleminen. Stoltenberg kertoi tiistaina muun muassa, että Nato on tähän liittyen kaksinkertaistanut jo läsnäolonsa Itämerellä ja Pohjanmerellä.

Ydinaseharjoitus toteutuu suunnitellusti

Lopulta Nato-ministerit eivät voi sivuuttaa ydinaseisiin liittyvää keskustelua, sillä Venäjä on vihjaillut säännöllisesti voivansa käyttää ydinasetta Ukrainassa.

Puolustusministerien tapaamisen yhteydessä kokoontuu tavalliseen tapaan Naton ydinaseiden suunnitteluryhmä. Julkisuuteen sen keskusteluista tihkuu luonnollisesti hyvin vähän.

Tiistaina teemasta kuultiin Stoltenbergin kertomana kuitenkin sen verran, että Nato seuraa Venäjän ydinaseisiin liittyvää liikehdintää tarkasti eikä muutoksia ole havaittu.

Nato aikoo myös edetä suunnitellusti oman vuosittain järjestettävän ydinaseiden käyttöön liittyvän harjoituksensa Steadfast Noonin kanssa. Harjoitus on määrä järjestää ensi viikolla.

Pääsihteeriltä kysyttiin, missä määrin Natossa on käyty keskustelua siitä, onko ajoitus nyt oikea ajatellen jännitteistä tilannetta.

Säännönmukaisen harjoituksen peruminen lähettäisi ”hyvin väärän” signaalin, hän vastasi.

”Nyt on oikea olla jämäkkä ja selkeä sen suhteen, että Nato on läsnä suojelemassa kaikkia liittolaisia.”