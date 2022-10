Ohisalon mukaan 5 400 aloituspaikan lisäys maksaisi 100–200 miljoonaa euroa vuosittain.

Korkeakoulujen aloituspaikkoja pitäisi lisätä tulevina vuosina 5 400:lla vuosittain, sanoo vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo Ilta-Sanomille.

”Tämä kuulostaa ehkä paljolta, mutta toki määrä olisi pienempi, jos olisimme tehneet tätä jatkuvasti”, Ohisalo sanoo.

Hänen mukaansa lisäys pitäisi tehdä joka vuosi vuoteen 2032 asti, jotta korkea­koulutettujen määrä saadaan nostettua 50 prosenttiin 25–34-vuotiaista vuoteen 2035 mennessä.

Taustalla on tänä syksynä esiin noussut huoli siitä, että suomalaisten nuorten koulutustaso on laskenut alle OECD-maiden keskitason. OECD:n lokakuussa julkaiseman raportin mukaan 25–34-vuotiaista suomalaisista enää 40,1 prosenttia on suorittanut korkeakoulututkinnon. Vuonna 2020 vastaava luku oli vielä 44,7 prosenttia.

Ohisalon mukaan aloituspaikkoja on lisätty tällä hallituskaudella noin 12 000:lla, mutta määrän lisäämistä pitäisi jatkaa.

”Tulevan vaalikauden keskeisimpiä koulutuspoliittisia kysymyksiä pitäisi olla se, että meillä on rohkeutta lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja”, Ohisalo sanoo IS:lle.

