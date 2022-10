HS kysyi puolustusvaliokunnan jäseniltä, mitä mieltä he ovat venäläisten kiinteistökauppojen täyskiellosta.

Ajatus venäläisten kiinteistökauppojen kieltämisestä jakaa kansanedustajien mielipiteitä. HS:n haastattelemien puolustusvaliokunnan edustajien mukaan täyskiellossa voisi olla esimerkiksi syrjimisen riskejä.

Hallituksen tuoreen lakiesityksen avulla halutaan kiristää ulkomaalaisten mahdollisuutta ostaa kiinteistöjä Suomessa. Esityksen mukaan puolustusministeriö voisi kieltää kiinteistön hankinnan, mikäli se katsoo hankinnan uhkaavan kansallista turvallisuutta.

Keskustelua on kuitenkin herännyt siitä, ovatko rajoitukset riittäviä. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi perjantaina HS:lle, että valtioneuvostossa aloitetaan selvitys venäläisten kiinteistökauppojen täyskiellosta.

Venäläisten kiinteistökauppojen määrä on noussut merkittävästi tänä vuonna.

Kiinteistökauppojen kieltäminen yhden maan kansalaisilta voi kuitenkin olla perusoikeuksien näkökulmasta ongelmallista. Asiantuntijoiden mukaan kyse voisi olla esimerkiksi perustuslain kuudenteen pykälään sisältyvistä syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksista.

HS kysyi neljältä eduskunnan puolustusvaliokunnan jäseneltä, pitäisikö venäläisten kiinteistökaupat kieltää kokonaan, jos se olisi perustuslain näkökulmasta mahdollista.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Antti Häkkäsen (kok) mukaan pienen maan pitää olla turvallisuuspolitiikassaan jopa ylivarovainen.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok) sanoo olevansa pettynyt siihen, ettei kiinteistökauppojen täyskieltoa ole edes selvitetty tähän mennessä.

”Ei, vaikka tästä on puhuttu koko hyökkäyssodan ajan”, hän sanoo. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

Häkkänen sanoo lähtökohtaisesti kannattavansa täyskieltoa.

Asia ei ole yksiselitteinen, hän kuitenkin korostaa. Häkkäsen mukaan on myös selvitettävä, millä tavoin esimerkiksi asunnon vaihtaminen sallittaisiin tavalliselle perheelle.

”Toinen asia on sitten kansallinen turvallisuus. Olemme nähneet käytännössä, että kontrollijärjestelmiä on vaikea tehdä aukottomiksi.”

Häkkänen sanoo olevansa hieman pettynyt siihen, ettei kiinteistökauppojen rajoittamista ole asetettu lainvalmistelussa etusijalle.

”Vuosi sitten eduskuntaan toimitettiin ministeriön selvitys, jossa todettiin, että aukkokohtia on useita, mutta niitä ei ole vieläkään korjattu, vaikka aikaa on kulunut vuosi”, Häkkänen sanoo.

Häkkänen myöntää, että perusoikeuksia pitäisi asiassa punnita. Hänen mielestään pienen maan pitää kuitenkin turvallisuuspolitiikassaan olla jopa ylivarovainen.

”Riskiä ei mielestäni kannata hirveän paljon lisätä.”

Jari Ronkainen (ps)

Myös valiokunnan vara­puheen­johtajan Jari Ronkaisen (ps) mukaan venäläisten kiinteistö­kaupat pitää pystyä kieltämään. Vaihtoehtoa ei ole, hän sanoo.

”Jos koetaan, että asia uhkaa turvallisuutta, kaupat on ehdottomasti pystyttävä kieltämään. Siitä on näkyvissä useita esimerkkejä.”

Viime viikolla uutisoitiin, että Kankaan­päässä pitkään tyhjillään ollut Lohikon entinen vanhainkoti on myyty venäläisille.

Venäläiset tai venäläistaustaiset henkilöt ostivat yli 4 000 neliön kokoisen rakennuskompleksin vain muutaman kilometrin etäisyydellä Niinisalon varuskunnasta ja eteläisen Suomen suurimmasta ampuma-alueesta.

Ronkaisen mielestä venäläisten kiinteistöomistuksia ei ennen Ukrainan tapahtumia koettu Suomessa riskiksi, mutta nyt on toisin.

Puolustusvaliokunnan jäsen Mika Kari (sd) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) eduskunnassa lokakuun alussa.

Kansanedustaja Mika Karin (sd) mielestä kiinteistö­kauppojen täys­kiellossakin on riskinsä. Hän huomauttaa, että Suomen venäläis­väestöön ei tule suhtautua vihamielisesti.

”Silloin pelataan suoraan [Venäjän presidentin Vladimir] Putinin pussiin. Putinin hallintohan nimenomaan yrittää etsiä näyttöä siitä, että suomalaiset suhtautuisivat vihamielisesti tavallisiin ihmisiin. Siihen peliin meidän ei pidä lähteä”, Kari sanoo.

Kari toivoo kuitenkin, että venäläisten kiinteistö­kauppa-asiaa selvitetään laajasti, koska Venäjä on liittänyt Suomen itselleen viha­mielisten valtioiden joukkoon.

”On syytä arvioida, olisiko meidänkin aiheellista kiristää kiinteistöomistusta ja samalla selvittää muutenkin kiinteistöjen omistukseen liittyvää turvallisuusriskiä.”

Kun venäläiset ostavat Suomesta kiinteistöjä turvallisuuskriittisiltä alueilta, riskinä on Karin mukaan, että Venäjä voi niiden kautta vaikuttaa turvallisuusviranomaisten tai Puolustusvoimien toimintaan tai esimerkiksi viestiverkkoihin.

Vihreiden Atte Harjanteen mukaan lainsäädännön avulla ei saa liiaksi paljastaa, mitkä kiinteistöt ja toimet ovat Suomelle kriittisiä.

Myös vihreiden Atte Harjanne korostaa, että lainsäädännön tulee olla syrjimätöntä.

”Silloin kategorinen, kansallisuuteen perustuva kielto on ongelmallinen, eikä varmastikaan kaikkein tarkoituksenmukaisin keino, vaikka taustalla oleva turvallisuuspoliittinen riski on syytä ottaa vakavasti.”

Harjanne myös korostaa, että lainsäädännön avulla ei saa paljastaa liikaa sitä, mitkä kiinteistöt ja toimet ovat Suomelle kriittisiä.

”Kyseessä on vaikea tasapainoilu ja lainsäädännön paikka. Lähtökohtana on kuitenkin se, että kun rajoituksia tehdään, niille pitää olla myös hyvät perustelut.”

Harjanteen mukaan on mietittävä mahdollisimman tehokkaita toimia, joilla huolehditaan siitä, ettei etenkään turvallisuuden kannalta kriittisiä kiinteistöjä päädy vieraisiin käsiin. Hän pitää haasteena erityisesti bulvaanien tekemiä kiinteistökauppoja, joiden selvittäminen on erittäin vaikeaa.

”Kiinteistöjen kautta on mahdollista luoda pohjaa yhteiskuntarauhaa ja turvallisuutta vastaan kohdistuvalle toiminnalle, joten riski on otettava vakavasti. Tapauskohtainen harkinta on siihen varmasti paras keino.”