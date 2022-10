Suomen turvallisuuden kannalta ei ole suurta merkitystä, sijaitsevatko Venäjän Olenjan lentotukikohtaan sijoittamat koneet lähialueilla vai kauempana, kertoo Johan Tillander Puolustusvoimista.

Lokakuun 7. päivänä otetussa satelliittikuvassa Olenjan lentotukikohdan Tu-160-pommittajat on merkitty punaisella ja ja Tu-95-koneet keltaisella.

Norjan media esitteli keskiviikkona satelliittikuvia, jotka paljastivat Venäjän sijoittaneen lentotukikohtaan Kuolan niemimaalla suuren määrän pitkän matkan strategisia pommittajia. Olenjan lentotukikohta on lähellä Suomen rajaa.

Suomessa koneiden siirron on tulkittu liittyvän sotaharjoitukseen, joka Venäjällä on tyypillisesti järjestetty ydinasejoukoille tähän aikaan vuodesta.

”Puolustusvoimat seuraa lähialueiden toimintaa jatkuvasti”, muistuttaa viestintäjohtaja, kommodori Johan Tillander Puolustusvoimista.

”Ja jos ajatellaan venäläisten lentokalustoa, niin sen siirtely harjoitusten yhteydessä on melko tavanomaista. Venäläisillä on ollut tyypillisesti loppuvuoden aikana tämän­tyyppinen harjoitus, jossa on ollut Tu-160- ja Tu-95-kalustoa mukana”, Tillander kertoo.

Lue lisää: Satelliittikuvat: Venäjä on tuonut raskaimpia pommi­koneitaan lähelle Suomen rajaa

Myös puolustusvoimien komentaja, kenraali Timo Kivinen on arvioinut, että koneiden siirto muualta Venäjältä Kuolan niemimaalle voisi liittyä sotaharjoitukseen.

”Seuraamme tarkkaan, toteutuuko harjoitus perinteiseen tapaan, vai onko harjoitus jollain tapaa erilainen”, Kivinen arvioi torstaina Ylellä. Samalla hän totesi, että Suomella on Venäjän ilmavoimien liikkeistä ”riittävät tiedot”.

Satelliittikuvat julkaisseen norjalaisen Faktisk-verkkosivuston mukaan Kuolan niemimaalle olisi ollut viime viikon lopulla sijoitettuna suuri määrä Venäjän strategisista pommittajista, seitsemän Tu-160-konetta ja neljä Tu-95-konetta. Tillander muistuttaa, että satelliittikuvat ovat viime viikolta.

”Puolustusvoimat seuraa tarkasti lähialueen turvallisuus­tapahtumia. Säätelemme valmiutta kuten yleensäkin, ja toki maailman tilanteeseen nähden seuranta on aikaisempaakin tarkempaa.”

Olenjan lentotukikohtaan siirretyt koneet ovat luonteeltaan strategisia, eli niiden lentomatka on huomattavan pitkä, Tu-160-konetyypillä jopa yli 10 000 kilometriä.

”Meidän turvallisuutemme kannalta sillä ei ole niin suurta merkitystä, sijaitsevatko nämä koneet lähialueillamme vai kauempana”, Tillander sanoo.

”Samalla korostan sitä, että säädellään valmiutta huolimatta siitä, mitä suorituskykyä naapurissa on.”

Julkisuudessa on arveltu, että koneiden siirron takana voisi olla myös kiristynyt maailman­poliittinen tilanne ja Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota.

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on pitänyt mahdollisena, että venäläiskoneiden siirto Kuolan niemimaalle liittyisi laajempaan turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.

Toveri arvioi pommittajien siirron taustatekijöitä Iltalehdelle torstaina.

”Halutaan osoittaa, että sitä voimaa on ja sitä kyetään liikuttamaan. Vaikka Venäjällä menee sotilaallisesti heikosti, he haluavat esittää olevansa vielä muka varteenotettava voima. Sitähän siinä yritetään esittää”, Toveri sanoi Iltalehdelle.

Tillanderin mukaan mitään vaihtoehtoa ei voi sulkea pois.

”Kun tiedetään, minkä luokan toiminta naapurissa on käynnissä”, hän toteaa.

”Suomalaisten kannalta tärkeintä on edelleen se, että tilanne on meillä Puolustus­voimissa seurannassa ja säätelemme valmiutta sen mukaan.”