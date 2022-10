Veera Luoma-aho aloittaa tehtävässään 31. lokakuuta. Tehtävää aiemmin hoitanut Jussi Pullinen siirtyi syyskuussa HS:n uutislinjaan toimitus­päälliköksi.

Veera Luoma-aho on HS:n talouden ja politiikan toimituksen uusi esihenkilö.

Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimituksen esihenkilöksi on nimitetty Veera Luoma-aho, 44. Hän siirtyy esihenkilöksi HS Vision toimittajan tehtävästä. Parin viime vuoden aikana Luoma-aho on keskittynyt työtehtävissään muun muassa työelämä-, ura- ja johtajuusaiheisiin. Helsingin Sanomissa hän on aiemmin työskennellyt Kuukausiliitteen ja sunnuntaisivujen toimittajana.

Lisäksi Luoma-aho on toiminut media-alan yrittäjänä, Allerin digipäätoimittajana sekä Olivian ja Ylioppilaslehden päätoimittajana. Koulutukseltaan Luoma-aho on valtiotieteen maisteri, pääaineenaan valtio-oppi.

Luoma-aho näkee uuden tehtävänsä journalistisesti hienona mahdollisuutena.

”Maailmaa ravistelevat nyt isot kriisit ja muutokset, jotka ovat aivan politiikan ja talouden ytimessä. Ne näkyvät myös kouriintuntuvasti ihmisten arjessa. Kriisiaikoina journalismin perustehtävä on kirkas. Toteutamme sitä tekemällä lukijoille merkityksellistä, laadukasta, reilua ja luotettavaa journalismia joka päivä”, hän kuvailee.

”On hienoa päästä luotsaamaan talouden ja politiikan toimitusta ja HS Visiota, alansa ehdottomia huippuammattilaisia.”

Luoma-aho tähdentää, että journalismin pitää samalla muistaa haastaa ja kyseenalaistaa. ”Median tärkeintä pääomaa on luottamus, ja se syntyy myös siitä, että moninaiset äänet ja näkökulmat tulevat kuulluksi julkisessa keskustelussa.”

Luoma-aho aloittaa tehtävässään 31. lokakuuta. Tehtävää aiemmin hoitanut Jussi Pullinen siirtyi syyskuussa HS:n uutislinjaan toimituspäälliköksi.

”Journalismi elää nyt monella mittarilla kukoistuskauttaan. On tärkeää, että alan vastuutehtäviin saadaan monipuolisesti yhteiskuntaa tuntevia, digitaalisen journalismin mahdollisuudet taitavia osaajia”, sanoo HS:n uutislinjasta vastaava päätoimittaja Antero Mukka.

”Talouden ja politiikan toimitus on vahvassa iskussa oleva HS:n kivijalkaosasto. Veera Luoma-aholla on erinomaiset lähtökohdat vahvistaa entisestään tiimiensä kilpailukykyä sekä uutistyössä että syventävien sisältöjen puolella”, Mukka arvioi.

Talouden uutistuottajana jatkaa Joonas Laitinen, politiikan uutistuottajana Minna Nalbantoglu ja HS Vision tuottajana Anu-Elina Lehti.