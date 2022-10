Ohisalo Ahosta ja Lipposesta: ”Venäjä on ostanut suhteita ja vaikuttamis­mahdollisuuksia”

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon mukaan poliitikoilla on avoimen keskustelun paikka suhteessa idänpolitiikan lähihistoriaan.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo penää Suomelta ja suomalaisilta poliitikoilta idänpolitiikan lähihistorian perkuuta. Ohisalo toimii myös hallituspuolue vihreiden puheenjohtajana.

Ohisalo viittaa muun muassa Helsingin Sanomien sunnuntaiseen artikkeliin, jossa käytiin läpi entisen pääministerin Paavo Lipposen konsulttipestiä kaasuyhtiö Gazpromin leivissä. Artikkelissa sivuttiin myös toisen entisen pääministerin, Esko Ahon, pestiä venäläispankki Sberbankin hallituksessa.

Lue lisää: HS selvitti, kuinka Paavo Lipponen lobbasi vuosien ajan kaasuputkia Venäjältä Saksaan

”Minusta on tosi tärkeää, että media on tehnyt tätä perkaamistyötä”, Ohisalo sanoo. Hänen mielestään poliitikoilla on nyt avoimen keskustelun paikka.

”Meillä on laajemminkin Suomessa tarpeen katsoa omaa suhtautumista. On oltu sinisilmäisiä, on ollut yhden politiikan Suomi, jota arvostelleet ovat saaneet kovaa kritiikkiä”, ministeri sanoo.

”Mielestäni lähihistoriaa on tärkeää käydä läpi, vaikka sinänsä ei ole kyse siitä, onko joku tehnyt juridisesti väärin. Kyse on enemmän moraalista ja poliittisesta moraalista ja vaikkapa siitä, millaisia tietoja ja suhteita maiden entisillä pääministereillä on ollut käytettävissään.”

Lue lisää: Paavo Lipponen ei pyrkinyt hyödyntämään vanhaa asemaansa lobatakseen kaasu­putkea, sanoo Matti Vanhanen

Ohisalon mukaan entisten päättäjien riippuvuussuhde Venäjään pitäisi nähdä myös rakenteellisena kysymyksenä eikä pelkästään yksilöiden toimintana.

”Venäjä on ostanut näissä ihmisissä tietotaitoa, suhteita ja vaikuttamismahdollisuuksia, kun näitä ihmisiä on pestattu näihin pesteihin. Näitä, voiko nyt sanoa virheitä, joissa Suomen päästä on lähdetty mukaan, pitäisi perata enemmänkin.”

Ohisalo ihmettelee, miten monien näkemys on kääntynyt vasta helmikuun 24. päivän jälkeen, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. ”Kaikki merkit ovat olleet ilmassa jo sitä ennen”, hän sanoo.

Moni vihreä poliitikko Heidi Hautalasta alkaen on varoitellut Venäjästä. Vihreät oli kuitenkin mukana hallituksessa, kun ensimmäistä Nord Stream -putkilupaa haettiin. Ohisalon mukaan jokaisen poliittisen liikkeen on hyvä katsoa, miten on toimittu.

”Kun on mukana hallituksessa, yhden puolueen näkemys ei siellä välttämättä riitä.”

Lue lisää: Parhaita timanttijuttuja: Heidi Hautala on ollut kaksikymmentä vuotta oikeassa Venäjästä – Nyt hän kertoo ”isoista virheistä”, joita Suomen poliittinen johto on tehnyt

Ohisalon mukaan on tärkeä selvittää mennyttä, mutta yhtä tärkeää on katsoa myös tulevaan.

”Kiinaankin liittyy hyvin paljon riskejä sekä ihmisoikeus­näkökulman kautta että suhteessa Venäjään.”

Kiinan kohdalla Suomen ja Euroopan pitäisi Ohisalon mukaan panostaa erityisesti osaamiseen ja innovaatiokykyyn teknologiasektorilla sekä pidempiin arvoketjuihin.

”Tarvitaan aidosti pidempiä arvoketjuja kuin vain sitä, että jotain meiltä louhitaan mineraalia ja tuotanto tapahtuu muualla. Samalla pitää rakentaa enemmän kiertotalouden varaan. Lisäksi pitää olla tarkkana esimerkiksi siinä, miten Kiinan toimijoita on läsnä Suomen korkeakouluissa. Tästä myös Suojelupoliisi on julkisuudessa varoittanut.”