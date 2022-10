Nuohouksessa on nyt ”ennätys­ruuhka”

”Käyttämättä olleissa savupiipuissa saattaa olla vaikka naakan pesiä ja ties mitä”, sanoo Nuohousalan keskusliiton puheenjohtaja Petteri Virranta.

Nuohous on lakisääteisesti suoritettava vakituisesti asutussa kiinteistössä vuosittain.

Nuohouspalveluissa on nyt pitkiä jonoja. Yleisen syyskiireen lisäksi tilanteeseen vaikuttaa energiamarkkinoiden epävakaus, kerrotaan Nuohousalan keskusliitosta.

Liiton puheenjohtajan Petteri Virrannan mukaan voidaan puhua ennätysruuhkasta.

Koko Eurooppa kamppailee vakavan energiakriisin kanssa. Myös Suomessa huolehditaan tulevasta talvesta. Monet ovat päättäneet ottaa kotinsa lämmittämisessä käyttöön esimerkiksi takan säästääkseen sähköä.

Tämä on hyvä keino lämmityskulujen hillitsemiseksi, mutta jos tulisijaa ei ole käytetty aikoihin, on se ehdottomasti nuohottava ja sen paloturvallisuus tarkastettava, Virranta sanoo. Se on keskeistä sekä turvallisuuden että lämmitystehokkuuden vuoksi.

Vähintään kolme vuotta käyttämättömänä ollut tulisija pitää aina tarkistaa ammattilaisen toimesta ennen käyttöönottoa.

Koska tällaisia tapauksia on nyt paljon, nuohouspalvelut ovat ruuhkaantuneet. Joitain käyttöön otettavia tulisijoja ei ole käytetty vuosikymmeniin. Silloin edessä saattaa olla iso urakka, ennen kuin tulisija voidaan ottaa käyttöön.

Vanhojen tulisijojen nuohoaminen sekä niiden toimivuuden ja paloturvallisuuden tarkistaminen vaatii Virrannan mukaan riittävästi ammattitaitoa, aikaa ja perehtymistä.

Nuohous on lain mukaan pakko hankkia vakituisesti asuttuun kiinteistöön kerran vuodessa ja vapaa-ajan asuntoon kolmen vuoden välein. Tosin jos vaikka mökin takkaa käyttää useasti, kannattaa myös sen nuohousväliä lyhentää. Nuohouksen järjestämisestä vastaa kiinteistön omistaja.

Vuoden 2019 alussa silloinen Juha Sipilän (kesk) hallitus teki nuohousuudistuksen, jonka myötä nuohouspalvelujen tarjoaminen vapautettiin. Ennen uudistusta pelastuslaitoksilla oli velvoite järjestää nuohous omalle alueelleen.

Nykyään nuohouspalveluja voi tarjota kuka vain, jolla on tarvittava tutkinto. Palvelujen hinnoittelu on vapaata.

Uudistuksen astuessa voimaan vuonna 2019 oltiin huolissaan siitä, nouseeko nuohouksen hinta haja-asutusalueilla, joilla ei ole juuri kilpailua tarjonnasta.

Sisäministeriö kuitenkin kertoi tiedotteessaan tämän vuoden alussa, ettei uudistus ollut vaikuttanut huomattavasti nuohouspalvelujen hintaan, saatavuuteen tai laatuun. Hinnat ovat pysyneet ministeriön mukaan kohtuullisina myös haja-asutusalueilla.

Myös tämän syksyn ruuhkat ovat suurin piirtein samanlaisia haja-asutusalueilla ja kaupungeissa, sanoo Nuohousalan keskusliiton Virranta.