Aiemmin tällä viikolla ministeriksi nimitetty Tobias Billström tekee ensimmäisen ulkomaanvierailunsa ulkoministerin tehtävässä.

Ruotsin ulkoministeriksi tiistaina nimitetty Tobias Billström vierailee perjantaina Suomessa tapaamassa ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr).

Billströmille vierailu on hänen ensimmäinen ulkomaanvierailunsa ministeritehtävän aikana.

Ministerien on määrä keskustella muun muassa ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, kuten Nato-kysymyksestä, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä tuesta Ukrainalle.

HS näyttää ministerien kello 14.40 alkavan lehdistötilaisuuden suorana lähetyksenä tässä jutussa.

Keskustelua herättänee ennen muuta Suomen ja Ruotsin toive edetä pian Naton täysjäseniksi yhteistä tahtia.

Jäsenyys on vielä ratifioimatta kahdessa jäsenmaassa 30:stä, Turkissa ja Unkarissa.

Turkki on kohdistanut viime aikoina ratifiointiuhkauksensa ennen muuta Ruotsille. Billströmin ja pääministeri Ulf Kristerssonin ensimmäisiä tehtäviä onkin nyt ottaa ohjat Nato-tiellä Ruotsin osalta.

Perjantaina uutistoimisto AFP kertoi turkkilaismedioihin perustuen, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on hyväksynyt Kristerssonin pyynnön vierailusta Turkissa.

Billström saanee Suomessa kysymyksiä myös Ruotsin ulkopolitiikkaan tulevista muutoksista.

Hänen puolueensa, maltillisen kokoomuksen johtama uusi oikeistohallitus kertoi nimityksensä yhteydessä muun muassa, että hallitus luopuu niin sanotusta feministisestä ulkopolitiikasta, joka oli sosiaalidemokraattien johtaman hallituksen linja.

Lue lisää: Pääministeri Kristersson esitteli ministerinsä – Feministinen ulkopolitiikka loppuu, sanoo uusi ulkoministeri

Billström sanoi valintansa jälkeen iltapäivälehti Aftonbladetille, ettei nimityksellä ole ollut järkevää tarkoitusta.

”Se on pimentänyt faktan, että Ruotsin ulkopolitiikan tulee perustua ruotsalaisiin etuihin ja ruotsalaisiin arvoihin”, Billström sanoi.

Sosiaalidemokraattijohtoisen hallituksen vuonna 2014 lanseeraamalla feministisellä ulkopolitiikalla on viitattu yleisesti ottaen siihen, että tasa-arvon tavoitteleminen on läpileikkaava teema ulkopolitiikassa. Ajatuksena on ollut, että tasa-arvo on paitsi tavoite itsessään, myös edellytys muiden tavoitteiden kuten rauhan ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

Edellisen hallituksen ohjelmassa puhuttiin muun muassa naisten ja vähemmistöjen oikeuksien vahvistamisesta maailmanlaajuisesti.

Ruotsin uuden hallituksen ohjelman voi tulkita kääntävän kurssia globaalikysymyksistä ennen muuta kohti Eurooppaa ja Ruotsia.

Ohjelmassa linjataan, että nykyisessä maailmantilanteessa ulko- ja turvallisuuspolitiikka täytyy suunnata uudelleen, jotta Ruotsia ja Eurooppaa kohtaaviin uhkiin voidaan vastata.

Hallitus tulee tekemään ensikädessä ruotsalaista ja eurooppalaista ulkopolitiikkaa, ohjelmassa sanotaan.

Ruotsin etujen suojeleminen ja demokraattisten arvojen puolustaminen ovat tämän politiikan ydintä, ohjelma määrittelee.

Uusi ulkoministeri Billström, 48, on istunut Ruotsin valtiopäivillä vuodesta 2002 alkaen.

Hän on toiminut aikaisemmin maahanmuuttoministerinä ja lyhyesti työministerinä Fredrik Reinfeldtin pääministerikaudella. Viime vuodet hän toimi valtiopäivien varapuhemiehenä.

Ulkoministerin tehtävän hän otti sosiaalidemokraattien Ann Lindeltä.