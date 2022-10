Osa keskustan kansanedustajista on ilmoittanut äänestävänsä lakiesitystä vastaan. Vasemmistoliiton Saramo: Ei ole mitään poikkeuslupia sovittu.

Hallituspuolueet eivät ole sopineet, että translain uudistamisesta äänestäminen olisi omantunnon kysymys. Näin annetaan ymmärtää Sdp:stä, vihreistä ja vasemmistoliitosta.

Osa keskustan kansanedustajista on kertonut, ettei voi äänestää translain uudistamista koskevan hallituksen esityksen puolesta eduskunnassa. Muun muassa Pekka Aittakumpu on kertonut äänestävänsä sitä vastaan.

”Minun mielestäni tämä kuuluu kysymyksiin, joissa edustajilla pitää olla omantunnon vapaus”, hän sanoi viime viikolla STT:lle.

Politiikassa omatunnon kysymyksiksi nimitetään asioita, joissa kansanedustaja saa päättää itse, miten aikoo äänestää.

Lakihankkeen keskeinen uudistus on se, että sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytetään lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Nykyisessä laissa voimassa oleva vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistettaisiin.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne sanoo, että translain uudistus on hallitusohjelmaan kirjattu, joten pelisäännöt ovat selvät.

”Keskustasta on kerrottu, että tämä on joillekin heidän edustajilleen vaikea kysymys, mutta ei tätä käsitellä omantunnon asiana”, Harjanne toteaa.

Samoilla linjoilla on vasemmistoliitto.

”Siitä lähdetään, että kaikki äänestävät hallituksen esityksen mukaisesti. Ei ole mitään poikkeuslupia sovittu”, sanoo ryhmäjohtaja Jussi Saramo.

Hän kuitenkin lisää, että ”niin kuin on nähty, joskus voi käydä toisin”.

Hän viittaa muutaman viikon takaiseen tilanteeseen, jossa oman puolueen rivit rakoilivat, kun eduskunta äänesti potilasturvallisuuslakia koskevasta hallituksen esityksestä. Viisi vasemmistoliiton kansanedustajaa äänesti esitystä vastaan.

Vasemmistoliitto sai jatkaa hallituksessa, ja mediatietojen mukaan vastaan äänestäneet edustajat saivat rangaistukseksi huomautukset.

Sdp:n ryhmäjohtajan Antti Lindtmanin mukaan keskusta on pitänyt muut puolueet hyvissä ajoin tietoisena siitä, että osa sen kansanedustajista ei voi esitystä hyväksyä. Tilannetta ei ole hänen mukaansa haluttu muissa puolueissa ”dramatisoida”.

”Muut hallituskumppanit ovat suhtautuneet tähän tilanteeseen rauhallisesti”, Lindtman sanoo.

Onko siis hyväksyttävää, että osa äänestää esitystä vastaan?

”Tämä esitys viedään normaalien pelisääntöjen mukaisesti maaliin. Se on kaikkein tärkeintä. Ja tärkeintä on, että keskusta on hallituksessa sitoutunut yksimielisesti tukemaan tätä lakia ja keskustan eduskuntaryhmä on ilmoittanut, että se kannattaa tätä lakia ja on sitoutunut siihen, että tämä viedään pelisääntöjen mukaisesti maaliin”, Lindtman sanoo.

Hallituksen esitys on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä.

Keskustan mukaan äänestyskäyttäytyminen ja siitä mahdollisesti koituvat seuraukset ovat ryhmän sisäinen asia. Puolue on sitoutunut hallitusohjelmaan.

”En sitä sen enempää avaa”, sanoo ryhmäjohtaja Eeva Kalli.

Ovatko muut puolueet kuitanneet sen, että osa teidän kansanedustajistanne äänestää vastaan?

”Se, että meidän ryhmässämme tämä jakaa näkemyksiä, on myös hallituskumppaneiden tiedossa.”

Saramo sanoo, että on keskustan oma asia, miten se hoitaa oman tilanteensa ja rakentaa luottamuksen muihin hallituspuolueisiin, jos osa äänestää vastaan.

”Kukaan ei meiltäkään velvoittanut tiettyä rangaistusta vaan luottamusta siihen, ettei samaa tapahdu jatkossa”, hän sanoo viitaten potilasturvaäänestykseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) korosti potilasturvallisuuslakia koskevan äänestyksen alla, että hallituksessa noudatetaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että hallitus seisoo omien esitystensä takana.

Potilasturvallisuuslaki valmisteltiin pikaisella aikataululla, kun hoitajajärjestöjen lakot uhkasivat muun muassa sulkea sairaaloiden teho-osastoja.