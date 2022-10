HS:n tietojen mukaan myös hallituksen iltakoulu kokoontuu käsittelemään laajasti EU- ja talouspolitiikkaa. Hallitus kuulee asiantuntijoita muun muassa inflaation torjunnasta.

Hallituksen on määrä käydä laaja keskustelu EU:n mahdollisesti pahoihin ongelmiin ajautuvasta taloudesta syksyn aikana.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan ensimmäinen keskustelu käydään, kun pääministeri Sanna Marin (sd) kutsuu ensi viikolla hallituspuolueiden puheenjohtajista koostuvan viisikon koolle.

Kokoukseen on tarkoitus pyytää useita alustajia.

Viisikon kuultavaksi on tulossa todennäköisesti muita kuin Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön edustajia, joiden näkemyksiä hallitus kuulee säännöllisesti muutenkin.

Henkilöitä ei ole tiettävästi vielä valittu. HS:n tietojen mukaan ainakin EU:n talous- ja rahoituskomitean puheenjohtajan Tuomas Saarenheimon nimi on ollut esillä.

Kokouksessa ei ole tarkoitus tehdä talouspoliittisia linjanvetoja tai päätöksiä, vaan pikemmin saada erilaisia näkemyksiä EU:n talousnäkymistä ja siitä, millä keinoin esimerkiksi taantumaa ja inflaatiota on järkevää hoitaa.

Marin aikoo lisäksi kutsua todennäköisesti marraskuussa niin sanotun iltakoulun keskustelemaan laajasti EU:n tulevaisuudesta sekä EU:n talouspolitiikasta. Iltakoulussa ei tehdä päätöksiä, ja siihen osallistuvat hallituksen lisäksi usein hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

Iltakouluun kutsutaan taloustieteilijöitä pohtimaan muun muassa sitä, kuinka suuriin ongelmiin Venäjän hyökkäyssodasta alkanut hintojen nousu saattaa ajaa EU:n talouden.

Hallituslähteistä kuvaillaan, että tilaisuuksien tarkoitus on keskittyä pohtimaan EU:n talouden vaihtoehdoista ilman akuuttia päätöksentekopainetta.

Keskusteluissa tullaan käsittelemään myös Euroopan keskuspankin toimia, sillä keskuspankin tehtävä on pitää yllä hintatason vakautta eli säilyttää euron arvo.

Euroopan keskuspankki on jo nostanut tänä vuonna kaksi kertaa ohjauskorkojaan inflaation hidastamiseksi. Korkojen nostamisella se pyrkii palauttamaan hintojen nousun tavoitteeseensa eli kahden prosentin tuntumaan keskipitkällä aikavälillä.

Euroopan keskuspankin toiminnasta syntyi poikkeuksellinen intohimoinen keskustelu eri medioissa, kun pääministeri Marin jakoi yhden lainauksen ilman saatesanoja Twitterissä.

Twiitti oli kokonaisuudessaan seuraava: ”Vallitsevissa rahapolitiikan ideoissa on jotain pahasti vialla, kun keskuspankit suojelevat uskottavuuttaan ajamalla taloudet taantumaan.”

Lainaus on Helsingin yliopiston tutkijan Antti Ronkaisen Suomen Kuvalehdessä julkaistusta kirjoituksesta.

Marinin jakama lause viittaa keskuspankkien koronostoihin, joilla keskuspankit yrittävät hillitä inflaatiota eli kuluttajahintojen nousua. Ronkainen pohtii ongelmaa, jossa keskuspankin koronnostot pahentavat jo valmiiksi taantumaan syöksymässä olevaa taloutta.

Monet tulkitsivat, että Marin ei ymmärrä keskuspankkipolitiikkaa eikä hän poliitikkona saisi puuttua itsenäisen keskuspankin toimintaa.

Marin sanoi jälkikäteen, ettei hän arvostellut keskuspankkien toimintaa. Hänen mielestään myös poliitikot saavat osallistua keskusteluun Euroopan taloudesta ja keskuspankkipolitiikasta.

Marinin twiitti osui herkkään kohtaan, sillä Euroopassa saattaa olla edessä aika, jolloin keskuspankkeja tullaan arvostelemaan rajusti, kun ne nostavat korkoja samalla kun työttömyys lisääntyy ja Euroopan talousongelmat syvenevät.

Keskuspankkien korkoase on varsin karkea nykyongelmissa, jonka keskeisin syy on energian kallistuminen sodan takia. Energian on kallistunut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Euroopan keskuspankin mahdollisuus vaikuttaa korolla energian hintaan on erittäin rajallinen.

Lisäksi EU:ssa on Italian kaltaisia ultravelkaantuneita maita, joiden velanhoitokykyä korkojen nosto heikentää.

Hintojen nousu on kuitenkin levinnyt jo laajalle. Pitkä ja hallitsematon inflaatio saattaisi olla taloudelle keskipitkällä aikavälillä tuhoisampi kuin taantuma, jonka aikana inflaatio voidaan saada hallintaan.

Eurooppa on siis poikkeuksellisen vaikean ongelman edessä.

Hallituksen syksyn keskustelujen pyrkimys onkin saada lisätietoa, mitä mahdollisesti on edessä ja pohtia etukäteen, millaista politiikkaa Suomen pitäisi ajaa ennen kuin nykyistäkin suuremmat talousongelmat ovat sylissä.

