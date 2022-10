HS:n tuoreen kannatusmittauksen luvut ovat keskustan kannalta suorastaan karmeat, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Teemu Luukka analyysissään.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen taival on ollut poikkeuksellisen vaihteleva, sillä hoidettavana on ollut jättikriisejä toisensa perään.

Mutta yksi on ollut pysyvää: hallituspuolue keskustan kannatusalho.

Keskustan surkeaa tilaa on analysoitu pian neljä vuotta, koska kannatusmittauksissa puolueen suosio ei tahdo millään nousta edes edellisen eduskuntavaalien 13,8 prosentin kannatuksen tasolle.

Ei, vaikka keskusta on hallitusmatkan varrella vaihtanut puheenjohtajaa, ministereitä ja yrittänyt vaikka mitä profiilinkorotustemppuja. Viime vuoden lopulla paha olo äityi jo siihen pisteeseen, että puolue uhkaili vakavissaan lähtevänsä hallituksesta.

Yleensä hallitustyö syö kannatusta, mutta vertailukohtana pääministeripuolue Sdp:n kannatus on edelleen selvästi korkeampi kuin vuoden 2019 vaaleissa.

Tammikuun aluevaaleissa keskusta itsetunto parani, kun se sai 14,9 prosenttia äänistä.

Ilo oli lyhyt, sillä vaalien jälkeen suosio on jälleen tasaiseen tahtiin luisunut uusiin syvyyksiin.

HS:n tuoreen kannatusmittauksen luvut ovat keskustan kannalta suorastaan karmeat.

Mittauksen mukaan keskusta saisi 10,4 prosenttia äänistä, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.

Keskustan kannatus ei ole ollut kertaakaan näin heikko HS:n nykyisen kannatusmittauksen aikana. Vertailukelpoisia tuloksia on saatavilla lokakuusta 2011.

Pudotus syyskuusta on 1,4 prosenttiyksikköä, mikä on harvinaisen suuri muutos kuukaudessa.

Tulos on häkellyttävän surkea puolueelle, joka vielä vuoden 2015 vaaleissa oli maan suurin. Keskusta on ollut 2000-luvulla pääministeripuolue 12 vuotta eli kauemmin kuin yksikään toinen puolue.

Syyskuun lopun ja lokakuun alun aikana ei ole politiikassa tapahtunut mitään niin keskeistä, että se selittäisi tyhjentävästi keskustan kannatuksen tuoreimman romahduksen.

Yhä vankemmin näyttää siltä, että keskustan ongelmien syyt ovat syvemmällä kuin päivänpoliittisissa profiloinnissa tai puheenjohtajan esiintymisissä.

Yllätyksiä voi tapahtua, mutta suunta näyttää nyt siltä, että keskusta on jäämässä seuraavissa vaaleissa korkeintaan keskisuureksi puolueeksi.

Keskusta on toki edelleen maan neljänneksi suurin puolue, mutta se on laiha lohtu, kun puolueen kannatus on alhaisempi kuin koskaan.

Keskustan kannatus alkaa lähestyä samaa tasoa kuin sen arkkivihollisen vihreiden. Ero on siinä, ettei vihreät ole ollut koskaan suurpuolue, mutta keskusta on ollut suurpuolue lähes aina.

Sdp ja keskusta vuorottelivat pääministeripuolueina 1950-luvun alusta 1980-luvun loppuun ja rakensivat aika lailla kahdestaan hyvinvointivaltion perustan. Entisen ison on vaikea olla pieni tai edes keskisuuri.

Euroopasta on vaikea löytää vastaavaa alunperin erityisesti maaseudun etuja ajanutta puoluetta, joka olisi yhtä sinnikkäästi pysytellyt sata vuotta vallassa uusiutuen aina tarpeen tullen, mutta pitäen aina kynsiensä alla jonkin verran multaa.

Nyt jopa keskustan ydinpiireissä pelätään, että jospa neliapilapuolue ei todellakaan enää koskaan palaa entiseen suuruuteensa.

Suomalainen monipuoluejärjestelmä on suosinut keskustaa, sillä sen perusaatteilla on voinut hyvin toimia sekä vasemmiston että oikeiston kanssa. Nykyinen ääripäitä suosiva keskustelu- ja mediailmasto ei kuitenkaan ole suopea keskitien kulkijoille.

Keskusta on korostanut, että hallituksessa on oltava vaikeina aikoina vaikka olisi todella vaikeaa.

Keskustan kohdalla tosin vastuunkanto saattoi perustua vain virhearvioon hallitukseen menosta. Yhä edelleen monen keskeisen keskustalaisen mielestä puolueen ei olisi pitänyt lähteä vaalitappion jälkeen hallitukseen.

Äänestäjät saattoivat palkita vastuunkannosta ja pitkänjänteisestä työstä vielä joskus menneinä vuosikymmeninä, mutta eivät välttämättä enää nykyään kun asioiden halutaan tapahtuvan heti.

Keskustan yksi viime vuosien ongelma on ollut löytää tai ainakin puolustaa omaa identiteettiään.

Juha Sipilän puheenjohtajakausi oli aluksi huimaa nousua, ja sitten hallituksessa yhtä hurjaa laskua.

Kausi jätti puolueeseen särön, joka tuntuu vielä edelleen.

Entinen peruskoulua perustamassa ollut puolue leikkasi koulutuksesta niin, että jälki tuntuu yhä ympäri Suomea. Moni vanha sosiaalikeskustalainen ei tunnistanut Sipilän johtamaa puoluetta, vaikka yrittäjät hurrasivat, tosin vain aikansa.

Puolue oli Sipilän kauden jälkeen valmis jäämään oppositioon, mutta suostuttelukettu Antti Rinne (sd) sai sen houkuteltua hallitukseen punavihreiden puolueiden joukkoon.

Irvailu alkoi heti eikä ole loppunut. Keskusta ei ole päässyt irti hallituksen apupuolueleimasta, vaikka maine on vähintäänkin liioiteltu. Keskustan rooli on ollut hallituksessa kokoansa suurempi.

Keskusta on kautta aikojen vedonnut sosiaalisen omantunnon omaaviin arvokonservatiiveihin.

Vasemmalla on nyt riittämiin huono-osaisimpia puolustavia puolueita. Arvokonservatiiveille on tullut lisää valinnanvaraa, kun kokoomuksen rinnalle on kasvanut perussuomalaiset.

Perussuomalaiset iskevätkin hallituksessa suojausmahdollisuutensa osin hukanneen puolueen palleaan mielin määrin.

Eduskuntavaalit ovat ensi huhtikuun 2. päivä, eikä keskustan nykyinen puheenjohtaja Annika Saarikko ole saanut puoluettaan nousuun. Ei, vaikka Saarikko on lahjakas poliitikko, ja hänellä on näyttönä varsin hyvin menneet alue- ja kuntavaalit.

On edelleen mahdollista, että keskusta jälleen pärjää vaaleissa paremmin kuin gallupeissa, mutta tuskin puolue enää näin alhaalta kolmen kärkeen nousee.

HS:n uusimmassa kannatusmittauksesta näkyy, että monet keskustaa kuntavaaleissa äänestäneet ovat siirtyneet katsomoon. Keskusta ei siis ole vielä menettänyt heitä kokonaan.

Myös ennen tammikuun aluevaaleja monet keskustaa äänestäneistä olivat istahtaneet katsomoon. Vielä vaaleja edeltäneenä keväänä keskustan kannatus pyöri 11 prosentin kieppeillä, mutta vaaleissa pamahti 14,9 prosentin osuus äänistä.

Keskustalla on ollut yleensä kyky löytää hyviä ehdokkaita, mutta monet konkarit ovat jäämässä pois seuraavista vaaleista.

Kannatuksen surkea tila ajaa keskustan varmuudella profiloitumaan ennen vaaleja. Puolue tarvitsee poliittisia voittoja, ja se voi tarkoittaa kriisistä toiseen kestäneelle hallitukselle lisää ikäviä aikoja.

Kunnon profiloituminen tosin voi olla vaikea, sillä keskellä energiakriisiä, hintojen nousua ja Ukrainan sotaa ehdoin tahdoin hallituskriisejä tehtailevaa puoluetta ei välttämättä katsota hyvällä.

Merkkejä loppukirin alkamisesta jo on.

Keskustalla on kaksi ritaria, jotka ovat valmiita aina astumaan kentälle taisteluun kuin taisteluun. He ovat maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ja kansanedustaja Markus Lohi. He ovat myös merkittävissä asemissa.

Kurvisen haarniskojen kolinaa on jo kuultu, kun julkisuudessa on käsitelty EU:n metsäpolitiikkaa.

Metsäpolitiikka on noussut jälleen esiin EU-komission esittämän luonnon ennallistamisesityksen vuoksi.

Keskusta on Kurvisen johdolla pitänyt esillä tavoitetta Suomelle aiheuttamien kustannusten pienentämisestä ja niin sanotun kansallisen liikkumavaran saamisesta.

Maanantaina ministeri Kurvinen ilmoitti, että Suomi, Ruotsi, Itävalta ja Slovenia alkavat yhdessä puolustaa kansallisia metsätalouksiaan EU:ssa.

Tiistaina ilmasto- ja ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi, ettei Suomen liittymisestä moiseen ryhmään ole keskusteltu hallituksessa.

Hallitus on lähettämässä tavanomaiseen tapaan loppukautenaan eduskuntaan niin paljon lakiesityksiä, ettei eduskunta saa välttämättä käsiteltyä niitä kaikkia.

Ei ole aivan tavatonta, että valiokuntien puheenjohtajat hidastelevat käsittelyä asiasta, joiden ne eivät halua valmistua niin nopeasti kuin jotkut toivovat. Keskustan Markus Lohi johtaa keskeistä sosiaali- ja terveysvaliokuntaa, josta käsin keskustalla on mahdollisuus profiloitua.

Hallitus onkin perustamassa epävirallista ministeriryhmää, joka käy opposition kanssa läpi, mitä lakiesityksiä on ehdottomasti vietävä läpi. Kaikilla puolueilla kun on omat lemmikkilakinsa, mikä tarkoittaa sitä, ettei yhtään lakiesitystä kyetä karsimaan vaikka pakko olisi.

Pääministeripuolue Sdp:n edustaja tässä ”varjoviisikossa” on vähintään Lohen veroinen taistelija, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Kiuru oli samassa tehtävässä kuin Lohi nyt, kun Sipilän hallituksen loppukaudella sote-esitykset eivät tahtoneet edetä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Keskustan puheenjohtajalla, valtiovarainministeri Annika Saarikoltakin on myös varmasti odotettavissa ennen vaaleja tempauksia.

Niiden tarkoitus on kertoa äänestäjille, että keskusta haluaa olla yhä iso.

Oikaisu 19.10.2022 kello 9.39: Kirjoituksessa kutsuttiin aluksi paikoin tammikuun aluevaaleja kuntavaaleiksi.