Orpo on haparoinut kokoomuksen talouspoliittisen linjan puolustamisessa, HS:n politiikan toimittaja Teemu Muhonen kirjoittaa kommentissaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) joutui torstaina otsikoihin Suomen Kuvalehdelle antamansa haastattelun vuoksi. Orpo puolusti haastattelussa esiintymistään Ylen televisioväittelyssä syyskuussa.

”Mä jäin sen kiljumisen alle siinä”, Orpo sanoi viitaten pääministeri Sanna Marinin (sd) ja Annika Saarikon (kesk) lähetyksessä esittämiin vastaväitteisiin talouspolitiikasta. Orpo pahoitteli myöhemmin sanavalintaansa Twitterissä.

Lue lisää: Petteri Orpo SK:lle: Sanna Marin ja Annika Saarikko ”kiljuivat” tv-väittelyssä

Yksittäisen epäonnistuneen lausunnon painoarvo on vähäinen. Tapaus kuvastaa kuitenkin Orpon ja kokoomuksen laajempaa, pinnan alla jo jonkin aikaa kuplinutta ongelmaa.

Vaikka oppositiopuolueen asema kannatusmittauksissa on erittäin vahva, puheenjohtaja haparoi kokoomuksen talouspoliittisen linjan puolustamisessa.

Kokoomuksen keskeinen vaihtoehto nykyhallituksen politiikalle on tiukempi taloudenpito. Orpon on toistuvasti ollut vaikea sanoa ääneen, mistä julkisista menoista puolue tarkalleen ottaen leikkaisi.

Viime vuonna kokoomus esitti vaihtoehtobudjetissaan miljardiluokan leikkauksia sosiaaliturvaan. Leikkaukset osuisivat muun muassa työttömän perusturvaan, ansio­sidonnaiseen työttömyysturvaan, toimeentulotukeen ja asumistukeen. Esitys oli oppositio­puolueelta poikkeuksellisen suora ja realistinen, oli sen sisällöstä mitä mieltä tahansa.

Vielä tämän vuoden maaliskuussa Orpo seisoi Helsingin Sanomien haastattelussa tiukasti puolueensa vaihtoehdon takana. Hintojen noususta huolimatta olisi oikea aika toteuttaa työnteon kannustimia parantavat sosiaaliturvan leikkaukset ja verotuksen kevennykset, Orpo sanoi.

Lausunnoista nousseen arvostelun jälkeen kokoomusjohtaja alkoi peruutella puolueensa linjasta. ”Mehän emme ole esittäneet varsinaisiin perusetuuksiin leikkauksia”, Orpo väitti elokuussa – vaikka juuri perusetuuksin Orpo ja kokoomus vielä maaliskuussa esittivät leikkauksia.

Syyskuussa oppositiojohtajan heikon kohdan haistaneet Marin ja Saarikko vaativat Ylen lähetyksessä Orpoa kertomaan kokoomuksen leikkauskohteet. Tämä mainitsi avustajien määrän, kaasuautojen tuen ja kosteikkoviljelyn. Marin ja Saarikko sekä monet muut arvostelijat pitivät leikkauskohteita huvittavan pieninä.

Lähetyksen jälkeisenä päivänä monet kokoomuksen sisälläkin katsoivat Orpon epäonnistuneen pahoin väittelyssä. Suomen Kuvalehden haastattelussa Orpo itse vieritti syyn päälle Marinin ja Saarikon niskoille. Hän katsoi, ettei saanut sanotuksi asiaansa.

Perimmäinen syy Orpon haparoinnille on, ettei hän enää pysty seisomaan kokoomuksen viimevuotisen vaihtoehdon takana ja sanomaan suoraan, että kokoomus leikkaisi ennen kaikkea sosiaaliturvasta. Orpo pelkää, että etenkin hintojen noustessa pienituloisilta leikkaaminen näyttäisi kylmältä politiikasta ja voisi karkottaa äänestäjiä.

Kokoomusjohtaja kääntyi jopa tukemaan hallituksen päätöstä sosiaalietuuksien ylimääräisestä indeksikorotuksesta tänä vuonna.

Kokoomuksen on määrä julkistaa tämänvuotinen vaihtoehtobudjettinsa marraskuun lopulla. Tänä vuonna vaihtoehtobudjetti on kokoomukselle poikkeuksellisen tärkeä. Jos puolue onnistuu löytämään siihen uusia isoja leikkauskohteita sosiaaliturvan oheen, puheenjohtajan on kenties nykyistä helpompi onnistua avaamaan kokoomuksen linjaa julkisuudessa.

Helpotusta kevään vaaliväittelyissä voi tuoda sekin, että Orpo voi haastaa hallituspuolueita kertomaan oman vaihtoehtonsa ensi vaalikauden talouspolitiikalle.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi viikonloppuna pääministeripuolueenkin kannattavan julkisten menojen leikkaamista ensi vaalikaudella. Hallituspuolueet eivät voi siis enää vaatia leikkauslistoja vain kokoomukselta.

Kokoomus etenee kohti vaalikevättä selkeässä johdossa, ja Orpon asema puolueessa on vahva. Silti puheenjohtajan ajoittainen haparointi on herättänyt kokoomuksen sisällä myös orastavaa huolta siitä, menestyykö tämä kevään tiukoissa vaaliväittelyissä riittävän hyvin.