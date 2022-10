Kun HS vertasi ilmastoruokaohjelman vanhaa ja uudempaa versiota, kävi ilmi, että siitä oli kadonnut osa osa maininnoista lihan ja juuston käytön vähentämisestä. Ilmastoruokaohjelman julkistusta on siirretty eikä uudesta julkistuspäivästä ole tietoa.

Kohuttu, välillä jo kadonneeksikin luultu ilmastoruokaohjelma oli lokakuun alkupuolella poliittisessa valmistelussa, mutta ei kenenkään virkamiehen työtehtävänä. Asia ilmenee HS:n tekemästä tietopyynnöstä.

HS kysyi lokakuun alussa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselta (kesk), minne oli joutunut jo valmistunut, mutta julkaisematon ilmastoruokaohjelma. Ohjelma oli viime keväänä jo julistettu valmistuneeksi ja julkistamisseminaari kutsuttu koolle 24. toukokuuta.

Julkistusta siirrettiin ensin kesäkuulle, mutta lopulta ohjelmaa ei julkaistu kesäkuussa eikä sitä ole julkaistu sen jälkeenkään.

Ilmastoruokaohjelma nousi keskusteluun syyskuussa, kun tutkivaan journalismiin erikoistunut Longplay-verkkojulkaisu kertoi, että ministeri Kurvinen ei pitänyt ilmastoruokaohjelmasta, koska siinä puhuttiin lihankulutuksen vähentämisestä. Kurvinen ei tuolloin vastannut Longplayn soittopyyntöön.

HS:lle Kurvinen vastasi 4. lokakuuta: ”Asia on valmistelussa. Ohjelmaa viimeistellään ja se julkistetaan syksyllä.”

Ministeri oli puhelinhaastattelussa haluton kertomaan, kenellä ja missä ohjelma oli valmistelussa. Hänen mukaan se oli ”normaalia valmistelua ministeriössä”.

HS teki ilmastoruokaohjelman valmistelusta tietopyynnön maa- ja metsätalousministeriöön. Vastaus saapui kahden viikon kuluttua.

Vastauksesta selviää, että ilmastoruokaohjelma oli annettu asiantuntijavirkamiehelle valmisteltavaksi juuri sinä samana päivänä, kun HS sai vastauksen tietopyyntöönsä.

Toisin sanoen ilmastoruokaohjelma oli siirretty takaisin virkamiesvalmisteluun noin kaksi ja puoli viikkoa sen jälkeen, kun Kurvinen oli kertonut, että ohjelma on normaalissa valmistelussa ministeriössä.

Tietopyyntöön tulleen vastauksen mukaan ilmastoruokaohjelma oli tässä välissä ollut poliittisessa valmistelussa. Poliittiselle valmistelulle ei vastauksessa nimetty ketään ihmistä erikseen.

Vastauksen mukaan poliittisessa valmistelussa ohjelmaan oli löydetty muutostarpeita, ja näiden muutosten valmistelu oli annettu virkamiehen tehtäväksi perjantaina 21. lokakuuta.

Ilmastoruokaohjelman laatimisesta on sovittu hallitusohjelmassa, ja sitä on valmisteltu vuodesta 2020. Ohjelmaa varten on kuultu sidosryhmiä, kerätty lausuntoja, tehty laaja tavoiteraportti ja järjestetty Erätauko-nimisiä keskusteluja.

Kun HS vertasi julkaisemattoman ohjelman vanhaa ja uudempaa versiota, kävi ilmi, että siitä oli kadonnut osa osa maininnoista lihan ja juuston käytön vähentämisestä.

Julkaisemattomalla ohjelmalla on kuusi tavoitetta: lisätä kalan, sienten ja kasvisten osuutta ruokavaliossa, ohjata lihan ja maitotuotteiden kulutusta, varmistaa, että kulutetut tuotteet ovat entistä kestävämmin tuotettuja, vähentää ruokahävikkiä, lisätä sesonkisyömistä sekä tuottaa ruokajärjestelmän sivuvirroista lisäarvoa.

Ohjelman tarkoitus on auttaa Suomea hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.