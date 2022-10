Suomen ja Ruotsin puhemiehet tapasivat myös Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin.

Eduskunnan varapuhemies Antti Rinne (sd) on tavannut Turkin kansalliskokouksen puhemiehen Mustafa Şentopin sekä Ruotsin valtiopäivien puhemiehen Andreas Norlénin Krimin parlamentaarisen foorumin huippukokouksen yhteydessä Zagrebissa.

Kokouksen varsinainen agenda koski Krimin tilannetta ja Ukrainaa. Turkin, Ruotsin ja Suomen edustajat keskustelivat tämän ohella Nato-kysymyksestä.

”Ei voi sanoa, että mikään olisi muuttunut tai muuttumassa nyt suoraan tuon keskustelunkaan perusteella”, Rinne luonnehtii tapaamista HS:lle.

”Mutta ehkä vähän sellaista ymmärrystä enemmän vielä lisättiin siihen, että miten meillä toimitaan, meidän lainsäädäntömme toimii ja miten suhtaudumme terrorismin rahoitukseen”, Rinne sanoo.

Nato-ratifioinnin on arvioitu olevan vahvasti Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin käsissä.

Rinteen mukaan puhemiesten keskustelussa nousi esiin esimerkiksi se, miten paljon Suomen ja Ruotsin jäsenyys yhdessä voi lisätä kyvykkyyttä Natossa.

Turkki ja Unkari ovat ainoat Naton jäsenmaat, jotka eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Unkarista on kuultu arvio, jonka mukaan ratifiointi voisi tapahtua loppuvuodesta. Turkin aikataulusta ei ole tietoa.

Rinteen mukaan minkäänlaista vihiä tästä ei Zagrebissakaan tullut.

Hän arvioi, että Turkki laskee pitkälti Madridin huippukokouksessa allekirjoitetun niin sanotun yhteisymmärrysasiakirjan ja sen ympärillä käytävän käytävän keskustelun varaan.

Rinne ja Ruotsin puhemies Norlén tapasivat Zagrebissa myös Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin.

”Lähtökohta virallisesti on selkeästi se, että me hoidamme itse keskustelut Madridin pöytäkirjan mukaisesti ja he auttavat sitten jos katsomme, että on sellaisia tilanteita, missä voi auttaa”, Rinne sanoi Yhdysvaltoihin liittyen.

Yhdysvaltojen on arvioitu olevan merkittävä tekijä, jos Turkki pyrkii saamaan jonkinlaisia myönnytyksiä viivyttämällä Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä.

Rinne edusti eduskuntaa ja Suomea First Parliamentary Summit of the International Crimea Platform -huippukokouksessa.

Foorumin tavoitteena on eduskunnan mukaan pitää Krimin tilannetta esillä ja edistää toimia, joilla niemimaa palautettaisiin Venäjältä Ukrainalle.