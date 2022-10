Komitea katsoo ratkaisussaan, että Suomi on loukannut yleissopimuksen kahta artiklaa. Ratkaisussaan komitea myös velvoittaa Suomea kiireellisiin toimenpiteisiin.

Pohjois-Syyriassa al-Holin leirillä olevien lasten ja heidän äitiensä kohtalo on ollut toistuvasti esillä julkisuudessa.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on ratkaisussaan katsonut, että Suomi on loukannut lasten oikeuksia al-Holin pakolaisleiriin liittyen, ulkoministeriö tiedottaa.

Suomi on loukannut lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohtaa ja 37 artiklan a alakohtaa. Ensimmäinen kohta liittyy lapsen oikeuteen elämään ja jälkimmäinen muun muassa kidutuksen tai halventavan kohtelun kieltämiseen.

Komitea katsoo, että Suomella on kyky suojella lapsia ryhtymällä toimenpiteisiin heidän palauttamisekseen leiriltä tai tarjoamalla konsuliapua.

Ratkaisun mukaan Suomi on velvollinen myöntämään asianmukaisen hyvityksen lapsiuhreille ja valituksen tehneille. Valituksen komitealle olivat tehneet eräiden al-Holin leirillä olleiden lasten sukulaiset.

STT:n mukaan päätös perustuu kuuden suomalaislapsen kohteluun al-Holin leirillä Pohjois-Syyriassa. Kolme lapsista on päässyt äitiensä kanssa Suomeen.

Suomi on velvollinen estämään vastaavien loukkausten tapahtumisen tulevaisuudessa. Kolme 5–6-vuotiasta lasta on edelleen leirillä sota-alueeseen verrattavissa oloissa.

”Kehotamme Suomea ryhtymään välittömästi päättäväisiin toimiin näiden lasten hengen suojelemiseksi ja tuomiseksi kotiin perheidensä luo”, sanoo komitean jäsen Ann Skelton STT:lle.

Suomi on komitean mukaan ollut tietoinen lasten olosuhteista, jotka ovat olleet hengenvaarallisia. Lisäksi Suomella on ollut mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin. Suomella on komitean mukaan velvollisuus suojella lapsia.

Suomen tulee ratkaisun mukaan ryhtyä kiireellisiin toimiin lasten palauttamiseksi ja tukea jokaisen kotimaahan palautetun tai uudelleensijoitetun lapsen kotouttamista tai uudelleensijoittamista.

Tällä välin Suomen on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin lasten elämään, selviytymiseen ja kehitykseen kohdistuvien riskien vähentämiseksi heidän ollessaan Koillis-Syyriassa. Suomen pitää raportoida komitealla 180 päivän kuluessa sen aloittamista toimenpiteistä.

Suomeen on kotiutettu naisia ja lapsia useissa operaatioissa vuosien 2019–2021 välillä.