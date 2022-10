EU:n esittämät toimet luonnon ennallistamiseksi jakavat meppejä. Osa katsoo, että metsäpolitiikan pitäisi olla kansallisissa käsissä.

Bryssel

EU-parlamentti alkaa lähiviikkoina käsitellä komission kesällä antamaa ehdotusta luonnon ennallistamisesta, josta on noussut kova poliittinen keskustelu Suomessa.

HS kysyi suomalaisilta EU-parlamentin jäseniltä eri ryhmistä, mitä hyvää ja huonoa he näkevät ennallistamisasetuksessa, joka komission esityksen mukaan maksaisi Suomelle noin 900 miljoonaa euroa ja toisi arviolta 9,7 miljardin euron hyödyt.

Ennallistamisasetus repii myös hallitusta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina Suomen saattavan äänestää EU:n ennallistamisesitystä vastaan, mikäli esityksestä ei saada riittävän hyvää.

Kaksi hallituspuolueiden europarlamentaarikkoa, vihreiden Ville Niinistö ja vasemmistoliiton Silvia Modig, arvostelevat Marinin puheita.

Niinistön mukaan Marinin lausunto edustaa ”selkärangatonta vastuun pakoilua” ja ”törkeää luontovastaisuutta”.

Sekä Niinistö että Modig korostavat, että loppuvuodesta Suomi on saman tavoitteen edessä, kun Kanadassa neuvotellaan YK:n luontosopimuksesta. Myös se vaatii ennallistamaan 20 prosenttia pinta-alasta.

”Onko siis niin, että Marin on valmis laittamaan oman arvovaltansa peliin, että Suomen hallitus aktiivisesti estäisi paitsi luontokadon torjumista Suomessa myös EU:n ja Suomen mahdollisuuksia neuvotella samaa tasoa olevaa YK-sopimusta?” Niinistö kysyy.

”Pääministerimme ulostulo hämmentää. Suomi on jo sitoutunut biodiversiteetti­strategiaan, eli on sitouduttu lopettamaan luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Tässä esityksessä on kyse siitä, että sanat eivät riitä, vaan tarvitaan tekoja”, Modig sanoo.

”Jos hallituksessa vastustetaan monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämistä, silloin ei olla linjassa hallitusohjelman kanssa.”

Asetuksessa ehdotetaan, että luonnon tilan heikkeneminen pysäytetään ennallistamalla luontoa muun muassa soilla, metsissä, rannoilla, merellä ja sisävesissä.

Tavoitteena on, että ennallistaminen kattaa vähintään 20 prosenttia EU:n ennallistamisen tarpeessa olevista maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä. Tavoite kiristyy niin, että toimet koskevat kaikkia ennallistamisen tarpeessa olevia ekosysteemejä vuoteen 2050 mennessä.

Komissio korostaa, että ennallistaminen ei tarkoita luonnonsuojelua eikä se automaattisesti lisää suojelualueita, vaan taloudellinen toiminta ennallistetuilla alueilla voi jatkua.

Modigin mukaan EU ei ole kieltämässä metsätaloutta Suomesta, vaan ennallistamis­toimet jäävät jäsenmaissa kansallisesti päätettäviksi.

Osa mepeistä katsoo, että EU ylittää toimivaltansa.

”Varsinkin Suomessa ennallistamisasetus kohdistuisi erityisesti metsiin, ja metsä­politiikan pitäisi olla kansallisissa käsissä”, sanoo Elsi Katainen (kesk), joka istuu parlamentin Renew-ryhmässä.

Elsi Katainen (kesk).

”Esitys on huono lähtien jo siitä, että se on annettu asetusmuotoisena, siis suoraan sovellettavana, ilman kansallista liikkumavaraa. Komissio ei vähääkään kunnioita jäsenmaiden toimivaltaa vaan puskee ideologisia hankkeitaan jäsenmaiden kurkusta alas”, sanoo perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen, joka edustaa ID-ryhmää. Hän vastasi HS:n kysymyksiin sähköpostilla.

Teuvo Hakkarainen (ps).

Hakkarainen sanoo viestinsä olleen koko meppikauden ajan, että metsät eivät kuulu EU:n toimivaltaan. Hänestä komissio täydentää ”vallankaappaustaan” jäsenmailta ehdottamalla itselleen laajaa toimivaltaa säädöksen yksityiskohtien määrittelyyn.

Kokoomusta ja EPP-ryhmää edustava Sirpa Pietikäinen ei ole samaa mieltä:

”Eivät metsät ole mikään villi länsi, joka on kaiken lainsäädännön ulkopuolella. Ennallistaminen koskee samalla tavalla maaseutu- ja kaupunkiluontoa, mutta Suomessa ei ole keskusteltu, miten tämä tehtäisiin järkevästi, vaan on keskitytty vastustamiseen.”

Sirpa Pietikäinen (kok).

Pietikäisen mukaan tekemättä jättäminen tarkoittaisi, että kustannukset yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa olisivat metsätaloudelle monikymmenkertaiset.

Eero Heinäluoma (sd) sanoo sähköpostitse, että Suomen pitää pyrkiä muuttamaan esitystä kohtuullisemmaksi.

Eero Heinäluoma (sd).

”Luonnon moninaisuudesta huolehtiminen on välttämätöntä. Yhtä selvää on, että komission Suomelle antamat velvoitteet ovat kohtuuttomia kustannuksiltaan. Kun Suomelle aiheutuvat kustannukset ovat EU:n kolmanneksi suurimmat, on ilmeistä, että komission esitys ei ole tasapuolinen pienille ja suurille maille”, Heinäluoma sanoo.

Hakkaraisen mielestä käsillä on Suomen tämän EU-kauden ehkä tärkein edunvalvonnan paikka. Hän toivoo hallituksen heräävän, suoristavan rivinsä ja asettuvan Ruotsin tavoin asetusta vastaan.

”Maiden hyvin erilaiset lähtökohdat pitäisi ottaa huomioon. Kaikille asetetaan nyt samat vuosiluvut ja prosentuaaliset tavoitteet. Suomalainen luonto olisi ennallistettu tämän jälkeen niin, että se rajoittaisi maaseutuelinkeinojen harjoittamista paljon”, Elsi Katainen sanoo.

Ville Niinistön mukaan asetus voisi olla päinvastoin tiukempi siinä, ettei asioita jätettäisi liikaa kansalliseen harkintaan. Asetuksen ”perälaudat” eli sen varmistaminen, tekevätkö jäsenmaat varmasti toimia, ovat Niinistön mukaan varsin kevyitä.

Niinistö kertoo erottavansa, mistä torjuva suhtautuminen ennallistamiseen kumpuaa.

”Minua harmittaa, että yksi teollisuudenala eli metsäala on pystynyt Suomessa kaappaamaan keskustelun ja että Suomen hallituksen suhtautuminen koko ennallistamistyön tärkeyteen voi olla näin riippuvainen yhden elinkeinoalan lobbausintressistä.”

Sirpa Pietikäisen mukaan poliitikot eivät ole juuri keskustelleet asetuksen taustalla olevasta luonto- ja lajikadon kiihtymisestä. Hänen oma puolueensa kokoomus on ilmoittanut tekevänsä asiasta välikysymyksen, kun se on haistanut hallituksen rivien rakoilun.

”Kokoomukselle ja muille puolueille sanoisin, että ensinnäkin kannattaa tutkia faktat, miksi tätä tehdään. Sen jälkeen kannattaa katsoa, mitä asetuksessa ehdotetaan. Kannattaa miettiä, mitkä olisivat kaikkia osapuolia tyydyttäviä lisäratkaisuja. Ja kannattaa katsoa historiaa. En muista yhtään luonnonsuojelualoitetta, jota keskusta olisi ajanut Suomessa eteenpäin tai suhtautunut siihen myötämielisesti.”

