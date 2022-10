”Vähän yllättävä tilanne, mutta ei kauhean dramaattinen” sanoo Sdp:n kansanedustaja Matias Mäkynen.

Hallituksen rivit ovat hajonneet eduskunnan talousvaliokunnassa luonnon ennallistamista koskevan lausunnon muokkausvaiheessa.

Lausunnossa talousvaliokunta kritisoi valtioneuvoston kantaa EU:n ennallistamisesitykseen.

Pääministeripuolue Sdp ja keskusta asettuivat kokoomuksen ehdottoman päätöstiivistelmän taakse. Vihreät ja vasemmistoliitto olisivat halunneet lievemmän loppukirjauksen.

Valmistelu jatkuu vielä muissa valiokunnissa. Lopullisen kantansa sanoo suuri valiokunta todennäköisesti marraskuussa.

Sdp:n talousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Matias Mäkynen ei pidä asiaa dramaattisena.

”Itse lausunnosta ja lausuntotekstistä päätimme valiokunnassa yksimielisesti, mutta päätöstekstistä ei oltukaan yhtäkkiä samaa mieltä, vaikka se oli sisällöltään sama kuin itse lausunto”, Mäkynen sanoo.

”Vähän yllättävä tilanne, mutta ei kauhean dramaattinen, koska lausuntoteksti hyväksyttiin hallituspuolueissa yksimielisesti.”

Kiistelty päätösteksti kuuluu näin: ”Talousvaliokunta esittää, että valtioneuvoston kannasta poiketen Suomen tulee vastustaa asetusehdotusta ehdotetussa muodossaan ja edellyttää asetusehdotusta koskevissa neuvotteluissa sen muuttamista edellä tässä lausunnossa esitetyn mukaisesti.”

Vihreiden talousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Atte Harjanne sanoo myös, että itse valiokunnan lausunto oli hyväksyttävissä, mutta hän vastusti lausuman muutaman rivin loppupäätelmää.

”Valtioneuvoston kanta on hyvä, ja siinä on problematisoitu osia EU:n esityksestä kuten pitääkin. Sinänsä valtiokunnan pohdinnat vastasivat pitkälti valtioneuvoston kantaa. Mutta lopputiivistelmässä ei ollut minusta mitään tarvetta dramatisoida lausunnon suhdetta valtioneuvoston kantaan”, sanoo Harjanne.

Harjanne ei pidä erimielisyyttä ”tässä vaiheessa” dramaattisena, sillä käsittely vielä jatkuu.

”Suuri valiokuntahan eduskunnan kannan muodostaa, ja en näe syytä, miksei valtioneuvoston kannan pohjalta löytyisi hallituksessa yksimielistä näkemystä. Erikoinen tapaus kuitenkin, koska minusta tällaiselle osoittelulle valtioneuvoston kantaa kohtaa ei ollut tarvetta.”

Harjanteen kirjoittaa valiokunnan lausunnon eriävässä mielipiteessään, että lopputiivistelmä olisi pitänyt lukea näin: ”Talousvaliokunta ilmoittaa, että se yhtyy asiassa edellä esitetyin täsmennyksin valtioneuvoston kantaan."

Vasemmistoliitto ei jättänyt eriävää mielipidettä, mutta äänesti lievemmän loppulausunnon puolesta.

Talousvaliokunnan varapuheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni sanoo, että loppulausunto voi olla merkittävä kun suuri valiokunta lopulta linjaa kannan.

”Sikäli on erikoinen tilanne, että itse lausunto on yksimielinen, mikä on jo sinänsä saavutus. Siinä ovat mukana sekä perussuomalaiset että vihreät. Mutta se, mitä valiokunta esittää, on valtioneuvostoa tiukempi. Valiokunta esittää, että tässä muodossa EU:n asetusta pitää selkeästi vastustaa, eikä vain suhtautua kriittisesti, mikä on pääasiassa valtioneuvoston kanta”, Kulmuni sanoo.

Lue lisää: EU:ssa tehtiin esitys, joka sai suomalaispoliitikot kiihtymään: Pitäisikö Suomen metsät palauttaa 1950-luvulle?

Kiistassa on kyse Euroopan unionin ennallistamissäädöksestä, jossa esitetään ennallistettavaksi heikentyneistä elinympäristöistä 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja loput vuoteen 2050 mennessä.

Komission esityksen tavoitteena on luontokadon torjuminen. Esityksessä määritellään kullekin maalle tavoitteet esimerkiksi sille, miten alueita pitää palauttaa luonnontilaisiksi.

Moni on huolissaan ennallistamisesityksen kustannuksista Suomelle. Komission arvion mukaan ennallistamisasetuksen kustannukset ovat vuodessa Suomelle 930 miljoonaa euroa. Kustannukset olisivat EU:n kolmanneksi suurimmat Ranskan ja Espanjan jälkeen.

Ennallistamisella pyritään palauttamaan kohde luonnontilaan tai palauttamaan elinympäristölle tyypillisiä toimintoja poistamalla häiriöitä aiheuttavia tekijöitä.

Lue lisää: Oppositio hiillosti hallitusta kansallisesta metsä­politiikasta