Suomalaisten nuorten koulutustaso putosi alle OECD-maiden keskitason. HS:n haastattelemien kansanedustajien mukaan asian ratkaiseminen pitäisi aloittaa peruskoulusta.

Suomea ei saada nostettua OECD-alhosta pelkästään korkeakoulujen aloituspaikkoja lisäämällä, vaan ongelmia on liikaa jo peruskoulutasolla. Näin sanovat HS:n haastattelemat kansanedustajat yli puoluerajojen.

Kaikki HS:n haastattelemat poliitikot sanovat, että oppimisen tukeen peruskoulussa tarvitaan lisää rahaa ja käsiä.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi lokakuun alussa raportin, jonka mukaan suomalaisten nuorten aikuisten koulutustaso on tipahtanut keskitason alapuolelle. Suomalaisista 25–34-vuotiaista nuorista alle 40 prosenttia on suorittanut joko ammattikorkea- tai korkeakoulutasoisen tutkinnon. OECD-vertailussa Suomen sijoitus on Turkin ja Chilen välissä.

Monen poliitikon mielestä ratkaisu on tilanteeseen on lisätä korkeakoulujen aloituspaikkojen määrää merkittävästi. Näin ottivat maanantaina kantaa esimerkiksi opetusministeri Li Andersson (vas) ja ilmasto- ja ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr). Andersson myös sanoi tällä hallituskaudella tehdyn oppivelvollisuusiän noston parantavan tilannetta.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Paula Risikon (kok) mielestä pelkästään korkeakoulujen aloituspaikkoja on kuitenkin turha lisätä, jos koko koulutuspolkua ei saada samalla kuntoon.

Risikko on huolissaan lasten ja nuorten oppimis­vaikeuksista, mielenterveys­ongelmista ja puutteista perus­koulusta valmistuvien perus­taidoissa. Jos oppilaan taidot jäävät puutteellisiksi, niitä on hyvin vaikea korjata seuraavalla koulutus­asteella, Risikko sanoo.

Kansanedustaja Paula Risikko (kok).

Hänen mielestään perus­koulun kehittäminen vaatii nyt sitä, että opettajien näkemykset tilanteesta asetetaan ensi­sijaisiksi.

”Olen saanut opettajilta paljon viestejä siitä, että tällä hetkellä heillä ei ole tarpeeksi aikaa keskittyä perus­tehtäviin, eli opettamiseen ja oppimisen tukemiseen.”

Aikaa perus­tehtäviltä vie Risikon mukaan esimerkiksi byrokratia. Opettajien aikaa menee esimerkiksi oppilaiden erityisen tuen hakemuksiin.

Kouluihin tarvitaan lisää aikuisia, Risikko sanoo. Lisäksi opettajien pitäisi saada sujuvammin yhteys muun muassa sote-­henkilöstöön.

”Opettajat toivovat, että he saisivat nopeammin moni­ammatillista tukea niille lapsille ja nuorille, jotka sitä tarvitsevat. Se on tietysti resurssi­kysymys.”

Risikolle Suomen OECD-sijoitus ei tullut yllätyksenä. Valtion virallinen tavoite on nostaa korkea­koulutettujen osuus nuorista aikuisista 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Risikon mielestä siihen pääsemiseksi pitäisi tehdä konkreettinen toimen­pide­ohjelma.

Eeva-Johanna Eloranta (sd) on sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja.

Sdp:n Eeva-Johanna Eloranta sanoo, että perus­koulun sisältöjä tulisi tarkastella kriittisesti, sillä lasten ja nuorten oppimis­tulokset ovat heikentyneet. Hän toimii edus­kunnassa sivistys­valiokunnan vara­puheen­johtajana.

”Pitäisi katsoa perus­opetuksen opetus­suunnitelmaa, onko siellä pikkuisen liikaa tavaraa, pitäisikö keskittyä enemmän perus­asioihin?” Eloranta kysyy.

Elorannan mukaan OECD-vertailun tulos on ”pysäyttävä tieto”. Hänen mielestään aloituspaikkojen lisäämisen ohella pitäisi lisätä mahdollisuuksia päästä korkeakouluun avoimen yliopiston väylän kautta. Myös tutkinnon loppuun asti suorittavien osuuden pitäisi kasvaa.

Elorannan mukaan valtion on järkevää keskittyä siihen, että mahdollisimman moni suomalainen valmistuisi nimenomaan korkea-asteelta.

”Uusia työpaikkoja syntyy nimenomaan korkea-asteelle, ja perusasteen koulutuksen työpaikkoja taas häviää.”

Kansanedustaja Sakari Puisto (ps).

Myös perussuomalaisten Sakari Puiston mukaan peruskoulun arki kaipaa rauhoittamista. Hänen mielestään Suomen koulujärjestelmässä ”tehtiin pitkään paljon asioita oikein, mutta hyvistä asioista on luovuttu liikaa”.

Puisto nostaa esimerkiksi niin sanotun ilmiöpohjaisen oppimisen. Ilmiöpohjainen oppiminen tarkoittaa opiskelua, jossa laajoja teemakokonaisuuksia hahmotetaan oppiainerajojen yli.

”Se on ajatuksena ihan hyvä, mutta peruskoulussa pitäisi ensiksi saavuttaa vakaa perustaso.”

Puisto pitää ongelmallisena myös viime vuosina yleistynyttä ajatusta lasten ja nuorten itseohjautuvuudesta oppijoina.

”Opettajan perinteisemmästä roolista olisi kannattanut pitää kiinni. Toki maailmakin on muuttunut, ja tietenkään kaikessa ei voida palata 1980- tai -90-luvuille.”

Peruskoulun opetuksen selkeyttäminen tukisi Puiston mukaan myös opettajien jaksamista. Nyt opettajien aikaa menee hänen mukaansa liikaa esimerkiksi työrauhan ylläpitoon ja hallinnollisiin tehtäviin. Heikosti kieltä osaavien maahanmuuttajien lisääntynyt määrä lisää myös opettajien työtä.

Kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk).

Keskustan kansanedustajan Hilkka Kempin mielestä oppimisen tuki tarvitsee ”kokonaisvaltaisen reformin”.

Myös Kempin mukaan oppimisen tuen parantaminen palautuu resursointiin.

”Tuki on edelleen sirpaleista, sitä on paikoin erittäin vaikea saada, ja siinä on isoja alueellisia eroja. En usko, että tämä korjaantuu millään hokkuspokkus -keinoilla, vaan resursseja pitää olla riittävästi.”

Maahanmuuttajien koulupolkuihin on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota, sanoo myös Kemppi. Joka puolella Suomea tulisi hänen mukaansa olla mahdollisuus pienryhmäopetukseen, sillä sekä heikosti kieltä osaavia että neuropsykologisista ongelmista kärsiviä lapsia ja nuoria on jatkuvasti yhä enemmän.

Kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr).

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö nostaa esiin peruskoulun ongelmat, mutta ei vaadi suurta ”myllerrystä”.

”Peruskoulu pitää laittaa kuntoon, mutta ei niin, että tehdään iso myllerrys. Tarvitaan riittävä rahoitus, sopivat ryhmäkoot ja opettajille aikaa keskittyä työhönsä. Resursseja pitää ohjata niihin kouluihin ja ryhmiin, joissa niitä eniten tarvitaan.”

Hyrkön mukaan OECD:n tuore julkistus on viesti siitä, että koulutusta täytyy puolustaa yhä voimakkaammin.

”Tämä on jälleen yksi huolestuttava uutinen Suomen koulutuksen tilanteesta.”

Hyrkön mukaan tilanteen parantaminen vaatii aloituspaikkojen lisäämistä niin, että samalla lisätään myös korkeakoulujen rahoitusta. Hyrkön mielestä tulevalla hallituskaudella tärkeintä on, että koulutuksesta ei leikata.

”Kaikki puolueet pitäisi saada sitoutettua siihen. En usko, että mikään puolue sanoo ennen vaaleja, että koulutuksesta pitäisi leikata. Mutta myös ennen vuoden 2015 vaaleja luvattiin, että koulutuksesta ei leikata, ja silti leikattiin.”