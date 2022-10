Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) pitää ”erittäin ongelmallisena” Brysselin vähäistä metsäosaamista.

Bryssel

Neljä EU:n metsäistä maata perustaa yhteistyöryhmän puolustaakseen kansallisen metsätaloutensa asemaa Euroopan unionissa.

Mukana ovat Suomi, Ruotsi, Itävalta ja Slovenia. Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) kertoi ryhmän perustamisesta maanantai-iltana ministerikokouksen jälkeen.

”Tänään tapahtui kaapista ulos tuleminen. Nyt tultiin ulos puukaapista, eli metsäiset EU-maat perustivat yhteistyöryhmittymän, jota kutsumme nimellä For Forest”, Kurvinen sanoi.

Maat allekirjoittivat yhteistyösopimuksen ja pyrkivät vastaisuudessa ennen ministerikokouksia löytämään yhteisiä kantoja metsäpolitiikkaan. Mukaan voi halutessaan tulla myös muita jäsenmaita.

Mukana olevat maat haluavat huomiota metsille ja metsätaloudelle EU:n päätöksissä.

Seuraavaa esitystä ei tarvitse enää pitkään odottaa, sillä komissiolta on tulossa pian aloite metsien tilan seurannasta ja metsätiedon keräämisestä. Suomen hallituksen kannan mukaan komissio on ottanut jäsenvaltiot heikosti mukaan esityksen suunnitteluun, vaikka tätä on toivottu.

Suomi ja Itävalta tekivätkin kokouksessa aloitteen asiasta ja saivat 17 muun jäsenvaltion tuen kannalleen, jonka mukaan metsistä tarvitaan tutkittua tietoa, mutta sen keräämisessä pitää nojautua kansallisiin järjestelmiin.

”Ei pidä luoda uutta EU-tason systeemiä. Metsäpolitiikan ylin päätösvalta kuuluu jäsenvaltioille.”

Kurvisella on paljon hampaankolossa liittyen EU-komissiosta tulleisiin ja tulossa oleviin lainsäädäntöesityksiin, jotka liittyvät metsiin ja metsien käyttöön. Niitä on tällä kaudella ollut paljon muun muassa siksi, että metsät ovat olennainen osa EU:n ytimessä olevaa ilmastopolitiikkaa.

Kurvisen mukaan esityksiä ei ole sovitettu yhteen eikä niiden merkittävää kokonaisvaikutusta metsien käyttöön ole arvioitu. Hänen mukaansa niistä puuttuvat myös taloudelliset ja sosiaaliset vaikutusarviot.

”Minusta on väärin tarkastella metsäpolitiikkaa niin Suomessa kuin EU:ssa pelkästään ympäristö- ja ilmastopolitiikan kautta. Rinnalla täytyy kulkea myös kilpailukyky ja työllisyys.”

Kurvisen mukaan EU yrittää puristaa 27 jäsenvaltiota samaan muottiin metsäpolitiikassa, vaikka osassa maita ei juuri ole luonnontilaisia metsiä.

Ministeri kertoi myös pitävänsä ”erittäin ongelmallisena” sitä, että Brysselissä on hänen mielestään hyvin vähän metsätalouden osaamista.

”Puuhun, metsien kasvuun ja metsätalouteen liittyvää osaamista täytyy EU:ssa lisätä, jotta erilaiset virheellisiin faktoihin ja tieteellisen tietoon perustumattomat aloitteet eivät etenisi”, Kurvinen sanoi.

Kun HS kysyi tiedotustilaisuudessa, mitkä komission esitykset ovat perustuneet virheellisiin faktoihin, Kurvinen pakitti syytöksissään ja alkoi syyttää komission sijaan muita toimijoita väärän tiedon levittämisestä.

”Aloitteet eivät välttämättä perustu virheellisiin faktoihin. Käsitys suomalaisesta metsätaloudesta on Brysselissä välillä sellainen, että pahimmissa tapauksessa tietyt järjestökentällä toimivat esittelevät aapasuon kuvaa Lapista ja sanovat Suomen metsien hakkuun näyttävän tältä.”

Komission toimista Kurvinen nosti esimerkiksi kasvinsuojeluaineet, joiden käyttöä komissio haluaa vähentää 50 prosenttia. Luku ei Kurvisen mukaan perustu tieteeseen vaan on vain mukava luku, ”joka näyttää hyvältä insta-storyssä”.

Metsien ennallistamiseen liittyvä asetus on Kurvisen mukaan tuhoisa Suomen metsäteollisuudelle, koska suojelun piiriin päätyvät hehtaarimäärät olisivat suuria.

”Muutama jäsenvaltio laitetaan maksamaan muun EU:n parempi omatunto.”

Hänen mukaansa sitä voisi verrata siihen, että komissio tekisi esityksen, jolla Saksan autoteollisuus kaadettaisiin.

Kurvisen mukaan Suomi on edelläkävijänä ennallistanut jo luonnonympäristöjä ja kosteikkoja Metso- ja Helmi-ohjelmien avulla. Nyt ennallakävijyydestä hänen mukaansa rangaistaan, kun tätä työtä ei huomioida ennallistamisasetuksessa.

Kurvisen mukaan hallituksella on ollut selkeä ennakkokanta ennallistamisasetukseen ja sitä on ajettu yhtenäisesti, vaikka esimerkiksi europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok) piti HS:n haastattelussa hallituksen vaikuttamistyötä ja kantoja ”pehmoisina”.