Kristersson tapaa vierailunsa aikana pääministeri Sanna Marinin ja presidentti Sauli Niinistön.

Ruotsin tuore pääministeri Ulf Kristersson vierailee perjantaina Suomessa pääministeri Sanna Marinin (sd) kutsusta, tiedottaa valtioneuvoston kanslia.

Kristersson tapaa vierailunsa aikana myös presidentti Sauli Niinistön. Kyse on Kristerssonin ensimmäisestä kahdenvälisestä ulkomaanvierailusta Ruotsin pääministerinä.

Valtioneuvoston kanslian tiedotteessa kerrotaan, että Suomen ja Ruotsin pääministereillä on tapana tavata toisensa pian nimittämisen jälkeen ja että myös Marin teki ensimmäisen ulkomaanvierailunsa Ruotsiin.

Maltillista kokoomusta edustava Kristersson nousi maansa pääministeriksi aiemmin lokakuussa.

Kristerssonin porvarihallituksessa istuvat maltillisen kokoomuksen lisäksi kristillisdemokraatit ja liberaalipuolue. Samaan blokkiin kuulunut ruotsidemokraatit jäi hallituksen ulkopuolelle, mutta tukee hallitusta ja sai tulevan hallituksen politiikkaan paljon ajamiaan asioita.

Kristersson sanoi hallitussovun syntymisen jälkeen olevansa yhteydessä Suomeen, kun HS kysyi häneltä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessien etenemisestä.

Hän on sittemmin sanonut olevansa valmis matkustamaan Turkkiin keskustelemaan Nato-kysymyksestä, ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on hyväksynyt pyynnön. Vierailun tarkoituksena on saada Turkin tuki Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyys­hakemuksille.