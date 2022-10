Matias Mäkynen ja Jussi Saramo sanovat, ettei heidän suhtautumisensa velkaantumiseen ole korkojen noustessa muuttunut. Maria Ohisalo taas katsoo, että poliitikkojen on tärkeää päivittää kantojaan olosuhteiden mukaan.

Suomen valtion lainanhoitokustannukset kasvavat nopeasti ja tuntuvasti korkotason nousun vuoksi. Vuoden 2023 budjetissa korkomenoihin on varattu 1,5 miljardia eli lähes kolminkertaisesti tämän vuoden korkomenoihin verrattuna.

HS kysyi kolmelta hallituspuolueen keskeiseltä poliitikolta, onko heidän suhtautumisensa julkiseen velkaantumiseen muuttunut korkotason nousun vuoksi.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ovat sanoneet, että velkaantumiseen pitää kyllä kiinnittää huomiota. Viime vuonna kaikki kolme olivat kuitenkin sitä mieltä, ettei Suomen velkaantuminen ole vaarallisella uralla.

Sdp:n Matias Mäkynen kuvattuna eduskunnan kuppilassa kesäkuussa.

Matias Mäkynen, sanoitte viime vuoden alussa, että Suomessa puhutaan taas liikaa julkisten menojen leikkaamisesta. Suhtauduitte kriittisesti esimerkiksi taloustieteilijöiden esittämään ”kipupakettiin”, jossa menoja alettaisiin leikata ja verotusta kiristää vuodesta 2023 alkaen. Onko suhtautumisenne velanottoon muuttunut korkojen noustessa?

”Ei varsinaisesti. Koko ajan on ajateltu, että korot jossain vaiheessa nousevat. Velkaantuminen on ollut pitkälti tarveperusteista. Pandemian ja sodan vuoksi on nähty menokohteita, jotka pitää hoitaa.”

”Ilman Venäjän hyökkäystä ja energiakriisiä inflaatio olisi vähäisempää ja korot olisivat todennäköisesti nousseet hitaammin. Eli korkojen nousu on kyllä ollut odotettua nopeampaa.”

Olisiko jälkikäteen katsottuna jotain pitänyt tehdä viime vuosina toisin, jotta velkaa olisi nyt vähemmän?

”Kriittisesti voi suhtautua esimerkiksi viimeisiin koronatukikierroksiin yrityksille. Varmasti jälkeenpäin tarkasteltuna pandemia-aikana on tehty monia muitakin päätöksiä, jotka olisi voitu kohdentaa paremmin.”

”Nyt on esimerkiksi nähty, että kunnille menneet koronatukipaketit eivät ole täysin menneet tarkoitukseensa eli sote-palveluiden vahvistamiseen ja henkilöstön lisäämiseen pahimpina aikoina. Tämän vuoksi voi kysyä, olisiko näiden tukipakettien pitänyt olla pienempiä.”

Pitäisikö seuraavalla vaalikaudella tehdä leikkauksia ja veronkiristyksiä velkaantumisen hillitsemiseksi? Talouspolitiikan arviointineuvosto on esittänyt noin miljardin euron vuotuista sopeutusta.

”Jossain määrin varmasti tarvitaan sopeutusta. Mutta esimerkiksi miljardin vuotuisen sopeutuksen tekeminen on todella vaikeaa ilman, että sillä on vaikutuksia talouskasvuumme. Epäoikeudenmukaiseksi koetut leikkaukset voivat myös aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia.”

”Tärkeintä on työllisyyden, kasvun ja tuottavuuden tukeminen. Suomen isot ongelmat ovat osaamistason ja tutkimusrahoituksen laskeminen.”

Jussi Saramo eduskunnassa syyskuussa.

Jussi Saramo, olette sanonut, että Suomessa on tehty pahaa jälkeä keskittymällä velkaan. Viime vuonna kirjoititte, että korkojen nousu näkyisi budjetissa todella hitaasti. Teidän mukaanne pysymällä euroalueen vähemmän velkaantuneella puolella ”saamme tarvittaessa matalakorkoista tai korotonta lainaa omalta keskuspankiltamme”. Onko ajattelunne muuttunut?

”Ei ole muuttunut, sillä iso kuva kestää kaikki suhdanteet. Suomen maksukyky ei ole vaarassa. Täytyy yhä katsoa suhteellisesti, miten Suomi vertautuu muihin euromaihin.”

”Niin kauan kuin emme mene eri suuntaan kuin muu euroalue, emme joudu pulaan. Kun taloudessa menee hyvin ja keskuspankit nostavat korkoja, meillä on velanmaksukykyä, koska taloudessa menee hyvin. Jos taloudessa menee huonosti, niin keskuspankki pitää korkoja alhaalla.”

”Ongelmiin voisimme joutua, jos Kreikan tavoin velkaantuisimme muita enemmän.”

Olisiko jälkikäteen katsottuna jotain pitänyt tehdä viime vuosina toisin, jotta velkaa olisi nyt vähemmän?

”Varmasti. Iso potti yritystukia jaettiin Business Finlandin kautta. Se ei ollut kauhean järkevää kriisirahoitusta ja kohdentunut parhaalla mahdollisella tavalla.”

”Mutta pääosin velkaantuminen on ollut perusteltua. Jos otetaan pieni velka kattoremonttiin ja korjataan ajoissa vuotava katto, niin säästytään pahemmalta vuodolta ja homevauriolta. On hyvä, että halpaa velkaa saanut valtio esimerkiksi ylikompensoi pandemiassa korkeampia korkoja maksavia kuntia.”

Pitäisikö seuraavalla vaalikaudella tehdä leikkauksia ja veronkiristyksiä velkaantumisen hillitsemiseksi?

”Suomen kokonaisveroaste tulee pitää nykyisellä tasollaan. Sen pitäisi riittää, jos talous kehittyy hyvin.”

”Keinona meillä on verojärjestelmän korjaaminen. Eli listaamattomien yritysten osinkoveroedun supistaminen, lähdevero osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen osingoille ja niin edelleen.”

”Yritystuista olemme valmiita leikkaamaan. Koulutuksesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista en ole valmis leikkaamaan euroakaan. Päinvastoin, sinne tarvitaan lisää rahaa."

Maria Ohisalo vihreiden syyspäivillä syyskuussa.

Maria Ohisalo, varoititte viime vuonna aiheettomasta velkapelon lietsonnasta. Kysyitte blogissanne, kannattaako Suomen todella jäädä katsomaan sivusta, kun koko maailma ottaa velkaa taloutensa uudistamiseen. Onko ajattelunne velanotosta muuttunut sittemmin?

”Vuosi sitten maailmantalouden tila näytti aika erilaiselta kuin tänään. Pidän tärkeänä, että poliitikko jatkuvasti seuraa jatkuvasti ympäröivää maailmaa ja päivittää kantojaan.”

”Nyt inflaatio laukkaa ja keskuspankit ymmärrettävästi reagoivat, ja pandemian jälkeinen paine lisävelanottoon ja elvyttämiseen on hellittänyt. Nyt täytyy katsoa entistä tarkemmin, mihin velka otetaan, jos sitä otetaan.”

”Mutta siitä olen yhä aiemman lausuntoni kanssa samaa mieltä, että ilmastokriisi ei ole hävinnyt. Jotta saamme rakennettua yhteiskuntamme kestävälle pohjalle, investointeja täytyy tehdä. Esimerkiksi fossiiliriippuvuudesta on irtauduttava.”

Olisiko jälkikäteen katsottuna jotain pitänyt tehdä viime vuosina toisin, jotta velkaa olisi nyt vähemmän?

”Näin jälkiviisaasti yksi kysymys on, olisiko pitänyt ottaa pitempiaikaisia lainoja.”

”Ja varmasti on tehty joitain sellaisia menolisäyksiä, jotka vihreät yksin olisi jättänyt tekemättä. Mutta hallituksessa ollaan viiden puolueen kesken ja sitoudutaan yhdessä tehtyihin päätöksiin.”

Pitäisikö seuraavalla vaalikaudella tehdä leikkauksia ja veronkiristyksiä velkaantumisen hillitsemiseksi?

”Taloustilanne tulee olemaan tiukempi. Olen omienikin suuntaan puhunut, että tulevalla vaalikaudella hallituksen ja eduskunnan on tunnistettava tarve priorisoinnille. On tärkeää, että valtiovarainministeriö paraikaa käy täikammalla läpi valtion budjettia.

”Meidän mielestämme keskeistä on, ettei niukkoja julkisia varoja käytetä ympäristölle haitalliseen toimintaan.”