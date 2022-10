Itävallassa että Luxemburgissa on pitkät perinteet etenkin ydinvoiman vastustamiselle. Kummallakaan maalla ei ole omia ydinvoimaloita.

Itävallan ympäristöministeri Leonore Gewesslerin mukaan komission on kumottava päätöksensä taksonomian laajennuksesta ydinvoimaan ja maakaasuun.

Bryssel

Itävalta ja Luxemburg aikovat testata EU-tuomioistuimessa, tekikö EU laillisen päätöksen luokitellessaan maakaasun ja ydinvoiman kestäviksi sijoituskohteiksi.

Kumpikin maa vastusti päätöstä, mutta jäsenmaiden ja EU-parlamentin enemmistöt hyväksyivät komission antaman asetuksen. Parlamentti jakautui äänestyksessä.

EU-komissio esitti viime vuoden lopussa, että ydinvoima ja maakaasu voidaan sisällyttää EU:n vihreiden sijoituskohteiden eli taksonomian listalle. Taksonomia on sijoittajille ja investoijille luotu luokittelu siitä, mitkä rahoituskohteet ovat vihreitä eli ympäristön kannalta kestäviä.

Ydinvoima ja maakaasu katsottiin voitavan ottaa listalle ”siirtymäkauden ratkaisuina” mentäessä kohti uusiutuvia polttoaineita. Päätökseen sisältyy erilaisia reunaehtoja.

Itävalta laittoi kanteen vireille viime perjantaina Euroopan tuomioistuimessa ja aikoo pyytää tuomioistuimelta, että ydinvoiman ja maakaasun liittäminen taksonomiaan kumottaisiin.

Maan ympäristöministeri Leonore Gewessler kertoi maanantaina odottavansa tukea muilta jäsenmailta komissiota vastaan käynnistetyissä oikeustoimissa, ja Luxemburg ilmoittautui samana päivänä mukaan.

”Emme aio katsoa sivusta, kun EU ja komissio antavat itsensä tulla fossiili- ja ydinvoimalobbaajien hyväksikäyttämiksi ja siten vaarantavat tulevaisuutemme” Gewessler sanoi.

Sekä Itävallassa että Luxemburgissa on pitkät perinteet etenkin ydinvoiman vastustamiselle. Kummallakaan maalla ei ole omia ydinvoimaloita, mutta niitä riittää maiden rajojen tuntumassa.

Itävalta järjesti vuonna 1978 kansanäänestyksen, jossa niukalla enemmistöllä hylättiin ydinvoima. Parlamentti päätti sen jälkeen kieltää ydinvoimaloiden rakentamisen, ja Wienin lähelle rakenteilla ollut Zwentendorfin ydinvoimala jäi keskeneräiseksi eikä sitä koskaan ole yritettykään ottaa käyttöön.

Itävallan hallituksen perusteluiden mukaan ydinvoima ei täytä sijoituskohteena taksonomian peruskriteeriä eli sitä, että kohteesta ei saisi olla merkittävää haittaa ympäristölle.

Gewesslerin mukaan ydinvoimateknologia on ”vanhentunutta”, ja Fukushiman ja Tsernobylin kaltaiset reaktorionnettomuudet todistavat mahdollisten haittojen mittakaavan. Myöskään jäteongelmaa ei ole hänen mukaansa ratkaistu.

Fossiilisen maakaasun sisällyttäminen taksonomiaan voi Gewesslerin mukaan viivästyttää investointeja uusiutuvaan energiaan.

Myös joukko ympäristöjärjestöjä on haastanut taksonomiapäätöksen. Mukana ovat muun muassa Euroopan WWF ja ClientEarth. Niiden tähtäimessä on etenkin maakaasu, jonka luokittelu vihreäksi sijoituskohteeksi on järjestöjen mukaan vastoin EU:n ilmastolakia ja vuoden 2015 Pariisin sopimusta.

Näiden järjestöjen lisäksi myös ympäristöjärjestö Greenpeace on pyytänyt komissiota arvioimaan tehtyä taksonomiapäätöstä ja kumoamaan sen. Komissiolla on aikaa vastata ensi vuoden helmikuulle asti. Jos päätös ei tyydytä, Greenpeace aikoo edetä oikeuteen.