”En näe siinä mitään erikoista”, sanoo lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri (ps).

Perussuomalaisten Leena Meri on lakivaliokunnan puheenjohtaja.

Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt niin sanotusta translaista lausuntoa ja kuulemista useilta tahoilta, jotka ovat lakiesityksen puolustajien mukaan avoimen transvastaisia. Asia on herättänyt huolta lain puolustajien keskuudessa.

Eduskunta keskusteli translain uudistuksesta viime viikolla, minkä jälkeen se siirtyi valiokuntien käsiteltäväksi. Valiokunnat kuulevat asiantuntijoita, järjestöjä ja virkamiehiä, kun ne valmistelevat omaa lausuntoaan tai mietintöään asiasta.

Translain keskeisin uudistus on, että sukupuolimerkinnän voisi jatkossa muuttaa väestörekisteriin ilman lääketieteellistä selvitystä tai diagnoosia trans­sukupuolisuudesta. Lisäksi nykylaissa oleva vaatimus lisääntymis­kyvyttömyydestä poistettaisiin.

Lakivaliokunta on päättänyt pyytää kirjallisen lausunnon esimerkiksi Suomen ACC -järjestöltä, joka kertoo verkkosivuillaan kokoavansa yhteen kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla toimivia henkilöitä ja yhdistyksiä.

Mitä annettavaa tällaisella järjestöllä on lakiesitykseen sukupuolen vahvistamisesta, lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri (ps)?

”Valiokunta on nyt päättänyt, että me kuulemme heitä. Ei kai siinä nyt mitään omituista ole, jos on erilaisia näkökulmia ja erilaisia huolenaiheita, joita valiokunta kuulee. En näe siinä mitään erikoista”, Meri sanoo.

Myös muut valiokunnan valinnat ovat herättäneet huomiota. Ensi tiistaina lakivaliokunta kuulee asiantuntijoina muun muassa kahta LHB-liiton edustajaa.

Järjestö esiintyy lesbojen, homojen ja biseksuaalien oikeuksien puolustajana, mutta vastustaa translain uudistusta. Se kuvailee itseään ”genderkriittiseksi”, eli järjestö painottaa toiminnassaan biologisen sukupuolen merkitystä.

”Meidän on väitetty kannanotoillamme sulkevan transsukupuoliset pois toiminnastamme. Kaikki transsukupuoliset eivät kuitenkaan ajattele, että juridisen sukupuolen avaaminen ilmoitusasiaksi kaikille, myös ei-transsukupuolisille, edistäisi transihmisten asemaa”, järjestö sanoo perjantaina julkaistussa tiedotteessa.

Muut tiistaina kuultavat asiantuntijat tulevat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä puolustavasta Setasta, sukupuolivähemmistöjä edustavasta Trasekista ja Monimuotoiset perheet -verkostosta.

Valiokunta on lisäksi päättänyt pyytää kirjallista lausuntoa esimerkiksi homovastaisista kirjoituksistaan tunnetuksi tulleelta professori Tapio Puolimatkalta.

Leena Meri korostaa, että valiokunta on päättänyt kuultavista ja lausuntojen pyytämisistä yksimielisesti. Asiasta ei äänestetty.

”En voi avata valiokunnan keskusteluja yhtään sen enempää. Kaikki se, mitä edustaja perustelee siellä, miksi hän haluaa kuulla jotakin, tai on perustelematta, en voi niistä puhua. Valiokunnan kokoukset ovat suljettuja.”

Usein valiokuntaneuvos tekee kuultavista ja lausunnoista pohjan. Sen lisäksi valiokunnan jäsenet voivat Meren mukaan esittää kuultavia ja lausuntojen pyytämisiä ”hyvin vapaasti”, minkä jälkeen valiokunnassa keskustellaan niistä.

Meri korostaa, että hänen mielestään asioista on hyvä kuulla eri näkökulmista.

”Ei kukaan sinne piruuttaan ketään esitä, vaan sen takia, että on joitain kysymyksiä, jotka askarruttavat siinä aiheessa”, hän sanoo.

”Ainakin itse ihan mielelläni kuulen myös henkilöitä, joista saatan olla jopa eri mieltä. Voi olla, että sieltä löytää joitain sellaisia tulokulmia, joita en ole tullut ajatelleeksi.”

Meren mukaan valiokunnan kuulemisista ja lausunnoista voi monesti löytyä seikkoja, joita lakiesityksessä pitäisi korjata.

Varsinaisen mietinnön translaista tekee sosiaali- ja terveysvaliokunta. Asia on kuitenkin myös lakivaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan käsittelyssä, sillä ne antavat esityksestä sote-valiokunnalle lausunnot.

Esimerkiksi lakivaliokunta antaa lausuntonsa oman toimialansa näkökulmasta. Lakivaliokunnalle kuuluvat muun muassa perheoikeus, rikos- ja prosessioikeus, tuomioistuimet ja vankeinhoito.