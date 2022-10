Niinistön mielestä raja-aitaa on järkevää rakentaa: ”Olen aina ollut sitä mieltä”

Presidentti Niinistö kommentoi torstaina myös Venäjän julistusta sotatilalaista. Hän uskoo, että maa hakee sillä ”oikeudellisia valtuuksia”.

Presidentti Sauli Niinistö on tehnyt tällä viikolla valtiovierailun Islantiin.

Itärajalle on järkevää rakentaa ”jonkin verran” aitaa, sanoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Niinistö kommentoi asiaa Islantiin tekemänsä valtiovierailun toisena päivänä torstaina.

”Tästä aidasta on puhuttu oikeastaan jo vuosikausia, ja minä olen aina ollut sitä mieltä, että on järkevää järjestyksen vuoksi tuota aitaa jonkin verran rakentaa, me opimme sen vuoden 2015 liikenteen yhteydessä”, Niinistö sanoi Langjökull-jäätikön reunalla.

”Ei tässä tietysti ole tarkoitus maata aidata. Olen vakuuttunut siitä, kun rajavartiosto sanoo, että heidän on helpompi ylläpitää järjestystä, kun sitä aitaa jonkin verran on, esimerkiksi rajanylityspaikkojen läheisyydessä.”

Niinistöltä kysyttiin lisäksi, millainen on se uhkakuva, jonka varalta aitaa rakennettaisiin.

”Esimerkkejä siitä, mitä saattaa tapahtua, tapahtui Kreikan rajalla, tapahtui Latvian, Liettuan, Puolan rajoilla. Eli siis runsasta liikennettä ja osin johdateltuna, tai pääosinkin paikka paikoin johdateltuna siihen”, Niinistö sanoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tiistaina, että puolueet ovat yksimielisiä Venäjän rajalle ehdotetun aidan tarpeellisuudesta. Ensimmäiseksi rakennetaan kolmen kilometrin pilottiaita.

Niinistö kommentoi lisäksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin keskiviikkoista ilmoitusta. Putin allekirjoitti keskiviikkona julistuksen, jonka nojalla neljällä Venäjän itseensä ”liittämällä” ukrainalaisalueella astuu voimaan sotatilalaki.

”Varmasti sillä pyritään siihen, että paikalliset toimivallat lisääntyvät. Mutta toisaalta tietysti kannattaa muistaa, ettei Venäjä siellä ole lakikirja kädessä toiminut tähänkään saakka. Epäilemättä sillä oikeudellisia valtuuksia haetaan”, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan Venäjä pyrkii ”tiukempaan tilanteen hallintaan valloitetuilla alueilla ja tiukempaan kurinpitoon”.

”Mutta toistan sen, että ei siellä ole aikaisemminkaan lakikirjaa venäläiset tuntuneet paljon käyttävän.”

Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio vierailivat torstaina Islannissa jäätiköllä yhdessä Islannin presidenttiparin kanssa. Valtiovierailun toisen päivän teemana ovat ilmastonmuutos ja Islannin luonto.

Myöhemmin torstaina Niinistön on määrä pitää suomalaistoimittajille tiedotustilaisuus.