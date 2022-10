Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mielestä hänen puhettaan on tulkittu tahallisesti väärin.

Kangasharju otti puheessaan kantaa pääministeri Sanna Marinin (sd) viime viikon sunnuntaina viestipalvelu Twitterissä lainaamaan lehtikirjoitukseen.

Pääministeri poimi kirjoituksesta yhden väitteen: ”Vallitsevissa rahapolitiikan ideoissa on jotain pahasti vialla, kun keskuspankit suojelevat uskottavuuttaan ajamalla taloudet taantumaan.”

HS julkaisi uutisen Kangasharjun pitämästä puheesta lauantaina otsikolla:

Tutkimus­laitoksen johtaja vihjasi inflaatio­puheessaan Marinin tulleen hulluksi

Uutisen ensimmäisessä virkkeessä Kangasharjun kerrottiin arvostelleen ”kovasanaisesti pääministeri Sanna Marinin (sd) talouspoliittisia näkemyksiä perjantaina pitämässään esityksessä”. Artikkelissa siteerattiin Kangasharjua seuraavasti:

”Jopa pääministerimme sanoo, ettei meidän tulisi nostaa korkoja, koska se ajaa taloutemme taantumaan, vaan meidän tulisi tehdä jotain muuta. Eli poliitikotkin ovat tulleet hulluksi”, Kangasharju sanoi englanniksi pitämässään esityksessä.

Englanniksi Kangasharju sanoi: ”(…) even our prime minister says that we shouldn’t hike rates, because it turns our economy into recession and we should do something else. So, even politicians have gone crazy.”

Mitä tarkoititte sillä, että poliitikot ovat tulleet hulluiksi?

”Aloitin puheeni toteamalla, että ’world has gone crazy’ eli maailma on mielettömässä, järjettömässä, hoopossa tai todella omituisessa tilanteessa. Kun käyn puheessani läpi inflaatiota, sanon ’even politicians have gone crazy’ eli jopa poliitikot ja poliittiset ideat näyttävät menneen sekaisin ja olevan välillä hoopoja.”

”En ole missään tapauksessa tehnyt lääketieteellisistä diagnoosia, että kukaan olisi tullut hulluksi. Kuuntelija ei ole joko ymmärtänyt englantia tai kuuntelija on halunnut olla ymmärtämättä englantia.”

Mihin perustuu näkemyksenne, jonka mukaan pääministeri olisi sanonut, että korkoja ei pitäisi nostaa, koska se ajaa taloutemme taantumaan?

”Hän on nostanut lehtikirjoituksesta esiin yhden virkkeen eikä mitään muuta. Kyseisessä virkkeessä sanotaan, että keskuspankin ideat olisivat vääriä. Nykyisen inflaation oloissa keskuspankilla on vain yksi idea. Ajat sitten taloustieteen Nobel-palkinnon saanut Jan Tinbergen sanoi, että jokaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan täytyy olla yksi oma ratkaisu.”

”Keskuspankin ratkaisu inflaatioon on korkojen nostaminen. Pääministeri ei voi viitata mihinkään muuhun kuin korkojen nostamisen virheellisyyteen, jos hän nostaa esiin virkkeen, jossa keskuspankin ideoiden väitetään olevan vääriä. Kun hän ei mitään muuta tästä kirjoituksesta nostanut esiin, mielestäni se kertoo, että näin pääministeri myös ajattelee.”

Pääministeri on sittemmin hieman tyynnytellyt lainaamastaan virkkeestä alkanutta keskustelua. Miten kommentoitte?

”Olen pannut tämän merkille, mutta pääministerin rahapoliittiset näkemykset ovat jääneet silti epäselviksi. Sen sijaan, että minun sanomisiani vääristellään, olisin toivonut, että pääministerin näkemykset olisivat tulleet selvästi esille. Taloustieteellisesti ja yhteiskunnallisesti keskeinen kysymys on, mikä on pääministerin kanta inflaation hillitsemiseen. Tästä pitäisi keskustella eikä vääristellä sanomisiani.”