Petelius on saanut Ahvenanmaalla kotipaikkaansa pitävältä rahapeliyhteisö Pafilta suuria summia tekijänoikeustuloja.

Kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius on saanut tekijänoikeuspalkkioita rahapeliyhteisö Pafilta.

Vihreiden eduskuntaryhmä käsittelee kansanedustaja Pirkka-Pekka Peteliuksen (vihr) toimintaa ryhmä­kokouksessaan sen jälkeen, kun Petelius palaa sairaus­lomaltaan. Eduskuntaryhmä kertoo asiasta tiedotteessaan.

Petelius on vihreiden mukaan ollut tällä viikolla ennalta ilmoitetulla sairauslomalla ja poissa eduskuntatyöstä.

Tällä viikolla on selvinnyt, että Petelius on saanut Ahvenanmaalla kotipaikkaansa pitävältä rahapeliyhteisö Pafilta suuria summia tekijänoikeustuloja. Asiasta ensin kertoneen Iltalehden mukaan kyse on yli 120 000 eurosta.

Alun perin Petelius kertoi saaneensa rahat ”luottamustoimipalkkiona”, mutta korjasi viime vuoden sidonnaisuus­ilmoitustaan torstaina. Kyse on todellisuudessa tekijänoikeuksien lisensioinnin korvauksista, joita Paf on maksanut Peteliuksen luomien sketsihahmojen käyttämisestä peleissään.

Lue lisää: Pirkka-Pekka Petelius sai raha­peli­yhteisöltä lähes 60 000 euroa

Perjantaina Iltalehti uutisoi, että Petelius jätti kertomatta sopimuksesta sivistysvalio­kunnalle, kun hän valiokunnan jäsenenä oli mukana käsittelemässä arpajaislain muuttamista.

Vihreiden eduskuntaryhmä toteaa tiedotteessaan, että Petelius ei ole ilmoittanut tekijänoikeustuloja asianmukaisesti ja ajoissa.

”Näin merkittävien tulojen osalta on erityisen tärkeää, että raportointi on moitteetonta. Nyt näin ei ole ollut. Käsittelemme asiaa perusteellisesti heti ensimmäisessä ryhmäkokouksessa sen jälkeen, kun Petelius on palannut sairaslomaltaan. Samalla päätetään mahdollisista jatkotoimista”, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne tiedotteessa.

”Vihreille päätöksenteon läpinäkyvyys on erittäin tärkeä arvo. On demokratian kannalta tärkeää, että sidonnaisuudet ilmoitetaan avoimesti ja asianmukaisesti.”