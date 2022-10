Presidentti Niinistö tapaa kaksipäiväisen vierailun aikana Islannin presidentin ja pääministerin.

Reykjavík

Presidentti Sauli Niinistö aloittaa tänään keskiviikkona kaksipäiväisen valtiovierailun Islannissa puolisonsa Jenni Haukion kanssa.

Niinistö saapui pääkaupunki Reykjavíkiin jo tiistai-iltana reittilennolla.

Niinistö tapaa vierailun aikana sekä Islannin presidentin Guðni Thorlacius Jóhannessonin että pääministeri Katrín Jakobsdóttirin.

Viralliset keskustelut käydään keskiviikkona presidenttien kesken. Niinistö puhuu islantilaisen kollegansa kanssa ainakin Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan turvallisuustilanteesta, Suomen Nato-jäsenyydestä ja pohjoismaisesta yhteistyöstä.

Myös ilmasto- ja ympäristökysymykset nousevat asialistalle. Vierailun toisena päivänä eli torstaina presidenttiparit tutustuvat Islannin luontoon ja Langjökull-jäätikköön, joka on kutistunut ilmastonmuutoksen seurauksena.

HS raportoi vierailusta paikan päältä keskiviikon ja torstain mittaan. Presidenttien yhteisen tiedotustilaisuuden odotetaan alkavan keskiviikkona 13.20 Suomen aikaa.

Diplomatian asteikolla valtiovierailu on korkein mahdollinen kanssakäynnin muoto kahden valtion välillä. Niinistön seurueeseen kuuluu myös pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r).

Islanti on Suomelle läheinen maa ennestään Pohjoismaisen yhteistyön kautta. Nyt suhteisiin on tullut Suomen Nato-pyrkimysten myötä yksi ulottuvuus lisää, sillä Islanti on yksi Naton perustajajäsenistä.

Tulivuoristaan tunnettu 376 000 asukkaan saarivaltio oli heinäkuun alussa yksi ensimmäisiä Nato-maita, jotka ratifioivat Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden.