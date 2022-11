Hallitus tuskin kaatuu, mutta edus­kunnassa on tänään edessä värikäs keskustelu – tästä on kyse välikysymys­draamassa

Eduskunnassa tänään kuultava vastaus opposition välikysymykseen ei päätä Suomen linjaa ennallistamisasetukseen. Opposition mielestä hallitus on laiminlyönyt Suomen kansallisen edun puolustamisen.

Hallitus vastaa tänään keskiviikkona opposition välikysymykseen EU:n ennallistamisasetuksesta ja EU-vaikuttamisesta.

Välikysymys on opposition järein ase, jolla se voi yrittää kaataa hallituksen. Tällä viikolla käsiteltävä välikysymys on osoittautunut poikkeuksellisen dramaattiseksi, koska hallituksella on ollut suuria vaikeuksia sorvata siihen myös keskustalle kelpaavaa vastausta. Hallituksen on saatava aikaan yhteinen vastaus, mutta hallituspuolueiden näkemykset asiasta ovat eronneet toisistaan viime kuukausina.

Pitkien vääntöjen jälkeen hallitus on saanut aikaan yhteisen vastauksen, jonka nyt myös keskustan eduskuntaryhmä on hyväksynyt.

Tässä jutussa käydään läpi, mistä tilanteessa on kyse.

Oppositio arvostelee välikysymyksessä hallituksen EU-vaikuttamista

Välikysymyksen ovat jättäneet kaikki oppositiopuolueet eli kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt. Se koskee Euroopan komission ehdotusta asetukseksi luonnon ennallistamisesta. Välikysymyksessä arvostellaan asetusta ja sitä, että hallitus olisi epäonnistunut EU-vaikuttamisessa.

Komission esityksen tavoitteena on luontokadon torjuminen. Asetusehdotuksen perusteella jäsenmaiden tulisi ennallistaa tai palauttaa luontoarvoja kaikissa elinympäristöissä. Arvostelijoiden mukaan se rajoittaa liikaa Suomen metsien käyttöä.

Välikysymyksestä keskustellaan eduskunnassa tänään täysistunnossa, joka alkaa kahdelta. HS näyttää etukäteen värikkääksi arvioidun keskustelun suorassa lähetyksessä.

Suomen linjan päättää eduskunnan suuri valiokunta marraskuun loppuun mennessä.

Suomen linjan päättää eduskunnan suuri valiokunta marraskuun loppuun mennessä.

Hallitus tuskin kaatuu

Välikysymyskeskustelun jälkeen perjantaina eduskunta äänestää siitä, onko hallituksella vielä sen luottamus. Jos ei ole, hallitus joutuu eroamaan. Tämä olisi äärimmäisen poikkeuksellista. Pelkät opposition äänet eivät riitä hallituksen kaatamiseen, vaan siihen tarvittaisiin myös hallituspuolueiden kansanedustajia.

Hallituksen kaatumisen uhka käytännössä poistui sen jälkeen, kun keskustan eduskuntaryhmä hyväksyi hallituksen yhteisen vastauksen myöhään tiistai-iltaan jatkuneessa kokouksessaan.

Ennallistamisasetuksesta syntynyt kiista on ehkä hankalin mutta ei ainoa esimerkki hallituksessa viime viikkoina virinneistä riidoista.

Eniten äänessä on ollut kannatuskriisissä oleva keskusta. Eduskuntavaalit järjestetään ensi huhtikuussa. Hallitusten loppuajat ovat usein sekavia.

Hallituksella oli aiemmin yhteinen kanta luontoasetukseen, mutta eduskunnassa rivit repesivät

Hallitus on jo aiemmin hyväksynyt yksimielisen kannan EU:n ennallistamisasetukseen. Siinä hallitus vaatii asetukseen muutoksia, jotta Suomi voisi hyväksyä sen.

Eduskuntakäsittelyssä erityisesti keskusta on halunnut muuttaa Suomen kantaa entistä kriittisemmäksi ennallistamisasetusta kohtaan. Se on vaatinut myös välikysymysvastaukseen tiukempia sanamuotoja.

Myös Sdp ja Rkp ovat kannattaneet eduskunnan valiokuntien loppupäätelmiin tiukkoja sanamuotoja yhdessä muun muassa keskustan ja kokoomuksen kanssa. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat selkeämmin pysyneet hallituksen alkuperäisen kannan takana.

Vihreiden ja vasemmistoliiton kansanedustajat ovat arvostelleet myös pääministeri Sanna Marinia (sd) siitä, että hän puhuu ilmaston ja luonnon puolesta ulkomailla, mutta kotimaassa ei riittävästi puolusta niitä.

