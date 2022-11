Antti Rinteen elämässä on vauhtia riittänyt

Entinen pääministeri ehdottaa Suomeen aikuisten neuvoloita ja sanoo, että erikoissairaanhoidosta pitää siirtää rahaa ennaltaehkäisyyn.

Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (sd) on miedosti kuvaillen paljon kokenut ihminen.

Otetaan esimerkiksi vuosi 2019.

Se alkoi, kun hän sairastui keuhkokuumeeseen ja sepelvaltimon tukokseen. Hän oli kuolla ja joutui teho-osastolle sekä pariksi kuukaudeksi erikoissairaanhoitoon.

Seurasi kuntoutus, eduskuntavaalit ja Sdp:n ensimmäinen vaalivoitto 20 vuoteen. Kesään mennessä Rinne olikin jo pääministeri.

Vuoden lopussa Rinne joutui eroamaan pääministerin tehtävästä. Rinteen junailemaa hallitusohjelmaa toteuttamaan valittiin pääministeriksi Sanna Marin (sd), josta tuli Rinteen seuraaja myös Sdp:n puheenjohtajana.

Rinteen elämään on mahtunut kaksi avioeroa, lakkokenraalina toimimista, oikeudenkäyntejä, nimittelyä työmarkkinagangsteriksi sekä satoja työehtoneuvotteluja muun muassa Toimihenkilöunionin ja Ammattiliitto Pron puheenjohtajana.

Lakimiehenäkin hän on ehtinyt toimia, samoin valtiovarainministerinä.

Puhumattakaan niistä parista vuodesta, kun hän toimi legendaarisen näyttelijä-lausujan Veikko Sinisalon autonkuljettajana ja näyttämöapulaisena.

Juristiksi hän valmistui muutamassa vuodessa – ehtien välillä työskennellä nimismiehenä neljä kuukautta.

Rinne sanoo, että nuorena hän ajatteli jäädä sahalle töihin ja lukea sahateknikoksi, mutta armeija-aikoina alkanut yhteiskunnallinen herääminen vei mennessään.

Siitä lähtien hänellä on ollut tarve päästä muuttamaan ihmisten elämää ja arkea paremmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi, kuten hän itse kuvailee. ”Siksi minä lähdin sosiaalidemokraattiseen liikkeeseenkin.”

Maailmanparantaminen on vaatinut jatkuvasti pyrkimistä tehtäviin, joissa on enemmän valtaa. Samalla se on tiennyt ongelmien ratkomista aamusta iltaan.

Mutta jo ennen armeijaa Rinne oli valmis uusiin seikkailuihin.

15-vuotiaina Rinne ja hänen kaverinsa huomasivat ilmoituksen, jossa haettiin suomalaisen ja belgialaisen perheen yksivuotiaille lapsille yhteistä hoitajaa Lappiin. ”Sinne me lähdettiin, mutta ei sekään helppo homma ollut. Nuoresta lähtien minulla on ollut lähtökohta, että pitää tehdä tärkeää työtä.”

Nyt hän on eduskunnan ensimmäinen varapuhemies.

Rinteestä näkee, että enemmänkin voisi tehdä, vaikka hän sanoo olevansa onnellinen, että on voinut puhemiesaikana taas tavata enemmän perhettään ja läheisiään.

Rinne sanoo, että hän tulee olemaan ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa eikä hänellä ole muita suunnitelmia. Hän ei ole luonteeltaan oleskelija, yöunetkin jäävät usein neljään viiteen tuntiin.

”Viime kesänä olimme mökillä ja veneilemässä kolme viikkoa. Luin kaikki mukaani ottamani kirjat. Sitten olin vähän niin kuin mitäs nyt tekisi.”

Rinne valittiin Sdp:n puheenjohtajaksi 2014 palauttamaan puolue takaisin enemmän vasemmalle.

Hän vaikuttaa olevan tyytyväinen Sdp:n nykylinjaan.

”Puolue on kohtalaisen lähellä sitä, mitä lähdin silloin tavoittelemaan. Eihän sitä tietysti kukaan yksin tehnyt, vaan parhaimmillaan ohjelmatyötä teki 500 ihmistä”, hän sanoo.

”Pandemiasta ja sodasta huolimatta tämä hallitus on saanut merkittäviä uudistuksia aikaiseksi, kuten toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden, sote-uudistuksen, hoitotakuun ja hoitajamitoituksen. Nyt vaan pitää saada myös niiden täytäntöönpano onnistumaan.”

Sosiaali- ja terveydenhoidossa Antti Rinne siirtäisi rahaa erikoisterveydenhuollosta ennaltaehkäisyyn. ”Se maksaisi ajan kanssa itsensä takaisin. Minä itse olen hyvä esimerkki.”

Rinne uskoo, että on löydettävissä tie, jolla vanhenevan Suomen velkaantuminen saadaan pysäytettyä ja julkinen rahoitus kuntoon leikkaamatta keskeisistä hyvinvointipalveluista.

Hän ei leikkaisi yhtään koulutuksesta, sivistyksestä ja heikoimmassa asemassa olevien tuista, mutta sosiaali- ja terveydenhoidossa hän siirtäisi rahaa erikoisterveydenhuollosta ennaltaehkäisyyn.

”Se maksaisi ajan kanssa itsensä takaisin. Minä itse olen hyvä esimerkki. Syksyllä 2018 olin sinihuulinen ja harmaa. Jos minä itse tai joku olisi komentanut minut rasituskokeeseen, olisi pallolaajennus maksanut muutama tuhat euroa. Kun tätä ei tehty, makasin ensin tehohoidossa kuusi päivää ja sen jälkeen kaksi kuukautta erikoissairaanhoidossa, jossa yksi päivä maksaa kaksi tuhatta euroa.”

Rinne ehdottaakin, että Suomeen perustettaisiin kattavasti aikuisten neuvoloita, joissa kaikille voitaisiin tehdä ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia.

Hän panostaisi myös perhehoitoon.

”Suomessa on 20 000 lasta sijoitettuna kotien ulkopuolelle. Se maksaa 1,8 miljardia euroa eli saman verran kuin syöpien hoito. Pitäisi panostaa ennaltaehkäisevään kotiapuun. Kodinhoitajia oli vielä 1990-luvun alussa 90 000, nyt heitä on 30 000.”

Rinne sanoo, ettei ero pääministerin paikalta enää kaivele. Keskeisessä roolissa Rinteen eroprosessissa oli keskusta, joka veti tukensa pois Rinteeltä etenkin Postiin liittyvän työmarkkinaselkkausten jälkeen.

Rinne sanoo, että hän mahdollisesti palaa joskus syksyn 2019 dramaattisiin hetkiin mutta ei nyt. Hän sanoo, että hänellä on asiasta ”faktapohjaiset” muistiinpanot.

”Kaikki asiaan liittyvät näkökulmat eivät ole vielä olleet julkisuudessa, mutta nyt en niitä lähde avaamaan.”

Oletko katkera?

”Katkera on väärä sana, mutta joistakin tämän prosessin sisällä olevista ihmistä ihmettelen, että he toimivat kuten toimivat. Tästä en enempää sano.”

Onko jotain, jota kadut urallasi?

”Noh, sanoisinko niin, että kaikki päivät on tullut elettyä.”