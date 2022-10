Asetusehdotuksen mukaan viheralueita pitäisi lisätä kaupungeissa ja kunnissa. Kuntaliiton asiantuntijan mukaan vaatimus ajaisi suomalaisia kuntia vaikeuksiin.

Helsinki on sitoutunut rakentamaan merkittävästi lisää asuntoja. Uusia taloja rakennetaan esimerkiksi Kruunuvuorenrantaan.

Euroopan unionin asetusehdotus luonnon ennallistamisesta sisältää tiukkoja vaatimuksia myös kaupungeille.

Suomessa asetus koskisi 63 kaupunkia ja kuntaa. Kuntaliiton yhdyskunta- ja ympäristöyksikön johtajan Miira Riipisen mukaan asetus rajoittaisi kaupunkien kasvua merkittävästi.

”Meidän tulkintamme on, että kyllä se vaikuttaisi radikaalisti rakentamiseen”, Riipinen sanoo.

Asetuksen 6. artikla velvoittaa kaupungit ja kunnat lisäämään nettomääräisesti viheralueitaan ja latvuspeitteisyyttään.

Artiklan mukaan vuonna 2030 mennessä kaupungeissa ja kunnissa viherpeitteisyyden ja latvuspeitteisyyden taso olisi oltava vähintään sama kuin vuonna 2021. Vuoteen 2040 mennessä kansallisella tasolla viheralueiden määrää tulisi lisätä kaupungeissa ja kunnissa 3 prosenttia vuoden 2021 tasoon nähden. Vuoteen 2050 mennessä lisäyksen tulisi olla 5 prosenttia.

Lisäksi vuoteen 2050 mennessä latvuspeitteisyyden tulisi kaupungeissa ja kunnissa olla 10 prosenttia, ja kaikkiin uusiin sekä vanhoihin rakennuksiin, infrastruktuuriin korjaamiseen ja uudistamiseen liittyvän kaupunkiviheralueen määrän tulisi nettomääräisesti kasvaa.

Se, miten asetusehdotuksessa esitetyt tavoitteet käytännössä tulisi toteuttaa, on Kuntaliiton Riipisen mukaan vielä epäselvää. Asetusehdotuksessa puhutaan prosenttimääräisistä viheralueiden lisäämisestä ”kansallisella tasolla” kaupungeissa ja kunnissa. Riipisen mukaan on toistaiseksi epäselvää, olisiko nämä velvoitteet lopulta toteutettava kunkin kunnan sisällä, vai katsottaisiinko viheralueiden lisäystä 63 kunnan kesken kokonaisuutena.

Riipisen mukaan asetusehdotus sopii Suomen kuntarakenteeseen joka tapauksessa huonosti. Suomessa kunnat ovat usein laajoja, ja sisältävät jo valmiiksi erittäin paljon metsää ja muita viheralueita.

”Suomessa kunnat sisältävät hyvin paljon muutakin kuin tiiviitä taajama-alueita. Kolmen prosentin lisäämisvelvollisuus voisi Suomessa yhden kunnan alueella tarkoittaa satoja hehtaareja uusia viheralueita.”

Monissa Euroopan kaupungeissa tilanne on aivan toinen: kaupungit saattavat koostua lähes yksinomaan tiiviistä taajama-alueesta, jolloin viheralueiden prosentuaalinen pinta-alalisäys jää pieneksi.

”Tämän artiklan tavoite on ollut viherryttää hyvin tiiviisti rakennettuja alueita.”

Toinen ongelma on se, että Suomessa kaupungistuminen on yhä käynnissä, ja isoihin kaupunkeihin kohdistuu suuria rakentamispaineita. Esimerkiksi Helsingissä on tälläkin hetkellä vireillä kaavahankkeita, joissa luonnon päälle ollaan rakentamassa taloja.

”Suomessa on kasvavia, maankäytön osalta paineisia kaupunkeja, joissa on pakko rakentaa ihmisille asuntoja ja yrityksille toimintaedellytyksiä. Valinnan mahdollisuudet siinä, minne rakennetaan, ovat aika vähäiset”, Riipinen sanoo.

Kyse ei myöskään ole vain kaupunkien omasta kaavoitushalukkuudesta, vaan valtio on sitoutunut kaupunkien kasvutavoitteisiin alueiden kanssa tekemissään maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) sopimuksissa.

Sopimuksissa valtio sijoittaa varoja keskeisiin väylähankkeisiin, ja sen vastineeksi kunnat kaavoittavat asuntoja. Vuonna 2030 solmitussa mal-sopimuksessa Helsingin seudulle sitouduttiin kaavoittamaan 200 000 uutta asuntoa vuoteen 2030 mennessä.

Helsinki on yleiskaavassaan sopinut ensisijaisesti tiivistävänsä kaupunkia ja suojelevansa laajoja viheralueita. Riipisen mukaan on silti vaikea nähdä, miten esimerkiksi Helsinki pystyisi rajojensa sisällä lisäämään viheralueitaan, kun paine rakentamiselle on kova.

”Helsinki on kunnianhimoinen tavoitteissaan suojella luonnon monimuotoisuutta, mutta viheralueiden lisääminen on silti vaikeaa. Ja kyllähän myös ilmaston kannalta pitäisi mieluummin tiivistää meidän aika väljiä yhdyskuntia.”

Suomen luonnonsuojelulaki on uudistumassa, ja siinä esitetään vapaaehtoisuuteen perustuvaa mallia, jossa kaupungit voisivat kompensoida viheralueidensa rakentamista muualla Suomessa.

”Mutta EU-asetus menisi sitovuudessaan tämän ohi”, Riipinen sanoo.

