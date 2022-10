Sture Fjäderin jättämää puheenjohtajan paikkaa tavoittelee Löfgrenin lisäksi Tekniikan akateemisten TEK:n toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ tukee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon toiminnanjohtajaa Maria Löfgreniä Akavan uudeksi puheenjohtajaksi. OAJ:n hallitus teki päätöksen äänestyksen jälkeen.

”Meillä on kovat odotukset tulevalle puheenjohtajalle ja edellytämme häneltä luottamukseen perustuvaa vahvaa yhteistyötä ja avointa toimintakulttuuria”, sanoi OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto tiedotteessa.

OAJ:n hallituksen keskustelussa Löfgrenin eduiksi nähtiin pitkä työmarkkinakokemus Akava-yhteisössä ja vahva työelämäosaaminen. Jokisen meriiteiksi katsottiin kokemus vaikuttamistyöstä, muutosjohtamisesta ja koulutuskysymyksistä.

Maria Löfgren.

OAJ on Akavan suurin jäsenliitto, jolla on yli 117 600 jäsentä. Akavaan kuuluu kaikkiaan 36 jäsenjärjestöä, joilla on yhteensä yli 600 000 jäsentä.

Uusi puheenjohtaja valitaan Akavan liittokokouksessa 14. marraskuuta. OAJ:lla on liittokokouksessa 170 ääntä, kun ääniä on jaossa kaikkiaan 897. Akavan sääntöjen mukaan jäsenliitot saavat yhden äänen jokaista 500 henkilöjäsentä kohti.

Uuden puheenjohtajan toimikausi kestää toukokuuhun 2024. Tuolloin pidettävä liittokokous valitsee puheenjohtajan nelivuotiskaudelle. Fjäder ilmoitti kesäkuussa väistyvänsä kesken kautensa ja kertoi myöhemmin pyrkivänsä eduskuntaan kokoomuksen listoilta.