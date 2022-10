Väyrynen kirjoittaa tehneensä kaikkensa ”keskustan syöksykierteen katkaisemiseksi”.

Keskustan entinen puheenjohtaja Paavo Väyrynen kertoo blogissaan peruvansa suostumukseni asettua ehdolle eduskuntavaaleissa.

”Olen päättänyt vapauttaa keskustan Peräpohjolan piirin vastuusta. Peruutan suostumukseni olla ehdokkaana eduskuntavaaleissa”, hän kirjoittaa.

Väyrynen kertoo pettyneensä keskustan alhaiseen kannatukseen. HS kertoi keskiviikkona, että puolueen kannatus on painunut ennätyksen matalalle.

”Olen tehnyt kaikkeni keskustan syöksykierteen katkaisemiseksi”, Väyrynen kirjoittaa.

Väyrysen mukaan merkittävin syy kannatuksen romahtamiselle on se, että puolue on noudattanut sellaista poliittista linjaa, joka ei ole saanut äänestäjien luottamusta. Hän kirjoittaa kertoneensa ilmiöstä vuonna 2020 ilmestyneessä kirjassaan.

”Ennustin, että alamäki jatkuu, jos meno ei muutu.”

Väyrynen kertoo yrittäneensä pelastaa puoluetta vielä Lappeenrannassa kesäkuussa järjestetyssä puoluekokouksessa. Hän kertoo yrittäneensä saada puoluekokouksessa aikaiseksi keskustelua puolueen linjasta asettumalla ehdokkaaksi puheenjohtajavaaliin, mutta keskustelua ei syntynyt.

Väyrynen kirjoittaa puolueen johdon tyrmänneen myös päätöksen uuden periaateohjelman laatimiseksi.

Väyrynen on omien sanojensa mukaan huomannut, että ”näköpiirissä oleva vaalitappio” aiotaan panna hänen syykseen.

Väyrysen ehdokkuus on aiheuttanut kiistaa puolueen sisällä.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) on sanonut, ettei asetu eduskuntavaaleissa ehdolle Lapin vaalipiiristä, jos Väyrynen on ehdolla samasta vaalipiiristä. Kärnä on pitänyt Väyrystä Putin-mielisenä.

Kärnä ilmoitti viime viikolla sen sijaan asettuvansa ehdolle Helsingin vaalipiiristä. Kärnän mukaan Väyrysen ilmoitus ei muuta hänen suunnitelmiaan.

”Huomasin blogikirjoituksen. Se ei tässä vaiheessa muuta omia suunnitelmiani, olen antanut suostumukseni olla Helsingissä ehdolla”, Kärnä kertoo HS:lle.

Väyrynen ei mainitse Kärnää tuoreessa blogikirjoituksessaan.

Eduskuntavaalit järjestetään ensi huhtikuussa.